«Коммерсантъ» в статье «По всей строгости культуры» пишет о том, что Станислав Говорухин предлагает коллегам дискуссию о защите произведений искусства.

900 млн рублей за полеты высших чиновников погасят из бюджета, утверждается в статье «Чин чином вылетает».

«Евразийский союз готов к кодификации»: страны пятерки согласовали общие таможенные правила.

«Ведомости»: «"Мегафон" готов стать акционером Mail.ru Group». По словам источников издания, он может выкупить долю Алишера Усманова.

«"Дикси" вслед за конкурентами обновит формат "магазинов у дома"». Но инвесторы ждут более четких планов.

«Власти Венесуэлы пытаются заручиться поддержкой населения в обмен на еду»: оппозиция называет раздачу продовольствия сторонникам президента Мадуро «продуктовым апартеидом».

РБК в статье «Связанные одной сетью» также пишет о сделке Алишера Усманова, которая может объединить «МегаФон» с Mail.Ru Group.

Кто войдет в администрацию 45-го президента США, написано в статье «Ястребиный призыв».

Как богатые россияне уходят от необходимости раскрывать информацию о заграничных активах, написано в статье «Побег миллионеров».

«Известия»: «Фонду ЖКХ грозит ликвидация». В госкорпорации опасаются, что это застопорит переселение людей из аварийного жилья.

«Клубы ДНР намерены войти в состав российских футбольных лиг»: футбольные команды Донбасса будут претендовать на участие в чемпионате России после ЧМ-2018.

«Турция готова закрыть политическую дверь в Европу»: Еврокомиссия отмечает неготовность вводить безвизовый режим для турецких граждан.

«Газета.ru» пытается понять, как соблюдаются права человека и существуют ли тайные тюрьмы в зоне АТО. Почитать об этом можно в статье «Украина держит пленных про запас».

Где сидит под арестом Улюкаев и кто имеет право с ним общаться, написано в статье «Улюкаев: арест в доме с бассейном и спортзалом».

«Флот, который построит Трамп»: новый президент построит самый сильный военный флот за новейшую историю США.

The Economist: «Европейская правая альтернатива. Расисты в узких джинсах» (Europe’s alt-right: Racists in skinny jeans). Текст посвящен идентитарному движению в Европе, под видом которого ксенофобия распространяется на молодое поколение.

«The Economist объясняет: климатическая политика Трампа» (The Economist explains: Trump’s climate policy). Материал описывает специфику подхода будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа к экологической проблематике.

Bloomberg: «Европа призывает Мэй прекратить "хаос" в планировании Brexit'а» (May Urged by Europe to End ‘Chaos’ in Brexit Planning). Премьер-министр Британии Тереза Мэй оказалась под воздействием международного и внутреннего давления. От нее требуют навести порядок в стратегии отсоединения Британии от ЕС.

«Люди не просто меняют климат. Мы меняем "саму жизнь"» (Humans Aren’t Just Changing the Climate. We’re Changing ‘Life Itself’). Материал посвящен исследованиям изменения климата и его влияния на жизнь на земле.

The Wall Street Journal: «Снижение курса юаня объясняется скорее экономикой, чем победой Трампа» (Yuan’s Slide Is Tied More to Economics Than Trump’s Win). Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Китай в занижении курса юаня, однако эта динамика обусловлена, прежде всего, экономическими факторами.

«Французские выборы на распутье из-за проблем с идентичностью» (French Election at Crossroads Over Issues of Identity). Французские избиратели на подступах к президентским выборам начали обсуждать вопрос о том, насколько французские секулярные ценности совместимы с тем, что значительная часть населения страны — мусульмане.