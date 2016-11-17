Во вторник американская Геологическая служба USGS объявила новые оценки запасов нефти на сланцевой формации Wolfcamp в штате Техас (США). Wolfcamp находится в Пермском нефтегазовом бассейне, о богатых нефтяных запасах которого было много разговоров во второй половине 2015 г.

Поэтому, отмечает Forbes, сообщения USGS о том, что Wolfcamp может содержать более 20 млрд. баррелей нефти, не так уж неожиданны. Автор подчеркивает, что такие оценки резервов обычно со временем корректируются в направлении больших цифр. Оценки основываются на имеющихся знаниях о геологических характеристиках этой формации. По мере разработки месторождения появляется все больше данных.

Для контекста автор приводит в пример формацию на северном склоне Аляски. До последнего времени она считалась крупнейшим нефтяным месторождением в Северной Америки. За последние 43 г. оттуда извлекли чуть больше 12 млрд. баррелей нефти.

Автор подчеркивает, что мораль этой истории в том, что даже в тех месторождениях, откуда уже были извлечены большие объемы нефти, могут обнаружиться еще запасы.

Нефтепровод в штате Аляска, США. / commons.wikimedia.org

Эта новость, оговаривает автор, имела большой резонанс. Гораздо меньше обсуждается тот факт, что число буровых вышек очень невелико. Еще два года назад их было 250 в месторождении Eagle Ford (южный Техас), самом активном в плане нефтедобычи регионе США. Теперь их там всего 38. Причем это уже подросшее число, потому что в середине лета их было 25, но потом цены на нефть стабилизировались на уровне $40 с небольшим за баррель, и их несколько прибавилось.

Однако их количество едва ли будет значительно расти, пока нефтяной рынок остается в нынешнем состоянии. Настоящего роста стоит ждать только в том случае, если цены на нефть поднимутся выше $50 и будут оставаться на таком уровне достаточно долго, чтобы нефтепроизводители в США убедились в том, что новые разработки принесут прибыль.

Bloomberg пишет, что залежи, обнаруживаемые в Wolfcamp, оцениваются в $900 млрд. Также в материале отмечается, что это просто очередная оценка потенциала Пермского бассейна. По мере исследования ее нефтегазовых запасов эти цифры регулярно повышаются.

Хотя Пермский бассейн был источником сырой нефти начиная с 1920-х гг., его многочисленные сланцевые слои оставались до последних лет практически нетронутыми. Потом началась более интенсивная нефтедобыча в других сланцевых месторождениях в США, в результате чего повысилось качество технологий, и появились новые возможности в применении к этому бассейну.

Нефтяная установка в Техасе. США. / commons.wikimedia.org

Оценки USGS, отмечает Bloomberg, согласуются с данными, поступающими от местных производителей. Например, компания ConocoPhillips, крупнейший в мире по рыночной стоимости независимый нефтепроизводитель, недавно повысила свои оценки по размерам запасов на своей территории в Wolfcamp. Если в прошлом году они оценивались в 1 млрд. баррелей, то новая оценка была 1,8 млрд. Как сообщил инвесторам и аналитикам глава компании, два новых колодца там дают в среднем 2000 баррелей в день.