В Кремле опровергли сообщение о том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после инаугурации совершит визит в Россию. Дмитрию Пескову это сообщение напомнило «утку». Ранее «Известия» написали, что Трамп собирается прилететь в Россию сразу после инаугурации, которая состоится 20 января.

Конечно, Трамп и Путин в конечном итоге, встретятся, может быть американский президент даже прилетит в Россию — благо Трамп, пока был предпринимателем, часто приезжал в Москву.

Удивляет скорее то внимание, которое в России уделяется американской политике. Еще более странно выглядит ожидание каких-то заметных глазу перемен в зависимости от того, насколько симпатична будет та или иная страна хозяину Белого дома.