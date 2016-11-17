Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в интервью «Ведомостям» рассказала, что, вероятно, ЦИК до президентских выборов сформулирует предложения по законодательным изменениям избирательного процесса в направлении его упрощения, в частности, это может коснуться документов, работы наблюдателей и журналистов. «Очень важно уже сейчас, думая о президентской кампании, выстроить стратегию. Мы выскажем некоторые идеи, а реализация – это дело законодателя», — сказала г-жа Памфилова.

Эксперт Комитета гражданских инициатив, член совета Движения «Голос», кандидат юридических наук Аркадий Любарев считает, что к президентским выборам желательно внести немало изменений в избирательное законодательство: «В принципе, я за комплексную реформу, и у меня есть проект такой реформы – Избирательный кодекс. Но очевидно, что даже при самом благоприятном отношении такую реформу невозможно осуществить в течение года – а президентская кампания по закону должна начаться в декабре следующего года. Поэтому я считаю, что к президентским выборам нужны некоторые более локальные изменения, которые однако могут сыграть существенную роль в обеспечении открытости и легитимности выборов.

Здесь я бы отметил два аспекта. Первый – это пересмотр тех ограничений на наблюдение, которые были установлены законодателями в последнее время – все эти аккредитации и списки за три дня и прочее.

Второй – это то, что связано с процедурами регистрации кандидатов. Тут, правда, еще в 2012 году было сделано послабление – вместо 2 миллионов подписей всего 100 или 300 тысяч. Но, во-первых, непонятно, почему партия, у которой по закону может быть всего 500 членов, должна собирать 100 тысяч, а самовыдвиженец, которого предварительно должно поддержать собрание из 500 человек, – 300 тысяч? Здесь надо выровнять права.

А во-вторых, и это главное, надо менять правила проверки и выбраковки подписей. При нынешних правилах любого кандидата можно не допустить до выборов с помощью почерковедов, которые не несут никакой ответственности за ложные заключения.

Можно было бы опробовать еще один вариант, который немного напоминает пресловутый «муниципальный фильтр», но должен от него существенно отличаться. Я имею в виду, что можно предложить кандидатам на выбор – собирать подписи либо избирателей, либо депутатов (не только муниципальных, но и региональных, и думских). Но подписи депутатов должны иметь разный вес – в зависимости от полученного ими числа голосов избирателей.

Есть ли шансы, что такие изменения будут приняты? По наблюдателям и представителям СМИ позитивные изменения вполне возможны, они в русле курса на открытость, и уже есть ощущение, что такие меры будут поддержаны Центризбиркомом. С облегчением правил регистрации гораздо сложнее. Здесь будет сильное сопротивление. Но я не теряю надежды убедить и ЦИК, и законодателей, что это необходимо», — поделился размышлениями Аркадий Любарев.

Политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов полагает, что системе могут пойти на пользу все меры, которые будут способствовать облегчению участия в выборах оппозиционных кандидатов и предоставления им более равных возможностей участия в кампании. «Я надеюсь, что госпожа Памфилова имела в виду именно это. Эти меры носят преимущественно технический характер, они касаются, прежде всего, требований к подписям, снятия излишних и часто с очевидностью неправомерных ограничений на саму возможность участия в выборах, на пассивное избирательное право. И очень много технических моментов, касающихся освещения выборов в СМИ.

Если такие меры удастся провести, это, несомненно, поспособствует улучшению если не качества самих выборов, то во всяком случае их имиджа, который представляется для отечественных и, прежде всего, зарубежных наблюдателей. Я думаю, что улучшение имидже этих выборов сейчас фундаментально находится в интересах Кремля, поскольку основную проблему, насколько я понимаю, он видит не в том, что Путин выиграет или проиграет эти выборы, а в том насколько честными будут оцениваться эти выборы наблюдателями.

Поэтому я думаю, что эта инициатива Памфиловой идет в полном согласии с более ранней риторикой Вячеслава Володина о необходимости обеспечить честные выборы в России, и собственно говоря, она соответствует самой задаче Эллы Памфиловой, которая назначалась почти перед выборами для того, чтобы улучшить их имидж», — сказал Григорий Голосов.

Заведующий кафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, доктор политических наук Олег Шабров иначе смотрит на избирательное законодательство: «Трудно сказать, что именно имеет в виду Элла Памфилова, но я считаю, что самым хорошим предложением со стороны Центризбиркома, если бы его еще поддержал и принял парламент, было бы стабилизировать избирательное законодательство, чтобы оно не менялось от выборов в выборам. Если уж изменения принимаются, то надо определиться таким образом, чтобы они вступали в силу уже после очередных выборов, а не накануне их, потому что это существенно снижает легитимность выборов.

Дело в том, что, по всей видимости, все идет к тому, что президентские выборы состоятся досрочно, хотя об этом с уверенностью сейчас утверждать нельзя, но и деньги заложены в бюджет, и внесение изменений в процедуру выборов предполагается. Видимо, это подготовка к тому, чтобы выборы состоялись уже в 2017 году, и многие эксперты придерживаются такого мнения. Главное упрощение, как мне кажется, состоит в том, чтобы не усложнять законодательство каждый раз накануне выборов.

Я не вижу, чтобы процедура голосования сейчас была бы очень сложной: человек пришел в назначенное время, бросил бюллетень, если надо, то проголосовал досрочно или взял открепительный талон, если будет в отъезде. Упрощение надо, допустим, в сфере регистрации избирателей и внесения их в списки, но здесь я не думаю, что мы должны следовать за США, которые до предела упростили эту процедуру во многих штатах, и можно прийти и внести себя в список. Я думаю, у нас такое упрощение на пользу бы не пошло.

Сейчас дебатируется вопрос о возможности голосования по интернету, и в США такая возможность при определенных условиях тоже есть, например, по электронной почте могут голосовать те граждане США, которые в момент голосования находятся за рубежом. Но я думаю, что здесь тоже есть угроза вторжения в волеизъявление граждан, потому что никто и никогда не скажет, кто конкретно с соответствующей электронной почты или с IP-адреса голосовал в интернете. Я с настороженностью отношусь к подобного рода упрощениям, но еще раз повторюсь, что пока неизвестно, что имела в виду Элла Памфилова. Но мне кажется, что проще того, что у нас, даже трудно придумать», — резюмировал Олег Шабров.