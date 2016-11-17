Следственный комитет в четверг вечером объявил о задержании мэра Переславля-Залесского Дмитрия Кошурникова, а также учредителя и гендиректора компании «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова Евгения Султанова. Все трое стали фигурантами дела о растрате миллиарда рублей «Роснано».

В среду по местам жительства и работы подозреваемых прошли обыски. Как пояснили в СКР, оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о растрате 1 млрд руб., которые «Роснано» выделили компании «НТфарма» на строительство фармацевтического завода. Атауллаханов и Султанов подозреваются в растрате вверенного им имущества (ч.4 ст.160 УК РФ), а мэр Переславля-Залесского Кошурников — в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). В отношении всех троих ранее было возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что «Роснано» с 2010 года инвестировало в компанию «НТфарма» более миллиарда рублей для строительства фармацевтического производства на территории Переславского района Ярославской области. Запустить строительство планировалось к сентябрю 2012 года, но руководство проектной компании неоднократно оттягивало оговоренные сроки.

Справка о компании "НТфарма" на сайте "РОСНАНО"

Следствие установило, что работы по реализации проекта на протяжении многих лет не осуществлялись, а деньги все же были растрачены. Атауллаханов и Султанов, имитируя выполнение работ, в 2011 году приобрели у принадлежащей Кошурникову компании «Протэкт» земельный участок, расположенный на территории Национального парка «Плещеево озеро», рассказала спикер СКР Светлана Петренко. Кошурников на момент осуществления сделки являлся главой Переславского района и выдал разрешение на строительство без письменного согласования с федеральным Министерством природы.

Представители компании "НТфарма" на совещании о строительстве фармацевтического завода в Ярославской области. Слева - Рустам Атауллаханов Ярньюс.Нет

Именно в связи с этим делом днем 16 ноября в главный офис «Роснано» в столице пришли сотрудники Следственного комитета с обысками. Интересно, что обыски прошли на следующий день после того, как Анатолий Чубайс, глава «Роснано», вступился за обвиненного в получении крупной взятки экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Юристы «Роснано» сообщили, что следователи изъяли большой пакет документов, так или иначе связанный с работой компании «НТфарма». «Обыск связан с деятельностью менеджеров, которые не являлись и не являются сотрудниками "Роснано"», — обращается внимание в сообщении.

Анатолий Чубайс в четверг вечером сообщил в своем блоге, что считает компанию абсолютно невиновной. «Для всех, кто следит за сегодняшними событиями в Роснано: просьба отличать ситуацию, когда ВЫ украли шубу от ситуации, когда её украли У ВАС! Для сомневающихся – прочтите текст заявления официального представителя СК РФ», — написал он.

Вообще же «Роснано» достаточно часто оказывается в центре скандалов. Так, в апреле 2016 года стало известно, что за три года до того в отношении топ-менеджеров «Роснано» Юрия Удальцова и Якова Уринсона были возбуждены дела о растрате. Эти дела были объединены с делом Леонида Меламеда, экс-главы «Роснанотеха» (прежнее название «Роснано»). Он сейчас находится под домашним арестом.

Еще одно основанное на деятельности «Роснано» уголовное дело явно не несет ничего хорошего для репутации компании. Тем более если помнить о том, что после ареста Алексея Улюкаева вообще все т. н. «системные либералы» находятся под ударом.