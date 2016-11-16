Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
16 ноября 2016, среда, 17:20
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
16 ноября 2016, 14:00
ProScience Театр

ProScience Театр 21 ноября. Николай Фомушин о склонности к самообману

Николай Фомушин
Николай Фомушин
fomushin.ru

21 ноября в Центральном Доме журналиста состоится выступление популяризатора науки, биолога Александра Панчина и иллюзиониста Николая Фомушина. Тема вечера — «Магия науки и наука магии».

Накануне выступления Николай Фомушин любезно ответил на пару вопросов «Полит.ру».

Как вы думаете, почему мы не любим быть обманутыми, но при этом любим фокусы, иллюзии и вообще хотим верить в существование магии?

Я бы сказал наоборот. Люди любят быть обманутыми, постоянно сами себя обманывают, и при этом, особенно в России, часто не любят фокусы. Поясню оба момента. Люди обманывают себя, потому что все хотят какую-то волшебную таблетку, например, когда кто-то пытается похудеть, даже понимая, что нужно просто меньше есть и много заниматься, все равно попробует найти какой-то коктейль или хитрую программу — некий чит-код. Это и есть попытка обмануть себя. Все эти верования в нетрадиционную медицину, заговоры и прочее свидетельствуют о том, что человек ищет волшебную таблетку или какой-то волшебный крюк, который помог бы ему снять с себя ответственность за происходящее и получить желаемое малыми усилиями. Особенно это свойственно различным сектам.

С другой стороны, многие относятся к фокусам скептически, потому что воспринимают это как вызов их интеллекту, хотя по большому счету это просто развлечение, и если вы не понимаете, как сделан фокус, это не вы глупый, это значит, что иллюзионист все сделал правильно. Ну, и в принципе иллюзионный жанр, фокусы в сознании людей в нашей стране часто ассоциируются с таким базарным разводом, наперстками, отъемом денег у граждан, и поэтому иногда люди побаиваются фокусников, но при этом верят в домовых и прочее.

В последние годы оказались очень популярны фильмы о фокусниках, это «Иллюзия обмана» и его продолжение. Как вы считаете, появление этих кинокартин как-то сказалось на восприятии обществом фокусников и иллюзионистов?

Я очень хорошо отношусь к этому, фильмы действительно качественные и интересные, и это популяризация жанра: людям становится интересно, кто-то вообще впервые узнает об том, что такое возможно. Есть небольшой негативный момент: в «Иллюзии обмана» большая часть фокусов сделана с применением компьютерной графики и не имеет под собой реального основания. Работая на частных мероприятиях, я сталкивался с просьбами сделать фокус, в котором я, например, рассыпался бы на карты. Зная ответ заранее, я спрашиваю, где вы такое видели, и в ответ слышу как раз об «Иллюзии обмана». Приходится отвечать, что если мне выделят подобный бюджет, то тогда, конечно, можно. 

Есть еще очень хороший и интересный фильм «Престиж». Он про борьбу фокусников, и в его основе лежит реальная история противостояния, конечно, без всякой мистики, но все же. Также фильм «Иллюзионист» с Эдвардом Нортоном, там и фокусы, и романтическая история, и неожиданные моменты.

 

Выступление Александра Панчина и Николая Фомушина состоится 21 ноября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

Перейти к заказу билетов

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

«Роснано»
Следствие выявило растрату денег «Роснано» на 1 млрд рублей
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Песков отказался говорить о Навальном как о президенте
Международный суд в Гааге
Кремль опроверг выход России из МУС из-за Крыма
«Зенит-Арена»
В Петербурге назвали сумму ущерба при строительстве «Зенит Арены»
Аркадий Дворкович
В Кремле отказались комментировать возможную слежку ФСБ за Дворковичем
17:10 СМИ сообщили о переговорах по слиянию «Мегафона» с Mail.Ru Group
17:03 Кобзон потребовал исключений для депутатов-прогульщиков
16:46 В Кремле отказались комментировать возможную слежку ФСБ за Дворковичем
16:40 Парковка подорожает на всех улицах Москвы в пределах ТТК
16:25 Песков отказался говорить о Навальном как о президенте

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Колчак
Александр Колчак
16 ноября 1873 года родился Александр Колчак, адмирал, верховный правитель России
16:20 Следствие выявило растрату денег «Роснано» на 1 млрд рублей
16:18 В Петербурге назвали сумму ущерба при строительстве «Зенит Арены»
16:10 Кремль опроверг выход России из МУС из-за Крыма
16:01 Символом Нового года стал улыбающийся тамбовский волк
15:59 Мемориальную доску Колчаку защитят от вандалов спецпокрытием
15:42 Минпромторг взялся в 100 раз увеличить продажу российских товаров через интернет
15:15 Transparency International признала Россию одной из самых коррумпированных в мире
15:06 В Кремле заявили об отсутствии кандидатов на пост главы МЭР
14:57 В МИДе заявили о неоправдавшихся надеждах на МУС
14:51 Полицейские из Владивостока поучаствовали во флешмобе «Манекен челлендж»
14:46 Активиста «Открытой России» из Чувашии оштрафовали за репост фото Милонова
14:45 Бывший вице-премьер Подмосковья стал лидером по производству конопли
14:21 Экс-министр экономики Франции вступил в президентскую гонку
14:13 Колокольцев ответил на слухи о своей отставке
14:02 Правительство решило утвердить штраф за опасное вождение
13:55 Европейские болезни оставили следы в геноме индейцев Северной Америки
13:52 ЕС будет брать с туристов деньги за безвизовый въезд
13:49 Россия по решению Путина вышла из Международного уголовного суда
13:31 Навальный пожалуется в Совет Европы на решение ВС по делу «Кировлеса»
13:21 В «Роснано» пришли с обысками
13:19 Арестован глава кузбасского управления СКР
13:14 Судоремонтники заявили о неопределенности с модернизацией «Адмирала Кузнецова»
13:04 ФСО поведет учения против проникновения в Кремль
12:55 В Челябинске подросток случайно застрелил девушку
12:45 Медведев начал заседание кабмина со слов про Улюкаева
12:40 Полиция задержала второго подозреваемого в избиении журналистов Life
12:39 Австралия смещается в зависимости от времени года
12:25 Новый зам Чайки назвал свою работу по Кущевке законной
12:21 СКР заподозрил россиянина в военных действиях на стороне украинского «Айдара»
12:00 Госдума установила размеры штрафов прогульщикам пленарных заседаний
11:52 Госдума рассмотрит закон об увеличенном финансировании партий
11:52 Верховный суд отменил приговор Навальному по делу «Кировлеса»
11:51 В Москве восстановлено движение на проспекте Андропова и Каширском шоссе
11:30 Крейсер «Адмирал Кузнецов» отправят на модернизацию
11:29 Редакция Оксфордского словаря выбрала слово уходящего года
11:18 Свиньи-пессимисты настроены позитивнее при хороших условиях жизни
11:13 Хокинг предсказал срок конца света
11:08 В Симферополе задержан вооруженный украинец
11:04 Российские удары по Сирии продолжились сразу после разговора Трампа и Путина
10:55 Правительство соберется на срочное заседание в Москве
10:52 В ОП призвали покарать виновных в распространении ВИЧ в России
10:42 СМИ сообщили об IPO мессенджера Snapchat
10:39 Намечаемый в Иркутской области «бюджетный маневр» вызывает опасение у малых городов и районов
10:27 СМИ узнали о секретных программах в китайских смартфонах
10:17 Комитет ООН осудил присоединение Крыма к России
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.