ProScience Театр 21 ноября. Николай Фомушин о склонности к самообману

21 ноября в Центральном Доме журналиста состоится выступление популяризатора науки, биолога Александра Панчина и иллюзиониста Николая Фомушина. Тема вечера — «Магия науки и наука магии».

Накануне выступления Николай Фомушин любезно ответил на пару вопросов «Полит.ру».

Как вы думаете, почему мы не любим быть обманутыми, но при этом любим фокусы, иллюзии и вообще хотим верить в существование магии?

Я бы сказал наоборот. Люди любят быть обманутыми, постоянно сами себя обманывают, и при этом, особенно в России, часто не любят фокусы. Поясню оба момента. Люди обманывают себя, потому что все хотят какую-то волшебную таблетку, например, когда кто-то пытается похудеть, даже понимая, что нужно просто меньше есть и много заниматься, все равно попробует найти какой-то коктейль или хитрую программу — некий чит-код. Это и есть попытка обмануть себя. Все эти верования в нетрадиционную медицину, заговоры и прочее свидетельствуют о том, что человек ищет волшебную таблетку или какой-то волшебный крюк, который помог бы ему снять с себя ответственность за происходящее и получить желаемое малыми усилиями. Особенно это свойственно различным сектам.

С другой стороны, многие относятся к фокусам скептически, потому что воспринимают это как вызов их интеллекту, хотя по большому счету это просто развлечение, и если вы не понимаете, как сделан фокус, это не вы глупый, это значит, что иллюзионист все сделал правильно. Ну, и в принципе иллюзионный жанр, фокусы в сознании людей в нашей стране часто ассоциируются с таким базарным разводом, наперстками, отъемом денег у граждан, и поэтому иногда люди побаиваются фокусников, но при этом верят в домовых и прочее.

В последние годы оказались очень популярны фильмы о фокусниках, это «Иллюзия обмана» и его продолжение. Как вы считаете, появление этих кинокартин как-то сказалось на восприятии обществом фокусников и иллюзионистов?

Я очень хорошо отношусь к этому, фильмы действительно качественные и интересные, и это популяризация жанра: людям становится интересно, кто-то вообще впервые узнает об том, что такое возможно. Есть небольшой негативный момент: в «Иллюзии обмана» большая часть фокусов сделана с применением компьютерной графики и не имеет под собой реального основания. Работая на частных мероприятиях, я сталкивался с просьбами сделать фокус, в котором я, например, рассыпался бы на карты. Зная ответ заранее, я спрашиваю, где вы такое видели, и в ответ слышу как раз об «Иллюзии обмана». Приходится отвечать, что если мне выделят подобный бюджет, то тогда, конечно, можно.

Есть еще очень хороший и интересный фильм «Престиж». Он про борьбу фокусников, и в его основе лежит реальная история противостояния, конечно, без всякой мистики, но все же. Также фильм «Иллюзионист» с Эдвардом Нортоном, там и фокусы, и романтическая история, и неожиданные моменты.

Выступление Александра Панчина и Николая Фомушина состоится 21 ноября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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