Эксперт: В сегодняшних реалиях атомная энергетика сохраняет высокую конкурентоспособность

Атомная энергия является одной из важнейших опор будущей мировой энергосистемы, задача которой – удовлетворять растущие потребности в электроэнергии и предотвращать пагубное воздействие изменения климата. Как отмечают во Всемирной ядерной ассоциации (WNA, World Nuclear Association), это следует из ежегодного доклада Мирового энергетического агентства, посвященного развитию мировой энергетики до 2040 года. Один из сценариев доклада МЭА – так называемый «Сценарий 450» - предусматривает сокращение роста температуры воздуха, вызванного глобальным потеплением, до менее чем 2°C. По нему производство электроэнергии на атомных станциях к 2040 году вырастет более чем в 2,5 раза, с сегодняшних 2535 тераватт-часов до 6101 тераватт-часов через 25 лет.

Василий Копосов, начальник отдела анализа финансовых рынков ООО «КИТ Финанс»:

В сегодняшних реалиях, пока технологии ВИЭ еще недостаточно развиты для обеспечения рентабельного производства, а цены на традиционное сырье для ТЭК высоко волатильны, атомная энергетика, конечно же, сохраняет высокую конкурентоспособность. Это в первую очередь вопрос из области диверсификации, которая в случае с энергетикой является вопросом государственной безопасности.

Наиболее зависимой от атомной энергетики страной в относительном выражении по данным Nuclear Share of Electricity Generation за 2015 г. является Франция: 76,3% вырабатываемой электроэнергии в стране производится на АЭС. В абсолютном выражении лидером по выработке являются США, Россия занимает третье место.

Россия на сегодня сильна в первую очередь технологиями и историей развития «мирного атома». Это позволяет осуществлять активную экспансию за рубеж, в первую очередь страны Азии и Латинской Америки.