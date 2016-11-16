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16 ноября 2016, 18:20
Санкт-Петербург стадион «Зенит»
Антон Быков

Попал на табло

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян.
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян.
gov.spb.ru

В Москве по подозрению в мошенничестве при строительстве футбольного стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове задержан бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян. Следователи считают его причастным к хищению 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке видеотабло. В ближайшие два дня Оганесян будет этапирован в Петербург, где суд выберет ему меру пресечения.

О задержании бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга сегодня утром сообщила пресс-служба Следственного комитета. Дело о мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены» было возбуждено в феврале, следователи ведут его совместно с сотрудниками регионального УФСБ и УЭБиПК. По их версии, в 2014 году при заключении договора по поставке видеотабло для футбольного стадиона между бывшим генеральным подрядчиком «Инжтрансстрой» (входит в «Трансстрой») и акционерным обществом «ТДМ» (Театрально-декорационные мастерские) было похищено 50 миллионов рублей.

Устанавливая схему, по которой происходило хищение, следователи выяснили, что Оганесян, курировавший строительство стадиона, обеспечил незаконное участие в сделке «ТДМ» в качестве субподрядчика. Позже чиновник организовал перечисление в свою пользу аванса в размере 50 миллионов рублей, которые впоследствии были выведены через фирмы-«однодневки», утверждают в ведомстве. По словам следователей, Оганесян заведомо знал, что привлеченный им субподрядчик не собирается тратить полученные деньги на поставку видеотабло для стадиона.

Источник «Фонтанки» в компании «ТДМ» утверждает, что аванс в 50 миллионов рублей, якобы похищенный Оганесяном, был зачтен «Трансстроем» в другом контракте. В общей сложности генподрядчик стадиона на Крестовском острове заключил с «ТДМ» контракты на сумму более 2,1 млрд рублей. Кроме поставки табло компания должна была обеспечить строительство стадиона тележками для раздвижной крыши и механизмами для выкатного поля.

 
Строительство стадиона «Зенит-Арена» /wc-2018russia.ru

Контракт на табло был расторгнут в 2015 году, аванс по нему «Трансстрой» зачел в договор, по которому «ТДМ» уже было выплачено 100 млн рублей. Сейчас «Трансстрой» пытается остудить 150 млн рублей (аванс на кровлю и аванс на табло). 20 октября 13-й арбитражный апелляционный суд Петербурга признал «ТДМ» добросовестным подрядчиком. Согласно материалам дела, компания потратила 118 млн рублей на изготовление оборудования, которое было поставлено на площадку стадиона, но генподрядчик его не принял, а затем расторг контракт с поставщиком. По взаимозачету «Трансстрою» удалось взыскать только 31, 5 млн рублей.

Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем» на строительство «Зенит-Арены» в июле 2016 года. Новый генподрядчик стадиона «Метрострой» уверяет, что видеотабло уже закуплено. «Это оборудование входит в наш контракт, оно уже закуплено, и мы ожидаем поставки. До конца контракта оно будет поставлено и смонтировано. Насчет предыстории я не знаю, но по факту в нашем контракте есть выполнение этих работ. Все они будут выполнены в срок», — сообщила Life пресс-секретарь компании Екатерна Гигиняк.

К хищению 50 млн рублей, по версии следствия, причастны также бывший зампред комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга Александр Янчик, подписавший документы на перечисление авансовых платежей, Григорий Попов, которого называют конечным бенефициаром «ТДМ», а также сотрудники компании Елена Ковалева и Артем Куспиц. В СК отметили, что Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием, Куспиц свою вину не признает.

По местам проживания Оганесяна в Москве и Московской области прошли обыски. В ближайшие два дня его этапируют в Санкт-Петербург, где следствие направит ходатайство в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее фамилия Оганесяна упоминалась в связи с другим эпизодом мошенничества вокруг возведения «Зенит-Арены». В мае 2016 года в помещениях комитета по строительству Петербурга и на территории строящегося стадиона прошли обыски в связи с сомнительным контрактом на обустройство «Зенит-Арены» художественной подсветкой. Контракт стоимостью 347 млн рублей московская компания «Стройэлектромонтаж №5 выиграла в марте 2015 года, когда Оганесян занимал пост вице-губернатора и лично курировал строительство стадиона.

Как писали «Ведомости», Оганесян мог знать СЭМ №5 по реконструкции Большого театра и строительству второй сцены Мариинского театра, в которых участвовала компания. Чиновник тогда возглавлял ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкульта, участвовавших в строительстве этих объектов.

 
Осмотр приемной комиссией здания Новой сцены Мариинского театра.

В конце 2015 года администрация Санкт-Петербурга обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить группу субподрядчиков «Инжтрансстроя» по подозрению в мошенничестве при поставке оборудования на строящийся стадион. Одним из этих подрядчиков был СЭМ №5. По данным «Фонтанки», получив авансы на сумму 180 млн рублей, компания предоставила документы о покупке светильников на 101 млн рублей, но в действительности потратила на оборудование лишь 27 млн рублей. В марте 2016 года комитет по строительству расторг контракт с СЭМ №5.

Представители администрации Санкт-Петербурга задержание Оганесяна не комментируют. Старший управляющий партнер коллегии адвокатов Валерий Зинченко, защищающий интересы комитета по строительству Петербурга отрицает какую-либо связь комитета с компанией «ТДМ». «Все денежные средства, в том числе и денежные средства на видеотабло стадиона, были перечислены бывшему генеральному подрядчику, компании "Трансстрой СПБ", а уже дальше по цепочке пошли к субподрядчикам», — сказал Зинченко.

Вице-премьер по спорту и туризму, президент РФС Виталий Мутко отметил, что задержание Оганесяна не связано с нынешним этапом строительства стадиона и не повлияет на срок сдачи объекта: «Там много нюансов. Очень длительная стройка, несколько раз менялся подрядчик. В настоящее время и подрядчик есть, и проект в экспертизе, проходят окончательные корректировки. А эти дела — некое прошлое, которое не имеет значения».

Строительство стадиона на Крестовском острове для футбольного клуба «Зенит» началось в 2007 году. После того, как Россия подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект стадиона проходил доработку для приведения в соответствие с требованиями ФИФА. В результате сроки сдачи постоянно переносились, а строительство затянулось на девять лет. За это время сменилось несколько генподрядчиков стадиона, его стоимость увеличилась с 6,7 млрд до 42,5 млрд рублей. Процесс возведения арены сопровождался многочисленными коррупционными и финансовыми скандалами. Власти Петербурга, суммируя уже известные факты, подсчитали, что ущерб бюджету от хищений при строительстве стадиона превышает 700 млн рублей.

Лидера фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга Бориса Вишневского озадачило задержание Оганесяна. По его мнению, обвинение, предъявленное бывшему вице-губернатору, весьма неоднозначно, поскольку все имеющиеся у следствия доказательства можно предъявить по любому неисполненному контракту.

Вишневский возлагает все ответственность за хищения при строительстве стадиона на предыдущую администрацию Валентины Матвиенко: «Они, видимо, неприкосновенны для закона, и их воровство осталось безнаказанным. Меня преследует ощущение, что, поскольку начались проблемы со стадионом, срочно ищут козла отпущения, не занимающего никаких государственных должностей и не имеющего там «крышу».

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