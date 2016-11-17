В результате ударов, нанесенных российской авиацией с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», в провинции Идлиб были убиты по крайней мере 30 боевиков «Джабхад ан-Нусры» (организация запрещена в России). Среди них — полевой командир, отвечавший за планирование и проведение атаки на Алеппо, утверждают в Министерстве обороны России.

Истребитель Су-33 взлетает с палубы авианосца "Адмирал Кузнецов" МО РФ

«По нескольким каналам разведки подтверждена гибель не менее 30 террористов, в том числе известных полевых командиров Мухаммада Хелала, Абу Джабер Хармужа и Абуль Баха Аль-Асфари», — говорится в заявлении официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова. Аль-Асфари отвечал за объединение остатков резервов формирований «Джабхат ан-Нусры» в провинциях Алеппо и Хама, а также планирование и проведение очередного наступления боевиков на Алеппо, уточнил Конашенков.

Еще во вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что «Адмирал Кузнецов» принял участие в боевых действиях впервые за свою историю. 15 ноября с этого крейсера начали совершать боевые вылеты самолеты Су-33, до этого лишь проводились разведывательные вылеты.

Между тем на Западе, похоже, так и не могут определиться с отношением к российской операции в Сирии. Так, например, на последнем брифинге официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби не смог ответить на вопрос о том, какими источниками пользуется ведомство, обвиняя Россию в ударах по пяти больницам в Алеппо. «У меня нет конкретной тактической информации о российских военных операциях, относительно мест и положений на карте. Я бы сказал, что мы видели дополнительные авиаудары в Сирии со стороны России и режима, которые включали сообщения (а у нас нет оснований сомневаться в этих сообщениях) о пяти больницах и, по крайней мере, одной мобильной клинике, которые подверглись ударам»,— сказал он (перевод «Коммерсанта»). Джон Кирби, иными словами, не был подготовлен к вопросу, что, учитывая возможное резкое изменение политики в отношении России будущего президента Дональда Трампа, может многое означать.

Вдобавок сейчас в Канаде разгорелся скандал: в самом начале ноября, еще до дня голосования в Соединенных Штатах, директор отдела по политике Министерства иностранных Канады Марк Гвоздецки прилетел в Москву и встретился с заместителем главы российского МИДа Сергеем Рябковым. Гвоздецки стал первым высокопоставленным канадским чиновником, посетившим Москву, с момента назначения на пост премьер-министра Джастина Трюдо.

Марк Гвоздецки www.ipinst.org

Между тем в Сенате США сенаторы от обеих крупнейших партий готовят законопроект, который призван стать ответом на действия России не только в Сирии и на Украине, но и на недавние кибератаки, которые, якобы, были организованы Москвой. Правда, эта работа пока не дала заметных результатов.

Между тем, путей завершения сирийского кризиса пока так и не видно. Этому посвящена статья члена научного совета Московского центра Карнеги Алексея Малашенко в «Ведомостях». Проблема в том, что даже уход Асада не остановит войну, а представить, что его оппоненты спокойно войдут в коалиционное правительство на вторых ролях, практически невозможно.