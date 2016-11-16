Гендерная премия и индекс Хирша
Лауреаты конкурса 2016 года – в верхнем ряду (слева направо) Юлия Монахова, Екатерина Суслова, Елена Столбоушкина, Ирина Соболева, Олеся Кормилец, в нижнем ряду – Ольга Кашибадзе, Ксения Егорова, Анна Кудрявцева, Олеся Томашенко, Ольга Заломаева.
14 ноября в Государственном музее изобразительных искусств им Пушкина состоялась десятая, юбилейная церемония вручения стипендий «Для женщин в науке», которые ежегодно присуждаются компанией L’Oreal и ЮНЕСКО. 10 молодых российских женщин-ученых, работающих в области физики, химии, биологии и медицины, получили стипендии размеров в 450 тыс. рублей.
Перед началом церемонии гости смогли посетить выставку «Рафаэль. Поэзия образа». Затем в Белом зале музея состоялось торжественное награждение 10 лауреаток. Они были отобраны из 300 кандидатов, приславших своих анкеты на конкурс 2016 года. Сначала по формальному признаку – индексу Хирша – были отобраны 30 человек, а затем каждая заявка прошла экспертизу жюри, которое и назвало имена 10 победителей конкурса.
Неизменный председатель жюри, проректор МГУ Алексей Хохлов много внимания уделял в течение вечера библиометрическим показателям. Он с иронией отметил, что у лауреатов конкурса индекс Хирша выше, чем у многих из тех, кто был избран в конце октября в Академию наук РФ. Самый высокий показатель (13) оказался у биолога Олеси Кормилец из Института биофизики РАН в Красноярске. Упоминание индекса Хирша во время представления каждого лауреата привел к тому, что сидевшая позади меня девушка, видимо, сотрудница L’Oreal, воскликнула: «Да что же это за индекс такой?», и ей тут же подсказали, что это имеет какое-то отношение к цитируемости.
Ирина Соболева с физического факультета МГУ, специализирующаяся в области фотонных кристаллов, а в свободное время выступающая в составе джазового вокального квинтета, отметила, что «ее родители – физики, и у нее не было другого выбора, не было другой дороги, кроме пути в науку, так как она видела насколько это потрясающая работа». Многие из стипендиаток в этот вечер благодарили своих родителей, которые их поддержали на пути в науку.
Биолог Ксения Егорова из Института органической химии РАН поблагодарила организаторов конкурса, что они помогли девушкам «как в сказке про Золушку выбраться из стен лаборатории...» (помимо стипендии организаторы конкурса предоставляют лауреатам услуги парикмахера и визажиста, поэтому в этот вечер они становятся просто красавицами). Своего мужа Филиппа Ксения поблагодарила за то, что он открыл ей «чудесный мир институтов РАН».
Ольга Кашибадзе, мама двух маленьких детей Артема и Тани, живет в поселке Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии и работает в Специальной астрофизической обсерватории РАН. В этом поселке всего четыре жилых дома, и кроме воспитания детей Ольга успевает еще и заниматься изучением сверхскоплений галактик. Ее заявка привлекла внимание единственной россиянки, лауреата международного конкурса L’Oreal Татьяны Бирштейн, все эти годы участвующей в работе жюри.
Татьяна Максимовна прочитала на церемонии стихи, которые ей когда-то написал ее коллега по случаю перехода в статус старшего научного сотрудника: «Хоть вы, Татьяна, женщина-ученый / Близки в науке к уровню мужчин / И мы вздохнули очень облегченно / Когда Вам отвалили этот чин/ Хоть Вы теперь зарплатой не обижены, / но мы то знаем, как Вам тяжело / Рожать детей и их еще воспитывать, / Поддерживать семейное тепло».
«Моя жизнь – типичный пример жизни женщины в науке», – отметила Анна Кудрявцева из Института молекулярной биологии РАН. – «Я – дочь двух химиков, и моей маме пришлось оставить органическую химию, чтобы я смогла родиться. Мы все здесь неслучайно, у всех был непростой путь. На нашем пути были и положительные, и отрицательные герои, у многих был свой ангел-хранитель, а сегодняшний день – лучший в жизни». Помимо биологии лауреат конкурса стипендий 2016 года увлекается также таксодермией, танцами и дайвингом.
Химик Юлия Монахова из Саратовского национального исследовательского госуниверситета, смеясь, пообещала, что все десять девушек подадут заявки на международную премию L’Oreal «Для женщин в науке», а также отныне будут пользоваться только косметикой этой косметической компании.
Стипендиатами российского конкурса «Для женщин в науке» L’ORÉAL-UNESCO 2016 года стали:
- Егорова Ксения, г. Москва, Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН.
- Заломаева Ольга, г. Новосибирск, Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН.
- Кашибадзе Ольга, г. Нижний Архыз, Специальная астрофизическая обсерватория РАН.
- Кормилец Олеся, г. Красноярск, Институт биофизики Сибирского отделения РАН.
- Кудрявцева Анна, г. Москва, Институт молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН (ИМБ РАН).
- Монахова Юлия, г. Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского.
- Соболева Ирина, г. Москва, Физический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.
- Столбоушкина Елена, г. Пущино, Институт белка РАН.
- Суслова Екатерина, г. Москва, Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН.
- Томашенко Олеся, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии.
Неизменная ведущая церемонии Светлана Сорокина отметила, что за 10 лет существования национальной стипендии на сцену поднимались уже почти 100 девушек и все они оказывались красавицами. «Возможно, на это влияет ум, образованность и отчаянная наполненность жизни», – подчеркнула она.
В заключение вечера состоялось торжественное подписание манифеста «Для женщин в науке» генеральным директором Клаудио Кавикьоли и генеральным секретарём Жоржем Шишмановым компании L’Oréal в России, а также председателем жюри конкурса Алексеем Хохловым. «Интересно, что документ за гендерное равенство подписывают трое мужчин», – с улыбкой сказала Светлана Сорокина. Почему-то организаторы не пригласили на сцену девушек-лауреатов поставить подписи вместе с коллегами-мужчинами. Текст документа опубликован на сайте www.forwomeninscience.com и подписаться под ним может любой желающий.
В манифесте выделены 6 направлений, по которым организаторы премии «Для женщин в науке», призывают объединить усилия:
- Стимулировать девушек к освоению научной карьеры.
- Устранять барьеры, препятствующие долгосрочному карьерному продвижению женщин-ученых в научно-исследовательской деятельности.
- Уделять первостепенное внимание женщинам при выборе кандидатов на руководящие должности в научных коллективах.
- Признавать перед широкой общественностью вклад женщин-ученых в научно-технический прогресс и благосостояние общества.
- Обеспечивать гендерное равенство среди участников и руководителей симпозиумов и научных комиссий, таких как конференции, комитеты и заседания ученых советов.
- Способствовать развитию наставнической и совместной деятельности в среде молодых специалистов с целью обеспечения возможности планирования и реализации ими научных карьер, отвечающих их ожиданиям.
Члены жюри сохраняют оптимизм и считают, что премия будет жить. Они говорят, что количество заявок год от года не уменьшается и в этом году было много новых участниц (подающих анкету на конкурс впервые). Напомним, что помимо Жоржа Шишманова, Татьяны Бирштейн и Алексея Хохлова, в состав жюри 2016 года также вошли доктора биологических наук Софья Георгиева, Ольга Донцова и Сергей Недоспасов, доктор химических наук, академик РАН Михаил Егоров, доктор физико-математических наук Александр Образцов.
На церемонии отмечалось, что Софья Георгиева была избрана членкорром, а Ольга Донцова и Сергей Недоспасов стали академиками РАН. «Участие в жюри премии L'Oreal – прямой путь в Академию наук» – пошутил академик Алексей Хохлов. Однако уже после церемонии итоги выборов в Академию наук были подвергнуты некоторыми учеными серьезной критике. По мнению коллег, в ряде отделений РАН не были избраны выдающиеся ученые с большими индексами Хирша, а избраны те, чей индекс Хирша стремится к нулю, что приводит к тому, что Академия наук теряет свой авторитет.