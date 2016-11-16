СМИ начали обсуждать предстоящие выборы в Германии. В феврале 2017 г. там должны состояться президентские выборы. В качестве кандидата от правящей коалиции уже выдвинут нынешний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Осенью 2017 г. состоятся парламентские выборы и тогда же будет избран следующий канцлер.

Во вторник немецкий политик, представитель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Норберт Реттген заявил на CNN, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера на следующих выборах. В случае победы это будет ее четвертый срок.

До недавнего времени планы Меркель оставались неопределенными. Собственно, официально она пока еще так и не заявила о своих намерениях. Гражданам Германии, комментируют авторы, сейчас важна стабильность, особенно на фоне таких событий, как намечающееся отделение Британии от ЕС, избрание Дональда Трампа следующим президентом США и рост влияния популистских движений в некоторых европейских странах.

В материале со ссылкой на политических экспертов отмечается, что если Меркель выдвинет свою кандидатуру, то вероятность победы велика, несмотря на волну общественного недовольства ее миграционной политикой. При этом два месяца назад на выборах в Берлине партия Меркель оказалась по количеству голосов на третьем месте после левоцентристских социал-демократов и ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Считается, что такие успехи ультраправых – следствие как раз этого массового недовольства политикой миграционной открытости.

Демонстрация турок в Германии / wikipedia.org

Тем не менее, отмечает CNN, Меркель по всей стране воспринимается как последний оплот в противостоянии популизму, а ее политический стиль любят за стабильность, безэмоциональность и аналитический подход. Со своей стороны Меркель уже признала, что допустила ряд ошибок при проведении своей миграционной стратегии.

Deutsche Welle также пишет о заявлении Реттгена на CNN и подчеркивает, что его слова не подтвердило ни правительство Германии, ни ХДС. Полная ясность наступит только тогда, когда Меркель официально объявит о своем решении.

Ранее, в августе, DW уже публиковала материал о перспективах участия Меркель в следующих выборах. На тот момент автор констатировал большую политическую неопределенность и необходимость подождать, пока ситуация несколько проясниться. Выжидательную позицию заняла сама Меркель и из-за этого в состоянии напряженного ожидания оказались и избиратели. Иначе она поступить не могла. В 2011 г., когда она была переизбрана на третий срок, такой необходимости не было – ее рейтинги одобрения и так были высоки.

В этом году ситуация иная. Общественное мнение разделилось и по вопросу миграционной политики, и по отношению к самой Меркель. Часть избирателей относятся к ней очень критически, некоторые с откровенной враждебностью.

Конечно, оговорил автор, такая неопределенность не должна затягиваться. Скорее всего, решение будет озвучено не позднее, чем в декабре 2016 г., во время ежегодного партийного съезда ХДС. Если до того момента не произойдет никаких экстраординарных событий (с точки зрения ХДС и социал-демократов), то выдвижение Меркель на новый срок фактически гарантировано. У нее нет ярко выраженного преемника, а по многим вопросам внешней политики ЕС Меркель по-прежнему остается главным авторитетом.

А.Меркель на съезде ХДС

Между тем, Bloomberg во вторник написал, что Меркель начала заговаривать о пересмотре условий взаимодействия с Британией на переговорах о ее отделении от ЕС. Раньше она жестко настаивала на том, что любые бонусы, связанные с сохранением за Британией доступа к единому рынку ЕС, могут обсуждаться только при условии, что Британия, со своей стороны, оставит в силе европейское право на свободу перемещения. С учетом антииммигрантской стратегии нового правительства Британии такая постановка вопроса представляла собой проблему. Теперь Меркель намекнула на то, что стоит пересмотреть сферу применения прав, связанных со свободой перемещения.