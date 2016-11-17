Новость дня

Хабаровские зоозащитники намерены установить в городе памятник кошкам и собакам, погибшим от рук двух местных девушек-живодерок.

Памятник замученным животным предложила поставить женщина-архитектор, участница одного из митингов в защиту зверей, сообщила зоозащитница Валерия Брюханова.

«Этот монумент станет символом осуждения садизма в обществе по отношению к животным и неприятия жестокости в современной России», — уверена Брюханова.

Антиновость дня

Прокуратура Нижегородской области обнаружила, что в трех региональных министерствах сотрудники предоставляли неполные или недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Антикоррупционное законодательство нарушали в министерстве культуры, министерстве спорта и министерстве образования.

Так, начальник отдела министерства спорта не указал находящуюся в собственности у его детей квартиру, а служащий министерства культуры не сообщил работодателю о наличии у него в собственности трех земельных участков.

В связи с этим, прокуратура внесла представление заместителю губернатора Нижегородской области.

Непонятная новость дня

Администрация Рязани признала несостоявшимися торги на право заключить договор на комплексное развитие территории в историческом центре города в районе улиц Горького, Свободы и Право-Лыбедской. На торги не было подано ни одной заявки, аукцион должен был состояться 18 ноября.

Виды Рязани. / pixabay.com

Аукцион был объявлен 4 октября. Стоимость контракта составляла примерно миллион рублей. Часть территории входит в общественно-жилую зону, другая — в заповедную зону исторического центра. Здесь можно строить здания высотой не более 10 метров. Также на участке находятся ветхие дома, которые исполнитель должен был снести за свой счет.

Ассорти

Величина прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии в III квартале 2016 года составила 10 285 рублей. По сравнению со II кварталом он уменьшился на 8,7%, сообщил министр труда, занятости и социальной защиты КБР Альберт Тюбеев.

Он пояснил, что снижение прожиточного минимума связано с сезонным снижением цен на сельскохозяйственную продукцию.

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Ледяной дождь. / pixabay.com

Столичные коммунальщики и энергетики оказывают помощь своим подмосковным коллегам в ликвидации последствий ледяного дождя и сильного снега, которые нарушили энергоснабжение Дмитровского района, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Мэр Москвы Сергей Собянин в связи просьбой администрации Московской области распорядился направить в Дмитровский район технику и специалистов», — сказал Бирюков в четверг.

Он уточнил, что в проведении аварийно-восстановительных работ со стороны Москвы задействованы порядка 200 единиц техники, включая 110 дизель-генераторов.

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Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» ввел в эксплуатацию ангар для самолетов деловой авиации. Стоимость проекта составила более 280 млн рублей.

Это первое сооружение такого типа в аэропорту. Площадь ангара — 2,9 тыс. кв. метров.