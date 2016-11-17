Топ новостей 17 ноября

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Кремле исключили изменение экономической политики из-за дела Улюкаева, Роскомнадзор отдал распоряжение провайдерам начать блокировку LinkedIn, слухи о предстоящем визите Трампа в Россию Песков назвал «уткой».

Дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, задержанного по подозрению в получении взятки, не скажется на экономической политике государства и стратегическом курсе страны.

«Вряд ли задержание господина Улюкаева может как-то ассоциироваться с изменением в экономической политике», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вопросы стратегического развития страны так или иначе находятся в компетенции главы государства», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков заявил, что арест Улюкаева ничего не изменит



Действительно. Как были на дне, так и остались. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 17 ноября 2016 г.

В отсутствие Улюкаева российская экономика достигла кофейной гущи. Гадать будем? — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 16 ноября 2016 г.

Роскомнадзор предписал поставщикам интернет-услуг заблокировать доступ к социальной сети для установления деловых контактов LinkedIn. Ранее LinkedIn была внесена Роскомнадзором в свой реестр нарушителей закона о персональных данных, однако доступ к сайту не заблокировали.

Кремль не переживает, что блокировку LinkedIn воспримут как цензуру, заявил Песков https://t.co/tcgN8EPnQP pic.twitter.com/Y9pOQSzGEN — Лентач (@oldLentach) 17 ноября 2016 г.

Первая блокировка соцсети прошла успешно. LinkedIn всё. Теперь пойдут за остальными. Скоро встретимся на одноклассниках, а потом уже на зоне — Сталингулаг (@StalinGulag) 17 ноября 2016 г.

«Кроме Российской Федерации, Linkedin блокируется в Сирии, Иране, Судане, Северной Корее и на Кубе».



Горжусь Родиной! — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 17 ноября 2016 г.

В Кремле опровергли сообщение ряда СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации совершит визит в Россию, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Пока нет никаких разговоров [о возможности визита Трампа]. Это совершенно непроверенная какая-то информация, на "утку" похожа».

Глава думского комитета по культуре, режиссер Станислав Говорухин критически высказался о невмешательстве государства в творческий процесс. Говорухин отметил: «За 15 лет до "нулевых" годов уровень нравственности очень упал, а все ограничители оказались сняты благодаря тому, что государство не может вмешиваться. Оно и не вмешивается, и это тоже очень плохо».

Ильдар Дадин

Ильдар Дадин, отбывающий срок в колонии за неоднократные нарушения закона о митингах, подрался с сокамерником, говорится в сообщении управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия. Напомним, Дадин – первый гражданин России, получивший реальный срок по статье УК о нарушении закона о митингах.

То есть теперь издевательства над Дадиным поручены активистам колонии, которых к нему подсаживают https://t.co/7uGc4ApI0p — Alexey Navalny (@navalny) 17 ноября 2016 г.

Палубная авиация российского авианосца «Адмирал Кузнецов», который базируется у берегов Сирии, уничтожила в ходе авиаударов не менее 30 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Массированный огневой удар был произведен 15 ноября по объектам террористов в провинции Идлиб. Его результатом стало уничтожение крупного бандформирования группировки «Джебхат ан-Нусра».

Авиакрыло «Адмирала Кузнецова» уничтожило десятки боевиков «Нусры». Прочие обитатели дна Средиземного моря не пострадали. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 17 ноября 2016 г.

Студентка МГУ Александра Иванова, ранее Варвара Караулова, рассказала в Московском окружном военном суде подробности своего знакомства и общения с вербовщиком террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По словам Ивановой (Карауловой), знакомство произошло в 2012 году, когда она училась в десятом классе школы: «Я завела страницу во "ВКонтакте", и мы стали общаться».

Варвара Караулова на суде призналась, что желала смерти вербовщику Айрату Саматову pic.twitter.com/Efu0VH9q6h — Открытая Россия (@openrussia_org) 17 ноября 2016 г.

«Я надеялась, что в конечном итоге он умрет, и на этом все закончится. Я понимала, что я уже не в состоянии буду справиться сама» — Открытая Россия (@openrussia_org) 17 ноября 2016 г.

Мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников

Пресс-секретарь регионального отделения «Единой России» в Ярославле сообщила о временной приостановке членства в партии мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Такая мера сохранится на время следствия над подозреваемым Кошурниковым по делу о растрате 1 млрд рублей, выделенного госкомпанией «Роснано» для строительства фармацевтического производства.

Известный поэт и музыкант Леонард Коэн скончался от сердечного приступа, который стал следствием падения Коэна, сообщает менеджер музыканта Роберт Кори. Коэн упал в своем доме в Лос-Анджелесе. По всей видимости, падение было серьезным, оно и спровоцировало сердечный приступ. Коэн скончался во сне. «Его смерть была внезапной, неожиданной и мирной», – заявил Кори.

16 ноября Верховный суд России принял решение направить на новое рассмотрение дело против оппозиционера Алексея Навального в связи с «Кировлесом» после того, как ЕСПЧ признал политика невиновным и присудил ему денежную компенсацию. В случае оправдательного решения суда Навальный сможет участвовать в выборах президента России.

В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям выразить свое мнение по вопросу, какой эффект имело бы участие Навального в выборах президента РФ. Большинство респондентов убеждены, что это не изменило бы вообще ничего. Минимальное число участников опроса верят, что Навальный одержал бы на выборах победу.