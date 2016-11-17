Эксперт: Роль России в развитии мировой атомной энергетики сейчас очень велика

Атомная энергия является одной из важнейших опор будущей мировой энергосистемы, задача которой – удовлетворять растущие потребности в электроэнергии и предотвращать пагубное воздействие изменения климата. Как отмечают во Всемирной ядерной ассоциации (WNA, World Nuclear Association), это следует из ежегодного доклада Мирового энергетического агентства, посвященного развитию мировой энергетики до 2040 года. Один из сценариев доклада МЭА – так называемый «Сценарий 450» - предусматривает сокращение роста температуры воздуха, вызванного глобальным потеплением, до менее чем 2°C. По нему производство электроэнергии на атомных станциях к 2040 году вырастет более чем в 2,5 раза, с сегодняшних 2535 тераватт-часов до 6101 тераватт-часов через 25 лет.

Юрий Прокудин, аналитик Olymp Trade:

Атомная энергетика на данный момент является одним из наиболее эффективных типов низкоуглеродной генерации, особенно в соотношении "цена - качество". Если сравнивать атомную энергетику с такими типами, как большинство ВИЭ (генерация за счет ветра, воды, солнца и др.), то цена на единицу электроэнергии у АЭС будет значительно ниже, и показатель в 20% здесь является не самой значительной цифрой, поскольку в ряде случаев АЭС производят энергию на 40% дешевле. Не зря энергия с АЭС считается "дешевой" во всем мире, несмотря на первичную затратность таких проектов. Однако даже с этой точки зрения, окупаемость ветряных генераторов, а также солнечных батарей измеряется десятилетиями (а иногда и дольше), АЭС же окупает себя в гораздо более сжатые сроки. Кроме того, присутствие АЭС в регионе, как правило, сильно изменяет энергетический баланс. Не редкость, когда постройка АЭС превращает регион из энергодефицитного в энергоэффективный, а иногда даже в энегоизбыточный, что позволяет поставлять энергию в другие регионы либо продавать ее соседним государствам.

Роль атомной энергии с каждым днем возрастает в развивающихся странах. Повышение уровня промышленного производства всегда влечет за собой необходимость повышения энергоэффективности региона, где располагаются предприятия, и далеко не всегда в этих случаях можно использовать ВИЭ, а традиционная энергогенерация может быть далекой от необходимой эффективности, что повышает спрос на АЭС. Хорошим примером являются такие страны, как Иран, Индия, Китай. Во многом ориентир на повышение доли АЭС в энергобалансе страны сейчас смещается в Юго-Восточную Азию.

Роль России в развитии мировой атомной энергетики сейчас очень велика: российские специалисты сейчас не только создают одни из лучших реакторов серии ВВЭР (например, ВВЭР-1200), которые соответствуют всем необходимым стандартам качества и безопасности, но и продвигаются в направлении новых реакторов на быстрых нейтронах (например, БН-800), которые помогут решить не только вопрос энергоэффективности, но и обеспечат процесс минимизации поступающих ядерных отходов.