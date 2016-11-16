Топ новостей 16 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Россия отказалась от участия в работе Международного уголовного суда, Верховный суд отправил на пересмотр приговор Навальному по делу «Кировлеса», а в «Роснано» прошли обыски из-за миллиардного хищения.

Владимир Путин распорядился о выходе России из Римского статута, учредившего Международный уголовный суд в Гааге. Решение было согласовано с Верховным судом, СК, ГП и органами власти. Россия подписала Римский статут в 2000 году, в компетенцию МУС входит рассмотрение дел о геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Решение о выходе прозвучало после того, как накануне суд Гааги объявил вхождение Крыма в РФ военным конфликтом между Россией и Украиной. В Кремле заявили, что выход из МУС стал формальностью и не связан с крымским вопросом.

Быстрым шагом по пхеньянскому маршруту (но как оперативно среагировали на вчерашнее признание оккупации Крыма военным преступлением!) pic.twitter.com/ZOOcfOxExo — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 16 ноября 2016 г.

«За» резолюцию о правах человека в Автономной Республике Крым и Севастополе проголосовали 73 страны, «против» — 23 https://t.co/xQQllEAv19 pic.twitter.com/ZSyHn9klzw — ООН (@UnitedNationsRU) 16 ноября 2016 г.

Непризнание международных институтов, в том числе и судебных, и их решений - прямой путь к ужесточению санкций. В Кремле стратеги, чего уж! — Mark Feygin (@mark_feygin) 16 ноября 2016 г.

Президиум Верховного суда России отменил приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу «Кировлеса» в связи с решением ЕСПЧ, который признал решение суда незаконным и присудил фигурантам дела компенсацию. Теперь дело пересмотрит тот же Ленинский райсуд Кирова, что и вынес приговор в 2013 году. Навальный пожалуется на постановление в Совет Европы. В Кремле отказались говорить об участии Навального в президентских выборах.

СРОЧНО: И. о. министра экономики и развития назначен Алексей Навальный — Сологуб (@ivegottheflu) 16 ноября 2016 г.

В офис «Роснано» пришли с обысками, как заявили в компании, - «в связи с задержкой строительства фармацевтического комплекса "НТ-Фарма", расположенного в Ярославской области». Дело расследуется против учредителя «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова, гендиректора компании Евгения Султанова и мэра Переславля-Залесского Дениса Коршуникова. Речь идет о растрате миллиарда рублей. <

Если попробовать убрать естественное человеческое сочувствие товарищу в беде, то на следующий день обыски будут уже у тебя pic.twitter.com/slDf1XuGoy — ядерный потанцевал (@polinanem) 16 ноября 2016 г.

Прямо сейчас. Где то в офисе Роснано. pic.twitter.com/2X2VBemYz3 — Прошлогодний Лимонад (@pglimonad) 16 ноября 2016 г.

В офис Роснано пришли с обыском, чтобы найти хоть какие-нибудь инновации — #MDK (@mudakoff) 16 ноября 2016 г.

К делу Алексея Улюкаева могут привлечь еще семь человек как фигурантов. Это может произойти в ближайшее время. Ранее СМИ написали, что в разработке ФСБ находились Аркадий Дворкович и Андрей Белоусов. Самого же Улюкаева задержали 14 ноября около 17:30 мск в момент получения кейса с 1 млн долларов. Его ручка была обработана спецсредством, которое и обнаружили на руках чиновника.

Дмитрий Медведев на экстренном заседании правительства назвал арест Улюкаева экстраординарным событием для власти и страны. pic.twitter.com/ijT7RCyRQs — Телеканал РБК (@rbctv_live) 16 ноября 2016 г.

Министерство экономического развития (организация запрещена на территории РФ) — Д///ИХАД (@tvjihad) 16 ноября 2016 г.

Бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна задержали по подозрению в мошенничестве при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове. Чиновник мог украсть 50 млн рублей в 2014 году, передав их субподрядчику якобы за установку на «Зенит-арене» видеотабло, а потом обналичить через подставные фирмы. Всего, по последним данным, ущерб пристроительстве составил 700 млн рублей.

63% опрошенных россиян заявили, что они хотели бы видеть Владимира Путина сохранившим свой пост и после 2018 года. 19% россиян заявили, что они против нового срока Путина. Этот показатель не изменился за два года. 26% считают, что к президентским выборам может появиться сильный конкурент Путина, а вот половина респондентов (49%) с этим утверждением не согласились. С 2012 года индекс одобряющих президентство Путина вырос вдвое.

Если Путин не идет на следующий срок, Вы готовы проголосовать за кандидата от власти — Алексей Венедиктов (@aavst) 16 ноября 2016 г.

Краснодарский прокурор Леонид Коржинек, ставший замглавы Генпрокуратуры, считает свои действия по так называемому «делу Цапков» законными. Отмену постановления о возбуждении дела после событий в Кущевской он объяснил тем, что «не было достаточных поводов и оснований». Приэ том отметил: «В последующем уголовное дело по тем же основаниям, по которым я отменял постановление о возбуждении уголовного дела, было отменено. Оно законное и обоснованное. И прекращено по тем же основаниям, по которым я отказывал».

В Симферополе задержали украинца, который мог работать в Главном управлении разведки украинского минобороны. Он был вооружен пистолетом и гранатой. Цели украинца пока не уточняются.

В Симферополе задержали вооруженного украинского разведчика с визиткой министра экономического развития РФ Улюкаева. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 16 ноября 2016 г.

На 732 улицах столицы со 2 декабря повысится тариф на парковку. Она будет стоить 200 рублей в час круглосуточно на 133 наиболее загруженных улицах, а еще на 32 улицах в пределах Бульварного кольца с 8:00 до 20:00 стоянка первые 30 минут будет стоить 50 рублей, далее — 150 рублей в час. В остальное время — 80 рублей в час. На 211 улицах в пределах Садового кольца Москвы тариф на парковку с 8:00 до 20:00 в первый час составит 60 рублей, далее — 100 рублей в час, а с 20:00 до 8:00 — 60 рублей в час. Стоимость парковки автомобиля еще на 356 улицах в пределах Третьего транспортного кольца составит до 60 рублей в час круглосуточно.

Стивен Хокинг заявил о конце света в ближайшую тысячу лет из-за техногенной катастрофы. Он призвал покинуть «эту хрупкую планету». Хокинг предположил, что конец света наступит либо при ядерной войне, либо из-за искусственного интеллекта, либо из-за генетически сконструированного вируса. Освоение Вселенной он считает единственным способом спасения человечества.