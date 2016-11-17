ProScience Театр 21 ноября. Александр Панчин о борьбе с заблуждениями

21 ноября в Центральном Доме журналиста состоится выступление популяризатора науки, биолога Александра Панчина и иллюзиониста Николая Фомушина. Тема вечера — «Магия науки и наука магии».

Накануне выступления мы спросили Александра Панчина, к чему он стремится, занимаясь просветительской деятельностью, и поинтересовались его планами на издание новых научно-популярных книг в ближайшем будущем.

«У нас нет иллюзий, что всех людей можно переубедить в их заблуждениях. Но есть ощущение, что некоторые люди меняют свою точку зрения, если им предоставить качественную аргументацию. Существенная часть науч-попа ориентирована на людей, уже достаточно образованных. В этом случае задача другая: предоставить людям интересные истории и аргументы, чтобы они передавали их дальше.

Конечно же, есть надежда, что удастся все-таки повлиять на тех людей, которые принимают решения, потому что хочется, чтобы страна развивалась, чтобы не было технологического отставания, чтобы людей лечили нормальными лекарствами, чтобы увеличилась продолжительность жизни.

Кроме «Суммы биотехнологий», у меня еще есть новелла, которую можно бесплатно скачать в интернете, называется «Апофения». Это художественное произведение в жанре антиутопии про мир, в котором балом правят экстрасенсы и астрологи, гомеопаты и так далее. И когда из такого некоторого маргинального положения они превращаются в то, что называется официальной наукой, они принимают решения о том, что считается доказанным, а что таковым не считается.

Из серьезного научно-популярного я сейчас пишу еще одну книгу, она называется «Путеводитель в мир паранормальных явлений», и она про то, почему люди верят в паранормальное. Собственно, это как раз то, о чем я буду рассказывать в своем блоке лекции» — рассказал Панчин.

Выступление Александра Панчина и Николая Фомушина состоится 21 ноября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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