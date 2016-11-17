Памяти Аллы Язьковой

7 ноября в Москве умерла руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы, доктор исторических наук, профессор Алла Алексеевна Язькова. "Полит.ру" с признательностью вспоминает своего давнего друга и автора.

Алла Алексеевна была одним из представителей классической академической науки, ставшим востребованным экспертом-международником. Название структуры, которую она возглавляла в Институте Европы, достаточно точно характеризует спектр ее интересов, включавших и Большой Кавказ, и Балканы, и Черноморье в целом – как часть единого макрорегиона (понятно, что объединять регионы можно по-разному, но и такой вариант явно имел эвристическую ценность).

В отличие от некоторых коллег по траектории и людей, пришедших в экспертизу, Алла Алексеевна жестко разделяла интересы России и установку на конфронтацию с другими странами, искала возможности для разумного сочетания интересов, то есть не стремилась влезть в проеденную молью геополитическую шинель, с характерной для нее вечной игрой с нулевой суммой.



Алла Алексеевна родилась 19 мая 1930 года в Киеве. Окончила исторический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова, работала в государственном издательстве политической литературы. В 1955 году поступила в аспирантуру Института Истории Академии наук СССР, в 1959 году защитила кандидатскую диссертацию о положении в Румынии накануне Второй мировой войны. В Институте всеобщей истории в 1977 году защитила и докторскую диссертацию.

Алла Алексеевна в течение десяти лет преподавала на кафедре истории внешней политики стран Европы и Америки МГИМО МИД СССР. В 1984 году ей было присвоено звание профессора по этой кафедре. Под ее научным руководством были защищены двадцать кандидатских диссертаций и множество выпускных квалификационных работ студентов-международников. В 1995 г. Алла Язькова была избрана членом Академии педагогических и социальных наук по отделению социальных наук.



Осенью 2005 года Алла Алексеевна стала главным научным сотрудником группы Черноморья и Средиземноморья, а затем возглавила созданный на основе группы отдел. В течение многих лет она сотрудничала с «Полит.ру», доброжелательно отвечая на вопросы о происходящем в Армении, Азербайджане, Нагорном Карабахе, Абхазии, Грузии, Южной Осетии, Молдавии, Турции, Сирии.

Напомним о статьях Аллы Алексеевны, опубликованных на сайте издания за последний год. 31 октября она рассказывала о том, как Бидзина Иванишвили, основатель партии «Грузинская мечта», будет продолжать влиять на грузинскую политику теперь, когда его партия получила большинство в парламенте Грузии, а партия Михаила Саакашвили раскололась. Этот рассказ продолжал тему, которую Алла Алексеевна затронула 10 октября: уже тогда, по мнению профессора Язьковой, было очевидно, что на парламентских выборах в Грузии победил, по большому счету, именно Бидзина Иванишвили.

В публикации от 27 сентября шла речь о том, что реформа в Азербайджане, сопряженная с изменениями в Конституции, была всесторонне продуманной. Материал, опубликованный 12 сентября, касался ситуации в Сирии: по мнению Аллы Алексеевны, главный для переговоров по Сирии вопрос, вопрос о пребывании у власти сирийского лидера Башара Асада, уже вышел на финишную прямую.

В статье от 31 августа Алла Алексеевна давала оценку событиям в Сирии, где, по ее словам, все действовали против всех, и это чрезвычайно осложняло достижение каких бы ни было договоренностей. Материал от 10 августа был посвящен перспективам отношений России и Турции и их возможным договоренностям. В статье от 1 августа анализировалось противостояние одной из оппозиционных групп полиции в Ереване.

В статье от 21 июля Алла Язькова высказывала мнение о том, было ли целью попытки переворота в Турции свержение президента Эрдогана. Статья от 11 июля была посвящена ситуации в Абхазии и перспективам ее развития. В материале от 3 декабря 2015 года Алла Алексеевна рассказала о том, как прижилась в Турции концепция «неосманизма». Кроме этого, в течение года она дала серию кратких комментариев по горячим темам.

Все материалы Аллы Алексеевны Язьковой, выходившие на «Полит.ру», можно посмотреть по ссылке. Статьи Аллы Алексеевны можно найти по имени автора.