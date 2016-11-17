Топ новостей 17 ноября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Кремле исключили изменение экономической политики из-за дела Улюкаева, Роскомнадзор отдал распоряжение провайдерам начать блокировку LinkedIn, слухи о предстоящем визите Трампа в Россию Песков назвал «уткой».
В Кремле исключили изменение экономической политики РФ из-за дела Улюкаева
Дело бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, задержанного по подозрению в получении взятки, не скажется на экономической политике государства и стратегическом курсе страны.
«Вряд ли задержание господина Улюкаева может как-то ассоциироваться с изменением в экономической политике», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вопросы стратегического развития страны так или иначе находятся в компетенции главы государства», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков заявил, что арест Улюкаева ничего не изменит— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 17 ноября 2016 г.
Действительно. Как были на дне, так и остались.
В отсутствие Улюкаева российская экономика достигла кофейной гущи. Гадать будем?— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 16 ноября 2016 г.
Роскомнадзор заблокировал LinkedIn
Роскомнадзор предписал поставщикам интернет-услуг заблокировать доступ к социальной сети для установления деловых контактов LinkedIn. Ранее LinkedIn была внесена Роскомнадзором в свой реестр нарушителей закона о персональных данных, однако доступ к сайту не заблокировали.
Кремль не переживает, что блокировку LinkedIn воспримут как цензуру, заявил Песков https://t.co/tcgN8EPnQP pic.twitter.com/Y9pOQSzGEN— Лентач (@oldLentach) 17 ноября 2016 г.
Первая блокировка соцсети прошла успешно. LinkedIn всё. Теперь пойдут за остальными. Скоро встретимся на одноклассниках, а потом уже на зоне— Сталингулаг (@StalinGulag) 17 ноября 2016 г.
«Кроме Российской Федерации, Linkedin блокируется в Сирии, Иране, Судане, Северной Корее и на Кубе».— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 17 ноября 2016 г.
Горжусь Родиной!
Песков назвал «уткой» новость о подготовке визита Трампа в Россию
В Кремле опровергли сообщение ряда СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации совершит визит в Россию, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Пока нет никаких разговоров [о возможности визита Трампа]. Это совершенно непроверенная какая-то информация, на "утку" похожа».
Говорухин пожаловался на невмешательство государства в творческий процесс
Глава думского комитета по культуре, режиссер Станислав Говорухин критически высказался о невмешательстве государства в творческий процесс. Говорухин отметил: «За 15 лет до "нулевых" годов уровень нравственности очень упал, а все ограничители оказались сняты благодаря тому, что государство не может вмешиваться. Оно и не вмешивается, и это тоже очень плохо».
Говорухин назвал нравственные ограничения «сутью свободы в обществе».https://t.co/eoT5wkCGFU pic.twitter.com/5Wg6vqqInl— Snob (@snob_project) 17 ноября 2016 г.
ФСИН обвинила Дадина в драке с сокамерником
Ильдар Дадин, отбывающий срок в колонии за неоднократные нарушения закона о митингах, подрался с сокамерником, говорится в сообщении управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия. Напомним, Дадин – первый гражданин России, получивший реальный срок по статье УК о нарушении закона о митингах.
То есть теперь издевательства над Дадиным поручены активистам колонии, которых к нему подсаживают https://t.co/7uGc4ApI0p— Alexey Navalny (@navalny) 17 ноября 2016 г.
Минобороны РФ отчиталось о ликвидации десятков боевиков «Джебхат ан-Нусры»
Палубная авиация российского авианосца «Адмирал Кузнецов», который базируется у берегов Сирии, уничтожила в ходе авиаударов не менее 30 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Массированный огневой удар был произведен 15 ноября по объектам террористов в провинции Идлиб. Его результатом стало уничтожение крупного бандформирования группировки «Джебхат ан-Нусра».
Авиакрыло «Адмирала Кузнецова» уничтожило десятки боевиков «Нусры». Прочие обитатели дна Средиземного моря не пострадали.— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 17 ноября 2016 г.
Варвара Караулова рассказала подробности общения с вербовщиком ИГ
Студентка МГУ Александра Иванова, ранее Варвара Караулова, рассказала в Московском окружном военном суде подробности своего знакомства и общения с вербовщиком террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По словам Ивановой (Карауловой), знакомство произошло в 2012 году, когда она училась в десятом классе школы: «Я завела страницу во "ВКонтакте", и мы стали общаться».
Варвара Караулова на суде призналась, что желала смерти вербовщику Айрату Саматову pic.twitter.com/Efu0VH9q6h— Открытая Россия (@openrussia_org) 17 ноября 2016 г.
«Я надеялась, что в конечном итоге он умрет, и на этом все закончится. Я понимала, что я уже не в состоянии буду справиться сама»— Открытая Россия (@openrussia_org) 17 ноября 2016 г.
ЕР приостановит членство мэра Переславля-Залесского
Пресс-секретарь регионального отделения «Единой России» в Ярославле сообщила о временной приостановке членства в партии мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Такая мера сохранится на время следствия над подозреваемым Кошурниковым по делу о растрате 1 млрд рублей, выделенного госкомпанией «Роснано» для строительства фармацевтического производства.
Менеджер Леонарда Коэна назвал причину его смерти
Известный поэт и музыкант Леонард Коэн скончался от сердечного приступа, который стал следствием падения Коэна, сообщает менеджер музыканта Роберт Кори. Коэн упал в своем доме в Лос-Анджелесе. По всей видимости, падение было серьезным, оно и спровоцировало сердечный приступ. Коэн скончался во сне. «Его смерть была внезапной, неожиданной и мирной», – заявил Кори.
Читатели «Полит.ру» не ждут перемен в случае участия Навального в выборах президента
16 ноября Верховный суд России принял решение направить на новое рассмотрение дело против оппозиционера Алексея Навального в связи с «Кировлесом» после того, как ЕСПЧ признал политика невиновным и присудил ему денежную компенсацию. В случае оправдательного решения суда Навальный сможет участвовать в выборах президента России.
В традиционном опросе «Полит.ру» предложил читателям выразить свое мнение по вопросу, какой эффект имело бы участие Навального в выборах президента РФ. Большинство респондентов убеждены, что это не изменило бы вообще ничего. Минимальное число участников опроса верят, что Навальный одержал бы на выборах победу.
Почему популист Дональд стал президентом США, а Алексей не станет президентом РФ? В США нет супер-популиста Путина https://t.co/pKxX82hFzo— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 17 ноября 2016 г.