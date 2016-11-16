В Польше продолжается повторное расследование авиакатастрофы под Смоленском в 2010 г., в которой погиб президент Лех Качиньский. Сейчас следствие занялось эксгумацией тел погибших для повторной экспертизы. Ранее новая следственная комиссия обвинила своих предшественников в фальсификации данных.

Польша, пишет Financial Times, в понедельник эксгумировала тело Леха Качиньского спустя шесть лет после его гибели в авиакатастрофе под Смоленском, давшей повод к распространению конспирологических теорий в польском обществе. Эксгумация была проведена в рамках нового расследования авиакатастрофы, инициированного Ярославом Качиньским, возглавляющим правящую партию Польши «Право и справедливость».

Ярослав Качиньский, отмечает FT уже давно утверждает, что в крушении самолета была виновата Россия. Также он обвиняет либеральную оппозицию в сговоре с российской стороной. Эти заявления стали важной частью партийной политической риторики, адресованной националистам. Останки Леха Качиньского и его супруги будут предметом следственного рассмотрения в течение четырех дней. Этот шаг мотивируется тем, что после катастрофы тела исследовали недостаточно внимательно.

На месте катастрофы Ту-154 под Смоленском /commons.wikimedia.org

Обилие конспирологий в связи с гибелью Леха Качиньского, объясняет FT, связано с тем, что Польша очень чувствительна к внешним (даже гипотетическим) попыткам повлиять на ее политическую и общественную жизнь. Эта чувствительность дополнительно обостряется, когда речь идет о России. Согласно первой версии расследования, причиной катастрофы стали ошибки пилота и российских диспетчеров. По последним опросам общественного мнения, всего около четверти населения Польши считает, что крушение было подстроено. Тем не менее, партия Ярослава Качиньского с ноября прошлого года последовательно настаивала на повторном следствии.

Guardian пишет, что в этом году планируется эксгумация еще десяти жертв авиакатастрофы, а к концу 2017 г. должны эксгумировать всех погибших. Автор ссылается на опрос, согласно которому именно такой подход поддерживают только 10% поляков. Также против эксгумации возражали родственники погибших, однако их возражения по большей части игнорируются. Guardian подчеркивает, что Ярослав Качиньский связывает национальную независимость и свободу Польши с раскрытием правды о причинах катастрофы.

В начале этого года Guardian публиковала материал, автор которого считает, что повторное расследование – это плохая идея. Нельзя сказать, чтобы сомнения в корректности результатов первого расследования безосновательны, однако повторение – рискованное начинание. Со времен первого расследования ситуация изменилась. Начиная с 2014 г. Польша была одним из самых яростных критиков России в том, что касается украинского кризиса. Одновременно с этим партия «Право и справедливость» находится в конфликте с Брюсселем, где пост председателя Европейского совета занимает сейчас бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. Ярослав Качиньский постоянно обвиняет Туска в подыгрывании российским властям в ходе следствия.

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. /liveinternet.ru

Даже если допустить, что нынешнее правительство Польши действительно хочет установить правду, а не обосновать более выгодный ему сюжет, писал автор, оно в любом случае эксплуатирует эту историю в своей политической игре, в частности для привлечения симпатий националистов.