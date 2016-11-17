Нефтяной потенциал США: без сенсаций
Во вторник американская Геологическая служба USGS объявила новые оценки запасов нефти на сланцевой формации Wolfcamp в штате Техас (США). Wolfcamp находится в Пермском нефтегазовом бассейне, о богатых нефтяных запасах которого было много разговоров во второй половине 2015 г.
Поэтому, отмечает Forbes, сообщения USGS о том, что Wolfcamp может содержать более 20 млрд. баррелей нефти, не так уж неожиданны. Автор подчеркивает, что такие оценки резервов обычно со временем корректируются в направлении больших цифр. Оценки основываются на имеющихся знаниях о геологических характеристиках этой формации. По мере разработки месторождения появляется все больше данных.
Для контекста автор приводит в пример формацию на северном склоне Аляски. До последнего времени она считалась крупнейшим нефтяным месторождением в Северной Америки. За последние 43 г. оттуда извлекли чуть больше 12 млрд. баррелей нефти.
Автор подчеркивает, что мораль этой истории в том, что даже в тех месторождениях, откуда уже были извлечены большие объемы нефти, могут обнаружиться еще запасы.
Эта новость, оговаривает автор, имела большой резонанс. Гораздо меньше обсуждается тот факт, что число буровых вышек очень невелико. Еще два года назад их было 250 в месторождении Eagle Ford (южный Техас), самом активном в плане нефтедобычи регионе США. Теперь их там всего 38. Причем это уже подросшее число, потому что в середине лета их было 25, но потом цены на нефть стабилизировались на уровне $40 с небольшим за баррель, и их несколько прибавилось.
Однако их количество едва ли будет значительно расти, пока нефтяной рынок остается в нынешнем состоянии. Настоящего роста стоит ждать только в том случае, если цены на нефть поднимутся выше $50 и будут оставаться на таком уровне достаточно долго, чтобы нефтепроизводители в США убедились в том, что новые разработки принесут прибыль.
Bloomberg пишет, что залежи, обнаруживаемые в Wolfcamp, оцениваются в $900 млрд. Также в материале отмечается, что это просто очередная оценка потенциала Пермского бассейна. По мере исследования ее нефтегазовых запасов эти цифры регулярно повышаются.
Хотя Пермский бассейн был источником сырой нефти начиная с 1920-х гг., его многочисленные сланцевые слои оставались до последних лет практически нетронутыми. Потом началась более интенсивная нефтедобыча в других сланцевых месторождениях в США, в результате чего повысилось качество технологий, и появились новые возможности в применении к этому бассейну.
Оценки USGS, отмечает Bloomberg, согласуются с данными, поступающими от местных производителей. Например, компания ConocoPhillips, крупнейший в мире по рыночной стоимости независимый нефтепроизводитель, недавно повысила свои оценки по размерам запасов на своей территории в Wolfcamp. Если в прошлом году они оценивались в 1 млрд. баррелей, то новая оценка была 1,8 млрд. Как сообщил инвесторам и аналитикам глава компании, два новых колодца там дают в среднем 2000 баррелей в день.