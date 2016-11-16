Лауреаты конкурса 2016 года – в верхнем ряду (слева направо) Юлия Монахова, Екатерина Суслова, Елена Столбоушкина, Ирина Соболева, Олеся Кормилец, в нижнем ряду – Ольга Кашибадзе, Ксения Егорова, Анна Кудрявцева, Олеся Томашенко, Ольга Заломаева.

14 ноября в Государственном музее изобразительных искусств им Пушкина состоялась десятая, юбилейная церемония вручения стипендий «Для женщин в науке», которые ежегодно присуждаются компанией L’Oreal и ЮНЕСКО. 10 молодых российских женщин-ученых, работающих в области физики, химии, биологии и медицины, получили стипендии размеров в 450 тыс. рублей.

Перед началом церемонии гости смогли посетить выставку «Рафаэль. Поэзия образа». Затем в Белом зале музея состоялось торжественное награждение 10 лауреаток. Они были отобраны из 300 кандидатов, приславших своих анкеты на конкурс 2016 года. Сначала по формальному признаку – индексу Хирша – были отобраны 30 человек, а затем каждая заявка прошла экспертизу жюри, которое и назвало имена 10 победителей конкурса.

Неизменный председатель жюри, проректор МГУ Алексей Хохлов много внимания уделял в течение вечера библиометрическим показателям. Он с иронией отметил, что у лауреатов конкурса индекс Хирша выше, чем у многих из тех, кто был избран в конце октября в Академию наук РФ. Самый высокий показатель (13) оказался у биолога Олеси Кормилец из Института биофизики РАН в Красноярске. Упоминание индекса Хирша во время представления каждого лауреата привел к тому, что сидевшая позади меня девушка, видимо, сотрудница L’Oreal, воскликнула: «Да что же это за индекс такой?», и ей тут же подсказали, что это имеет какое-то отношение к цитируемости.

Ирина Соболева с физического факультета МГУ, специализирующаяся в области фотонных кристаллов, а в свободное время выступающая в составе джазового вокального квинтета, отметила, что «ее родители – физики, и у нее не было другого выбора, не было другой дороги, кроме пути в науку, так как она видела насколько это потрясающая работа». Многие из стипендиаток в этот вечер благодарили своих родителей, которые их поддержали на пути в науку.

Биолог Ксения Егорова из Института органической химии РАН поблагодарила организаторов конкурса, что они помогли девушкам «как в сказке про Золушку выбраться из стен лаборатории...» (помимо стипендии организаторы конкурса предоставляют лауреатам услуги парикмахера и визажиста, поэтому в этот вечер они становятся просто красавицами). Своего мужа Филиппа Ксения поблагодарила за то, что он открыл ей «чудесный мир институтов РАН».

Ольга Кашибадзе, мама двух маленьких детей Артема и Тани, живет в поселке Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии и работает в Специальной астрофизической обсерватории РАН. В этом поселке всего четыре жилых дома, и кроме воспитания детей Ольга успевает еще и заниматься изучением сверхскоплений галактик. Ее заявка привлекла внимание единственной россиянки, лауреата международного конкурса L’Oreal Татьяны Бирштейн, все эти годы участвующей в работе жюри.

Татьяна Максимовна прочитала на церемонии стихи, которые ей когда-то написал ее коллега по случаю перехода в статус старшего научного сотрудника: «Хоть вы, Татьяна, женщина-ученый / Близки в науке к уровню мужчин / И мы вздохнули очень облегченно / Когда Вам отвалили этот чин/ Хоть Вы теперь зарплатой не обижены, / но мы то знаем, как Вам тяжело / Рожать детей и их еще воспитывать, / Поддерживать семейное тепло».

«Моя жизнь – типичный пример жизни женщины в науке», – отметила Анна Кудрявцева из Института молекулярной биологии РАН. – «Я – дочь двух химиков, и моей маме пришлось оставить органическую химию, чтобы я смогла родиться. Мы все здесь неслучайно, у всех был непростой путь. На нашем пути были и положительные, и отрицательные герои, у многих был свой ангел-хранитель, а сегодняшний день – лучший в жизни». Помимо биологии лауреат конкурса стипендий 2016 года увлекается также таксодермией, танцами и дайвингом.

Химик Юлия Монахова из Саратовского национального исследовательского госуниверситета, смеясь, пообещала, что все десять девушек подадут заявки на международную премию L’Oreal «Для женщин в науке», а также отныне будут пользоваться только косметикой этой косметической компании.

Стипендиатами российского конкурса «Для женщин в науке» L’ORÉAL-UNESCO 2016 года стали:

Егорова Ксения, г. Москва, Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН. Заломаева Ольга, г. Новосибирск, Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. Кашибадзе Ольга, г. Нижний Архыз, Специальная астрофизическая обсерватория РАН. Кормилец Олеся, г. Красноярск, Институт биофизики Сибирского отделения РАН. Кудрявцева Анна, г. Москва, Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН (ИМБ РАН). Монахова Юлия, г. Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Соболева Ирина, г. Москва, Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Столбоушкина Елена, г. Пущино, Институт белка РАН. Суслова Екатерина, г. Москва, Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН. Томашенко Олеся, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии.

Неизменная ведущая церемонии Светлана Сорокина отметила, что за 10 лет существования национальной стипендии на сцену поднимались уже почти 100 девушек и все они оказывались красавицами. «Возможно, на это влияет ум, образованность и отчаянная наполненность жизни», – подчеркнула она.

В заключение вечера состоялось торжественное подписание манифеста «Для женщин в науке» генеральным директором Клаудио Кавикьоли и генеральным секретарём Жоржем Шишмановым компании L’Oréal в России, а также председателем жюри конкурса Алексеем Хохловым. «Интересно, что документ за гендерное равенство подписывают трое мужчин», – с улыбкой сказала Светлана Сорокина. Почему-то организаторы не пригласили на сцену девушек-лауреатов поставить подписи вместе с коллегами-мужчинами. Текст документа опубликован на сайте www.forwomeninscience.com и подписаться под ним может любой желающий.

В манифесте выделены 6 направлений, по которым организаторы премии «Для женщин в науке», призывают объединить усилия:

Стимулировать девушек к освоению научной карьеры. Устранять барьеры, препятствующие долгосрочному карьерному продвижению женщин-ученых в научно-исследовательской деятельности. Уделять первостепенное внимание женщинам при выборе кандидатов на руководящие должности в научных коллективах. Признавать перед широкой общественностью вклад женщин-ученых в научно-технический прогресс и благосостояние общества. Обеспечивать гендерное равенство среди участников и руководителей симпозиумов и научных комиссий, таких как конференции, комитеты и заседания ученых советов. Способствовать развитию наставнической и совместной деятельности в среде молодых специалистов с целью обеспечения возможности планирования и реализации ими научных карьер, отвечающих их ожиданиям.

Члены жюри сохраняют оптимизм и считают, что премия будет жить. Они говорят, что количество заявок год от года не уменьшается и в этом году было много новых участниц (подающих анкету на конкурс впервые). Напомним, что помимо Жоржа Шишманова, Татьяны Бирштейн и Алексея Хохлова, в состав жюри 2016 года также вошли доктора биологических наук Софья Георгиева, Ольга Донцова и Сергей Недоспасов, доктор химических наук, академик РАН Михаил Егоров, доктор физико-математических наук Александр Образцов.

На церемонии отмечалось, что Софья Георгиева была избрана членкорром, а Ольга Донцова и Сергей Недоспасов стали академиками РАН. «Участие в жюри премии L'Oreal – прямой путь в Академию наук» – пошутил академик Алексей Хохлов. Однако уже после церемонии итоги выборов в Академию наук были подвергнуты некоторыми учеными серьезной критике. По мнению коллег, в ряде отделений РАН не были избраны выдающиеся ученые с большими индексами Хирша, а избраны те, чей индекс Хирша стремится к нулю, что приводит к тому, что Академия наук теряет свой авторитет.