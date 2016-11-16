Во вторник Басманный райсуд на два месяца санкционировал домашний арест министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого Следственный комитет обвиняет в получении взятки размером в $2 млн. Через некоторое время президент подписал указ об отставке Улюкаева «в связи с утратой доверия».

За прошедший день выяснились некоторые подробности задержания министра. Так, по данным источника «Коммерсанта», близкого к ФСБ, Алексей Улюкаев не прикасался к долларам, а получил кейс с деньгами, но не открывал его и, таким образом, непосредственного контакта с долларами не имел. А след от специального средства на его руке остался из-за того, что им была обработана ручка кейса.

Также, по информации газеты, задержание Улюкаева затянулось на много часов, так как следователям пришлось отдельно описывать все 20 тысяч стодолларовых банкнот.

После оформления задержания, уже в шесть утра, следственные действия с Улюкаевым продолжились в центральном офисе СКР в Техническом переулке. Следователь по особо важным делам Роман Нестеров, известный по расследованиям в отношении братьев Алексея и Олега Навальных, а также владельца «Моего банка» Глеба Фетисова, предъявил Улюкаеву официальное обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса и даже допросил его. Впрочем, допрос продлился менее часа и стал скорее формальностью: как и советовали адвокаты, Улюкаев отказался отвечать на большинство вопросов, ссылаясь на 51 ст. Конституции. При этом свою вину в получении взятки он не признал.

Собеседник «Коммерсанта» отметил, что операция по задержанию Улюкаева была похожа на ту, в результате которой правоохранительным органам удалось взять под стражу бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых. Тогда, правда, Следственный комитет почти сразу опубликовал фотографии пересчета денег в присутствии губернатора. На этот раз таких материалов нет.

Также выяснилось, что Алексей Улюкаев — не единственный высокопоставленный чиновник, в отношении которого велась оперативная разработка. Под подозрение попали и еще несколько человек, об этом пишут «Ведомости».

Объектами разработки помимо задержанного 14 ноября министра экономического развития Улюкаева также были участники дискуссий вокруг продажи «Башнефти» вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов, а также директор департамента МЭР Оксана Тарасенко и помощник Игоря Шувалова Марина Романова, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника одной из силовых структур.

Белоусов и Дворкович отказались комментировать эту информацию, Тарасенко написала, что «работает в штатном режиме».

При этом источники газеты среди федеральных чиновников утверждают, что среди всех чиновников экономического блока позиции Улюкаева были самыми уязвимыми, а к нему давно присматривались силовые органы. Защищала министра поддержка премьер-министра Дмитрия Медведева.

Между тем более развернутую позицию по «делу Улюкаева» высказал бывший министр финансов, а ныне глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Он уверен, что СКР должен дать разъяснения по делу. «У нас нет полного доверия к некоторым шагам. Мы знаем на опыте других чиновников, которые после ареста отпускались и обвинения с них снималось. Мы ждем дальнейших шагов и разъяснений от Следственного комитета, хотелось бы, что СК был открыт и информировал нас», — заявил Кудрин.

На данный момент, по словам Кудрина, нет полной картины произошедшего. Он напомнил, что окончательное решение о приватизации «Башнефти» принимало государство, а не бывший министр. «У меня есть сомнения в том, что Улюкаев сильно мог помешать или повлиять на это решение. За что он хотел получить какое-либо вознаграждение, у меня к этому есть большие вопросы», — сказал Кудрин.