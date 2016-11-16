После непродолжительной стабильности на рынке нефти снова фиксируются резкие провалы и скачки стоимости. Так, в ходе торгов в понедельник цена за баррель Brent впервые за последние три месяца опускалась ниже 44 долларов, во вторник же позиции были улучшены, и нефть вернулась к стабильным 45 долларам, а к вечеру даже подскочила выше 47 долларов за баррель.

К тому же во вторник в СМИ появилась информация о том, что переговоры Организации стран-экспортеров нефти о сокращении добычи вступили в финальную стадию. По информации Bloomberg, урегулировать противоречия внутри организации пытаются Венесуэла, Алжир и Катар, в то же время Ирак, Иран и Саудовская Аравия пока не смогли добиться распределения квот по объемам сокращения добычи нефти.

Доцент Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, старший научный сотрудник Института экономики РАН Иван Капитонов считает, что предыдущее повышение цен на нефть было связано с информационными поводами для финансового рынка: «Сейчас нет хороших новостей, которые были бы способны поддерживать уровень цен на нефть выше 45-46 долларов, в результате мы увидели это снижение. Просадить рынок ниже 45 долларов финансовым спекулянтам не выгодно, потому что существуют так называемые качели на уровне 45 долларов, которые позволяют цене отскочить вверх, и в дальнейшем можно получить еще большую прибыль.

Сейчас мы как раз увидели действие этих качелей, и цена может вырасти до уровня 46-47 долларов, а потом, при отсутствии положительной информации, она опять просядет до 45 долларов за баррель, а может быть и ниже», — говорит эксперт.

По его мнению, даже в том случае, если ОПЕК достигнет соглашения, это вряд ли серьезно повлияет на рынок: «Это будет просто очередной информационный повод, который отыграется финансовым рынком, но на физическом рынке мы просто-напросто увидим увеличение добычи другими агентами, которые заместят ОПЕК в нефтепроизводстве. К этому соглашению должны присоединиться прочие страны, в частности, США и Канада», — заключил Иван Капитонов.

Заместитель директора группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Василий Танурков пояснил, что факторов, которые в последнее время играли против нефти, есть несколько: «Из чисто нефтяных факторов достаточно сильное давление на нефть оказал выход ежемесячного отчета Международного энергетического агентства, который продемонстрировал, что страны ОПЕК продолжили наращивать добычу нефти, несмотря на все переговоры по ее заморозке. Плюс наблюдается рост добычи в отдельных странах вне ОПЕК. Соответственно, Международное агентство повысило прогноз по добыче вне ОПЕК на следующий год, и в общем-то стало очевидно, что без заморозки, если и будет в 2017 достигнут баланс, то только к концу года. Соответственно, это оказало определенное давление на нефть», — объяснил аналитик.

Второй фактор, по его мнению, это то бегство от рисков, которое наблюдалось на рынке в ожидании президентских выборов, а потом, после того, как победил Трамп, началось сильное укрепление доллара, которое обычно играет против котировок нефти. «Кроме того, известно, что Трамп поддерживает идею независимости США от экспортных поставок нефти, и видимо, он будет всячески способствовать развитию нефтедобычи, в том числе сланцевой. Уже появилось довольно много слухов о том, что в будущем могут быть сняты все ограничения на экспорт нефти из США, благодаря Трампу. Это тоже оказывает некоторое давление.

К тому же, по вопросу заморозки добычи звучат довольно противоречивые заявления разных представителей ОПЕК и не ОПЕК, и сейчас не вполне понятно, идет ли речь о снижении уровня добычи, или просто о его заморозке. Это тоже не добавляет оптимизма. В целом, это основные факторы, которые сыграли против нефти», — сказал Василий Танурков.

Говоря о дальнейшей динамике, он заметил, что очень многое будет зависеть от решения, к которому придет ОПЕК 30 ноября на очередном заседании, то есть будет ли решено заморозить добычу, или это будет не просто заморозка, а некоторое снижение уровня добычи. «В таком случае, это, конечно, поддержит цену на нефть. Наблюдаемый сегодня возврат к стоимости выше 45 долларов за баррель, видимо, связан с позитивными комментариями по поводу заморозки со стороны представителей ОПЕК.

Надо сказать, что чем ближе цена на нефть к 40 долларам, тем больше побудительных мотивов у ОПЕК и стран вне организации, которые будут участвовать в этом заседании, тем больше мотивов для того, чтобы все-таки договориться. Поэтому, видя, что цены на нефть сейчас неустойчивы, и провал переговоров может привести к падению цены ниже 40 долларов, а это, как не раз заявлялось, тот психологический уровень, ниже которого страны ОПЕК не готовы терпеть такие цены на нефть. С учетом той ситуации, становится очевидно, что без заморозки цена может упасть ниже этого уровня, и поэтому, скорее всего, какое-то решение будет принято. Большой вопрос, конечно, какое именно. Конечно, было бы лучше, если бы ОПЕК решила снизить уровень.

Еще один фактор — это динамика валюты, а именно доллара, потому что половина снижения котировок нефти с 50 с чем-то долларов до текущего уровня, объясняется, скорее, валютным фактором, а не внутренними нефтяными факторами. Получается соотношение 50 на 50, и если укрепление доллара будет продолжаться, то это, конечно, будет и дальше оказывать давление на нефть. Здесь сложнее прогнозировать, потому что достаточно неоднозначная ситуация: с одной стороны, есть ожидания, что может быть повышена ставка ФРС в конце года, а с другой стороны, сейчас повысились ожидания по поводу инфляции в США. И в общем-то основной вопрос, с точки зрения динамики котировок доллара — это опережает ли ужесточение политики ФРС рост инфляции. То есть обычно, если ужесточение политики опережает инфляцию, то доллар укрепляется, но в большинстве случаев, как показывала практика, ФРС все-таки превентивно не повышала ставку. Если ставка и повышалась, то это уже имело под собой основания в виде роста инфляционных ожиданий, либо уже реального роста инфляции. В большинстве случаев рост инфляции оказывался более сильным фактором давления на доллар, чем повышение ставки в качестве поддерживающего фактора. Вполне вероятна такая ситуация, когда ускорение инфляции даже на фоне роста ставок будет все-таки вести к ослаблению доллара, но это достаточно сложно прогнозировать. Есть серьезный фактор неопределенности», — заключил аналитик АКРА.