Американские СМИ продолжают обсуждать избранного президента США Дональда Трампа, его пока еще не сформированную администрацию и варианты дальнейшего развития событий.

Комментатор в NY Times рассуждает о появлении в Белом доме новой идеологии. На этапе предвыборной гонки Трамп заявил о себе как о самом провокационном кандидате в президенты за современную историю. Он поссорился с самыми разными персонами республиканской кампании из-за того, что покушался на неоспоримые республиканские истины. Как показал опыт, его позиция оказалась популярной среди большого количества избирателей. Это, в свою очередь, наводит автора на мысль, что такой подход, который автор называет «трампизмом», политически гораздо мощнее, чем консерватизм, который этому трампизму проиграл.

Но эта «революция» была настолько неожиданной, что опередила саму себя: в Белом доме оказался идеолог, вокруг которого нет людей, умеющих обращаться с этой идеологией. Каждая президентская администрация обычно представляет собой коллектив людей, которые периодически сталкиваются между собой на почве идеологических расхождений. Такие противоречия компенсируются тем, что курс администрации обычно выстраивается с опорой на мнения старых признанных авторитетов. В эпоху Рейгана авторитетом были умеренные республиканцы. Во время президентства Обамы наибольшее влияние оказывал круг Клинтонов. А у Трампа с его трампизмом таких авторитетов нет, по крайней мере среди людей, которые могут войти в президентскую администрацию.

На приеме в Овальном кабинете Белого дома.

Круг Трампа в основном состоит из оппортунистов, которые на предвыборных этапах сделали на него ставку. Риторика этих оппортунистов определялась не их взглядами, а их надеждой на победу Трампа. Если бы Трамп проиграл, они бы, скорее всего, быстро сменили свою риторику на более удобную.

Но так как Трамп победил, у автора возникает вопрос, может ли трампизм пережить администрацию Трампа. С одной стороны, представители президентской администрации часто во многом перенимают взгляды своего лидера. С другой стороны, у Трампа мало опыта, то есть он может сам оказаться под влиянием взглядов своей администрации. Как вариант, в итоге может выработаться схема, где риторика будет систематически расходиться со стратегией. Однако, считает автор, есть и вероятность, что администрация Трампа правда будет действовать в русле трампизма, и это будет проблемой, потому что популисты не смогут управлять, а истеблишмент, умеющий управлять, окажется лишенным возможности что-либо сделать.

Washington Post пишет, что администрация Трампа может устроить переворот на Ближнем Востоке. Жанр спекуляций на тему Ближнего Востока в контексте грядущего президентства Трампа начал развиваться сразу после президентских выборов в США. Теперь комментаторы адаптируют свои наблюдения к новым событиям.

ВВС РФ в Сирии / mil.ru

Во вторник, пишет WP, на сирийских повстанцев началась массированная атака. Это произошло через несколько часов после того, как Трамп впервые побеседовал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным о том, как наладить отношения между Россией и США. Авторы считают эту последовательность событий показательной и полагают, что Трамп не будет возражать против того, чтобы Россия помогла сирийскому президенту Башару Асаду подавить своих противников.