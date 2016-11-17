Обязать врачей сообщать в правоохранительные органы о ведущих половую жизнь подростках в возрасте от 14 до 16 лет предлагается Минздраву. Это предложение было направлено в ведомство Следственным комитетом России.

Законодательных изменений для этого не требуется, полагают авторы идеи: по их замыслу, передача информации будет производиться в рамках взаимодействия между ведомствами, точно так же, как врачи сообщают о людях со следами насилия. Эксперты комментируют ситуацию.

Кирилл Коротеев

По мнению Кирилла Коротеева, старшего юриста правозащитного центра «Мемориал», такое предложение не только никак не соотносится с принципами права на защиту частной жизни, но и является чудовищно дискриминационным по отношению к девушкам.

«Во-первых, существует врачебная тайна, и такие вещи не подлежат разглашению. Потому что лицо младше 16 лет имеет право на абсолютно легальную потерю девственности.

Запрещено половое сношение лица старше 18 лет с лицом младше 16 лет, но если оба участника младше 18 и даже один из них младше 16, то половое сношение между ними является абсолютно легальным. При условии, конечно, что нет насилия, то есть что оба участника дали согласие на это. И врач отнюдь не всегда может понять, в каком случае утрачена девственность.

Во-вторых, на самом деле, эта мера, если будет принята, коснется, фактически, исключительно девочек, молодых женщин. И это вопиющий акт дискриминации в их отношении. Я не понимаю, как в таком случае быть с проверкой девственности юношей. Ну, допустим, врач еще может обнаружить следы, если речь идет о гомосексуальном контакте, но, опять-таки, ему будет неизвестны обстоятельства. А потеря девственности юношей при гетеросексуальном контакте я вообще не уверен, что определяема.

Так что, кроме всего прочего, это какая-то дикая, абсолютно пещерная дискриминация женщин.

В общем, если говорить об этом предложении Следственного комитета, хочется процитировать нынешнего начальника Генерального штаба, который когда-то арестовывал полковника Буданова, если помните. Тогда при аресте полковник Буданов от паники прострелил себе ногу, и арестовывавший его генерал Герасимов сказал: «В таких случаях приличные офицеры стреляют себе в голову». Вот это то, что должны сделать люди из Следственного комитета. Если они приличные офицеры, после такого они должны выстрелить себе в голову», – сказал Кирилл Коротеев.

Напомним, понятие «врачебная тайна» охватывает сведения о здоровье человека, которые врач не имеет права разглашать. К этим сведениям относится сам факт обращения за медпомощью, прохождения исследований и постановки диагноза. Их нельзя разглашать без согласия самого человека.

Исключения могут быть сделаны в ряде случаев – если человека нужно обследовать и лечить, а он сам не в состоянии выразить свою волю (или ему меньше 15 лет) или, например, если эти данные могут помочь предотвратить массовые заболевания, или нужны следствию, или есть основание подозревать преступление, результатом которого и стал вред, причиненный здоровью.

При этом с 15 лет подросток решения о своем здоровье принимает сам, и врач не может без его согласия информировать родителей о чем-либо, кроме описанных исключений.

Категорически против принятия предложенных Следственным комитетом мер высказался Василий Власов, профессор НИУ ВШЭ, президент Общества доказательной медицины. В беседе с «Полит.ру» он расценил инициативу СК резко негативно.

Василий Власов

«Это предложение Следственного комитета – верх юридического непрофессионализма и элементарной гигиенической безграмотности. У представителей СК, видимо, существует идеалистическое предположение, что по виду промежности девочки или мальчика можно определить, ведут они половую жизнь или нет. Но даже не нужно иметь медицинское образование для того, чтобы понять, что сделать это с какой-нибудь точностью невозможно. Подобного рода оценки абсолютно неточны, из чего следует, что заниматься этим не надо.

Второе. Есть другие вещи, гораздо более значимые, о которых стоило бы задуматься. Например, есть такая вещь, как женское обрезание, которая во всем цивилизованном мире является преступлением и о которой врачи во многих странах обязаны сообщать в правоохранительные органы. Хорошо известно: у нас в России в некоторых регионах практикуется женское обрезание. Несмотря на это, наш Следственный комитет по этому поводу никак не возбуждается и никакие законы об уголовном преследовании за это не принимаются.

И последнее. В большей части случаев – никто точно не знает, в какой, но в абсолютном большинстве случаев – половая жизнь подростков является результатом их более или менее нормального человеческого решения, которое может нравиться или не нравиться кому-то, но все же это (в большинстве случаев, подчеркиваю) – нормальная часть человеческой жизни. И вмешиваться в нее можно только тогда, когда для этого есть серьезные основания. Если такие основания возникают, то они, соответственно, могут быть основанием для действий Следственного комитета уже сейчас.

Но у меня возникает такое впечатление, что эта инициатива Следственного комитета является не следствием глупости, а следствием желания отвлечь внимание общества от чего-то более важного. Чтобы читатели, в том числе на «Полит.ру», обсуждали не какие-то другие, более важные для общества вопросы, а вопросы подростковой промежности. Такова моя точка зрения», – объяснил Василий Власов.

Добавим, что пользователи социальных сетей, обсуждавшие инициативу СК, выражали недоумение тем, что авторы идеи рассчитывают на общение подростков со следствием в случае, если врачи сочтут, что имело место насилие. Пользователи подчеркивают, что в таких случаях многие пострадавшие не решаются ничего сказать даже родителям, и крайне маловероятно, чтобы они захотели говорить об этом с посторонним человеком.

Кроме того, многие полагают, что в случае одобрения таких инициатив девушки просто перестанут ходить к гинекологам на официальной основе. В то же время некоторые пользователи утверждают, будто по факту врачи уже сообщают в полицию о подростках, лишившихся невинности, так что сама инициатива не имеет смысла.