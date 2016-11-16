Во вторник министр финансов Антон Силуанов выступил в Госдуме перед депутатами фракции ЛДПР. Издание Znak.com обратило внимание на то, как федеральный центр в лице министра финансов собирается изымать деньги из регионов. Речь идет о решении федерального правительства «отнять» у всех субъектов по 1% от налога на прибыль, чтобы потом перераспределить деньги и таким образом частично решить проблемы самых бедных территорий.

По словам Силуанова, правительство рассчитывает собрать таким образом 120 млрд рублей. Из них 50% дадут шесть субъектов, а именно Москва, Петербурга, Сахалин, а также «уральская матрешка»: Югра, Ямал и Тюменская область, в состав которой входят эти автономные округа.

«Из этих денег 100 млрд рублей в следующем году будет направлено на поддержку высокодотационных субъектов, — рассказал Силуанов. — Чтобы они могли справиться с зарплатами, с оказанием услуг в сферах здравоохранения, образования, социального обеспечения и так далее».

Выступление Антона Силуанова 15 ноября 2016 Фото: er.ru

Министр заявил, что вместе с финансированием правительство будет требовать у регионов мер по обеспечению экономического роста. «Была же критика, мол, вы не стимулируете регионы к зарабатыванию, отнимаете деньги у тех, кто занимается развитием бизнеса на своей территории, занимаются инвестиционным климатом, — объяснил Силуанов. — И мы будем представлять деньги под соглашения. Субъекты Федерации должны будут создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции, увеличивать валовый региональный продукт. Эти позиции будут содержаться в соглашении и по этим позициям регионы будут ежегодно отчитываться. И мы будем отчитываться перед депутатами Госдумы о том, как работает этот механизм».

По словам министра, оставшиеся 20 млрд рублей будут направлены на поощрение «растущих» регионов, у которых увеличивается налогооблагаемая база. Но Силуанов дал понять, что деньги точно не вернутся обратно никому из «клуба богачей».

Естественно, далеко не все представители «богатых» регионов были довольны идеей Минфина. Как объяснил Znak.com депутат Госдумы от Ямала и Югры Владимир Сысоев, «у нас вообще нет "богатых" регионов». «У всех субъектов в стране есть масса нерешенных задач. В первую очередь — финансирование муниципальных бюджетов. Они в сложной ситуации, большинство — дефицитные и зависимы от бюджета вышестоящего уровня. Общий муниципальный долг в России на сегодня составляет более 1,7 трлн рублей», — отметил депутат. Кроме того, добавил Сысоев, по регионам «тюменской матрешки» и без того больно ударит повышение НДПИ (налога на добычу природных ископаемых) и акцизов на нефть и газ.

Между тем текущие показатели финансового состояния правительства оптимизма не внушают. Дефицит бюджета России в январе-октябре 2016 года вырос до 1,577 триллиона рублей или 2,3 процента ВВП. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил Минфин. В январе-октябре текущего года в федеральный бюджет поступило 10,441 триллиона рублей доходов (76 процентов от годового плана). Расходы при этом составили 12,018 триллиона рублей (75 процентов).

А совокупный объем средств Резервного фонда с начала года снизился уже на 1,7 трлн руб., с 3,641 трлн 1 января до 1,992 трлн 1 ноября.

В 2016 году часть Резервного фонда, который хранится в валюте, была продана за 1,2 трлн рублей для финансирования дефицита федерального бюджета. Остальные «убытки» образовались из-за переоценки курса валют.