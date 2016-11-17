Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения 50 миллионов рублей, выделенных на строительство административно-делового комплекса космодрома Восточный. На его территории должны были располагаться пятизвездочная гостиница, бассейн, бомбоубежище и спецплощадка для наблюдения. Поскольку комплекс не построили вовремя, Владимиру Путину в апреле этого года пришлось наблюдать за пуском первой ракеты с Восточного из наспех вырытой траншеи.

Фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК) являются генеральный директор и учредитель «Проектно-строительной компании «Микос» Сергей Островский, а также неустановленные должностные лица «Роскосмоса» и компании «Ипромашпром». Материалы для этого дела собирали сотрудники ФСБ.

Как говорится в сообщении Следственного комитета, в 2013 году на проектирование административно-делового комплекса нового космодрома из федерального бюджета было выделено 143 миллиона рублей. Выполнение работ было поручено проектному институту ОАО «Ипромашпром». В качестве субподрядчика институт привлек частную проектную организацию ООО ПСК «Микос», учредителем и генеральным директором которой является Сергей Островский, ранее уже осужденный за хищения средств, выделенных на проектирование космодрома.

Сергей Островский и Дмитрий Рогозин /stringer-news.com

До выхода на пенсию в 2004 году Островский работал на разных должностях в «31-м Государственном проектном институте специального строительства» (31 ГПИСС). Он имел большой опыт в проектировании объектов на космодромах Плесецк и Байконур, поэтому его назначили старшим группы главных инженеров проекта космодрома Восточный от 31 ГПИСС.

Условия госконтракта, заключенного с «Ипромашпромом», предполагали, что для выполнения задачи институт мог привлекать только «проверенные, согласованные и одобренные проектные организации», положительно зарекомендовавшие себя при создании космодрома, сообщает «Коммерсантъ». «Микос» в этот список не входил, однако Островскому удалось добиться привлечения компании благодаря связям в «Роскосмосе», «Ипромашпроме» и ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный».

По словам следователей, глава «Микоса» заведомо знал, что у компании отсутствуют необходимые технические и кадровые ресурсы, но обманом убедил заключить договор на выполнение субподрядных работ, обещая в установленные сроки разработать основной объем предусмотренной госконтрактом проектной документации.

Планировалось, что административно-деловой комплекс будет построен к первому запуску ракеты с нового космодрома, но субподрядчик к установленному сроку не выполнил проектные работы. В декабре 2013 года Островский, согласно материалам дела, подписал подложные акты сдачи-приемки, по которым на счет компании поступило 70 миллионов рублей. Для выполнения работ Островский на безвозмездной основе привлек подчиненных ему сотрудников 31 ГПИСС и знакомое архитектурное бюро.

Следователи отмечают, что преступление долгое время не позволяли выявить тщательно спланированная и сложная схема хищения, а также покровительство, оказываемое Островскому со стороны должностных лиц контролирующих организаций. Сейчас устанавливаются все обстоятельства хищения бюджетных средств, а также выявляются соучастники Островского среди должностных лиц «Роскосмоса», «Дирекции космодрома «Восточный» и «Ипромашпром».

Новое обвинение будет предъявлено Островскому в СИЗО. Летом этого года Гагаринский районный суд Москвы признал его виновным в хищении 14,5 миллиона рублей, выделенных на строительство космодрома. Инженер-проектировщик был приговорен к пяти годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. 26 октября Мосгорсуд оставил приговор в силе.

В.Путин и Д.Рогозин на кстроительстве космодрома "Восточный" / kremlin.ru

Административно-деловой комплекс космодрома Восточный до сих пор не построен. Положительное заключение на его проектную документацию было выдано Главгосэкспертизой только в октябре этого года. Тендер на строительство комплекса стоимостью 2,7 миллиарда рублей выиграла ФНК «Инжиниринг».

Ожидается, что первая очередь космодрома будет окончательно введена в эксплуатацию до конца 2016 года. Вторая очередь к 2021 году должна обеспечить пуск по пилотируемой программе в автоматическом режиме. Всю инфраструктуру для пилотируемого пуска планируется создать к 2023 году. Космодром Восточный строится в Амурской области с 2012 года. Главная стройка страны сопровождалась коррупционными скандалами, уголовными делами и забастовками рабочих, которым не выплачивали зарплату. Первый запуск с космодрома состоялся 28 апреля.