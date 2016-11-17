Эксперт: К 2040 году необходимость в атомной энергетике сохранится

Атомная энергия является одной из важнейших опор будущей мировой энергосистемы, задача которой – удовлетворять растущие потребности в электроэнергии и предотвращать пагубное воздействие изменения климата. Как отмечают во Всемирной ядерной ассоциации (WNA, World Nuclear Association), такой вывод можно сделать из ежегодного доклада Мирового энергетического агентства, посвященного развитию мировой энергетики до 2040 года.

Один из сценариев доклада МЭА – так называемый «Сценарий 450» - предусматривает сокращение роста температуры воздуха, вызванного глобальным потеплением, до менее чем 2°C. По нему производство электроэнергии на атомных станциях к 2040 году вырастет более чем в 2,5 раза, с сегодняшних 2535 тераватт-часов до 6101 тераватт-часов через 25 лет.

В этом сценарии низкоуглеродные виды генерации доминируют в энергокорзине. В частности, доля гидроэнергетики составит 20%, атомной энергетики – 18%, ветроэнергетики – 18% и солнечной энергетики – 9%. В соответствии со «Сценарием 450», производство электроэнергии из традиционных видов топлива должно резко упасть: газа – до 16%, угля – до 9%, нефти – до 1%. Оставшиеся 9% должны производиться из других низкоуглеродных источников.

«Мы должны удовлетворить растущие потребности мира в электроэнергии и защитить планету», - отмечает генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг. «Мы должны использовать все возможности низкоуглеродной энергетики, чтобы этого достичь, и атомная энергетика внесет значительный вклад, потому что она масштабируема, надежна и конкурентоспособна», - отметила глава WNA.

Высокая эффективность и надежность поставок атомной энергии позволяет атомным станциям производить больше электроэнергии на основе той же установленной мощности по сравнению с постоянно меняющимися мощностями ВИЭ. Если взять за основу «Сценарий 450», то атомная и ветроэнергетика будут производить одинаковое количество электроэнергии, однако установленная мощность АЭС составит 820 гигаватт, в то время как установленная мощность ветрогенераторов должна быть 2321 гигаватт.

Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»:

Прогноз МЭА относительно атомной энергетики выглядит весьма оптимистично – и для мира, и для экологии, и для самой атомной энергетики. Он может быть реализован, но не 100-процентной вероятностью. Дело в том, что амбициозные цели МЭА традиционно ставит и не только в отношении атомной энергетики, но и для ВИЭ.

Если смотреть на «Сценарий 450», в частности, прогнозируются достаточно высокие уровни выработки и для солнечной, и для ветряной энергетики. А мы в последние годы видим по этим видам генерации замедление даже в ключевых регионах для развития ВИЭ, то есть в странах ЕС и отчасти США. В отношении атомной энергетики та корзина, которую рассматривает МЭА в «Сценарии 450», выглядит достаточно привлекательно для многих стран. Потому что предполагается и весьма высокая доля атомной энергетики в 18%, такая же для малой гидрогенерации и других ВИЭ. Это позволяет минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, причем не только по выбросам СО2, но и двуокиси серы, азота и других вредных для природы и человека веществ. С другой стороны этот «Сценарии 450» позволяет сохраняться в рыночных координатах, не уходя чрезмерно в возобновляемые источники энергии.

Потому что значительную часть прироста должна будет обеспечить атомная генерация – с 2,5 трлн киловатт/часов до более чем 6 трлн. Правда, риски высокой удельной стоимости строительства никуда не деваются. В отсутствии инструментов поддержки, в первую очередь в плане доступности предоставления более дешевых кредитов, масштабное новое строительство будет довольно сложно восстановить. Кроме того, во многих развивающихся и даже развитых странах происходит задержка в сроках строительства атомных проектов. В Индии, например, средние сроки строительства одного энергоблока превышают 10 лет. Стандартно, по нашему опыту в России, на это уходит порядка 6 лет.

К 2040 году необходимость в атомной энергетике сохранится, в том числе и в решении экологических проблем с выбросами. Сейчас МЭА предлагает нам макроэкономический прогноз. Но надо быть готовым к тому, что к 2035-2040 году серьезно изменятся технологии. Думаю, что мы уже к этому времени начнем, возможно, правда, в экспериментальном режиме, эксплуатировать термоядерные установки. Но в любом случае у нас будет совсем другой уровень замыкания топливного цикла за счет более широко развития технологии реакторов на быстрых нейтронах.

Поэтому атомная энергетика будет нужна, и она станет намного более эффективна по сравнению даже с текущим моментом. Ей, как, впрочем, и другим видам генерации, еще предстоит борьба за отношение к ней на нормальных рыночных условиях. Но если сохранятся налоги и сборы с атомной отрасли в пользу ВИЭ, как это есть в некоторых странах Европы, то ее будущее может там оказаться под вопросом.

Расчет из «Сценария 450» о том, что атомная и ветроэнергетика будут производить одинаковое количество электроэнергии, однако установленная мощность АЭС составит 820 гигаватт, в то время как установленная мощность ветрогенераторов должна быть 2321 гигаватт, имеет место быть. Это обычная проблема ветряной и солнечной энергетики. Атомная энергетика имеет традиционно высокий коэффициент готовности и коэффициент использования мощностей – первый превышает 90%, второй – 80%. С ветряными электростанциями мы имеем часто коэффициент использования установленных мощностей на уровне 15-20-25%, а 30% для ветроэнергетики – это уже очень хороший результат.

Поэтому для выработки одинакового объема электроэнергии ветряной генерации потребуется намного больше мощностей, чем атомной. Хотя и тому, и другому виду генерации нужны дополнительные мощности, которые могут сглаживать суточную неравномерность в спросе для атомной энергетики и нестабильность ветра в течение суток – для ветряной. На киловатт установленной мощности эффективность атомной генерации выше, это одно из ее конкурентных преимуществ.