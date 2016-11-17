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17 ноября 2016, 16:34
интернет Роскомнадзор социальные сети
Ольга Зайцева

Linked-Out

Социальные сети
Социальные сети
Pixabay

Роскомнадзор направил провайдерам предписание о блокировке социальной сети LinkedIn в России с 17 ноября. Это решение было вполне ожиданным: ранее соцсеть была внесена Роскомнадзором в реестр нарушителей закона о персональных данных.

Напомним, августе 2016 года Таганский районный суд Москвы признал, что сеть LinkedIn нарушила закон о хранении персональных данных россиян на территории РФ и должна быть заблокирована. Соответствующий иск был подан Роскомнадзором, который обнаружил утечку данных пользователей соцсети.

10 ноября Мосгорсуд признал  иск Роскомнадзора законным. 17 ноября брокировка началась. При этом сеть LinkedIn в течение дня была доступна как у мобильных операторов, так и у ряда провайдеров коммутируемого доступа в интернет. Это не является чем-то необычным: на исполнение решений Роскомнадзора у провайдеров чаще всего уходит несколько дней.

Пользователи социальных сетей обсуждают происшедшее достаточно спокойно, в отличие от ситуации, когда только стало известно о возможности такой блокировки. Тогда высказывались серьезные сожаления в связи с тем, что российских специалисты лишатся удобной площадки для общения с зарубежными коллегами или хотя бы места поиска контактов. Теперь же в основном высказывания сводятся к тому, что смысла в таких действиях Роскомнадзора немного.

 
Системный администратор. / pixabay.com

Впрочем, и до решения Мосгорсуда тогда только ожидавшаяся блокировка ресурса для некоторых была поводом для шуток, пусть и не самых веселых.

«– Свяжитесь с нами через LinkedIn.
– Но у меня нет доступа к LinkedIn, Роскомнадзор заблокировал его!
– Вы нам не подходите», – так, например, звучал опубликованный на развлекательном сайте bash.org анекдот о соцсети в России, 2 ноября воспроизведенный на странице сайта в Facebook.

Тем не менее, несмотря на то, что решение по поводу блокировки уже тогда казалось весьма вероятным, факт его принятия все-таки вызвал у многих возмущение.

«Какая-то ахинея! Начали бы перенос данных Сбербанка на российские серверы – ведь до сих пор ничего не создано. Нажмут на кнопочку в Пентагоне – и привет семье и детям. А вот блокировка Линкедина сильно поможет Роскомнадзору. Просто придурки!»,  – прокомментировала блокировку пользователь Лидия Глушко из Москвы. «Роскомнадзор заблокировал LinkedIn. Что ни день, то анекдот! Российские чиновники решают САМЫЕ насущные, злободневные проблемы дня! С каждой такой решенной "проблемой" жизнь россиян становится определенно "лучше"! Да здравствуют российские чиновники! Да здравствует правительство Медведева!», – отреагировал на сообщение о блокировке информационный и финансовый советник Виталий Кузьминых из Новосибирска.

«Всё, LinkedIn окончательно под блокировкой в России: https://reestr.rublacklist.net/search/?q=linkedin
Эта новая эра цензуры в нашей стране – когда блокируется один из крупнейших мировых абсолютно легальных интернет-ресурсов», – написали на странице в Facebook группы РосКомСвобода, портала, созданного для борьбы с блокировками сайтов. «Начиналось, напомню коллегам, с защиты детей от мифических интернет-педофилов», – отметил Петр Леменков из Москвы, старший программист в компании Red Hat EMEA.

«Но есть и хорошие новости: 1) https LinkedIn не внесен в реестр, а поэтому на текущий момент остается доступен практически для всех пользователей; 2) форсирование распространения знаний об обходе интернет-цензуры среди еще одной большой аудитории», – утешили пользователей ведущие группы РосКомСвободы в Facebook позже и привели ссылку на сообщение сайта РосКомСвободы о том, как теперь быть пользователям заблокированной соцсети.

«Маразм крепчал… Слава FR серверу, вот только это уже не тот LinkedIn», – написал менеджер по продажам Дмитрий Шарипов (Dmitry Shapilov) в компании KLM Royal Dutch Airlines из Москвы. «Напоследок по-быстрому подобавлял в друзья всех "Твоих юристов", "Окна недорого", "Сайтов за 3000 рублей", которые стучались ранее – ну мало ли, скоро всем по фигу станет, а им приятно», – пошутил о подготовке к блокировке LinkedIn Андрей Пономарев, руководитель новостного издания WHITE BOX и руководитель пресс-центра информационного агентства «Интерфакс-Юг».

«О, Convex для бизнеса в передовой атаке заблокировал LinkedIn — не прошло и двух часов после рассылки инструкций Роскомнадзором. А «Мегафон» еще держится. Кажется, я еще успею ответить на все запросы о сотрудничестве», – предположил пользователь Алексей Вахрушев из Екатеринбурга. «И что самое интересное – это делается исключительно в целях нашей безопасности и по нашей же просьбе ("граждан вообще")», – сыронизировал пользователь Юрий Буйволов из Москвы.

 

 
LinkedIn мобильное приложение.

Многие пользователи отмечали, что мобильное приложение к сайту продолжает действовать. Другие объясняли, как можно обойти блокировку. Третьи – что у них нет проблем с доступом к сети и в настоящее время. Четвертые утверждали, с блокировкой сети они в самом деле выиграли, так как, по крайней мере, перестанут получать распространяемый в ней спам.

«Господь существует! Я уверен, что несколько лет назад бог тоже получал неимоверное количество спама от LinkedIn. Свою кару он долго готовил», – написал, например, пользователь Юрий Юрьев, выпускник МИФИ. «Может, хоть спам от них перестанет на почту приходить», – выразил сходную надежду пользователь Владислав Лейбов из Ростова-на-Дону. «Кто следующий?», – задался вопросом он. Впрочем, в комментариях к этой записи читатели его блога пришли к мысли, что от блокировки LinkedIn ни для кого из них не изменится ничего, включая количество спама.

«Смешно читать... часть комментирующих пытается острить, даже не понимая сути. "Сходили" бы сначала на сайт, посмотрели... единственная нормальная платформа была, особенно для общения с профессионалами-коллегами из других стран. И почитать интересные вещи… мало англоязычных платформ», – выразила недовольство пользователь по имени Алия Иш (Aliya Ish). «Что, правда? Не заметил. А вообще, зачем росии сеть для профессионалов бизнеса, когда нет ни того, ни другого», – отреагировал пользователь Сергей Нахонков (Sergey Nakhonkov), и именно этот комментарий оказался одним из самых популярных.

Добавим, что советник президента России по интернету Герман Клименко высказал мнение, что LinkedIn выполнит требования Роскомнадзора и будет разблокирована. В закон «О персональных данных» могут быть внесены изменения, заявил он в эфире «Россия 24», передает телеканал «Дождь».

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