Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен намекнула на то, что процентную ставку скоро повысят. Тема повышения процентной ставки американским центробанком в этом году сама по себе живо занимает СМИ. Кроме того, в медийной дискуссии актуализировалась тема независимости центробанков.

Financial Times пишет, что Джанет Йеллен подчеркнула необходимость того, чтобы центробанк сохранял независимость. Это было ее первым публичным месседжем после избрания Дональда Трампа следующим президентом США. Контекст этого заявления – последовательные признаки восстановления экономики в сочетании со сменой президента. В связи с этой тенденцией экономического укрепления ФРС собирается в скором времени повысить ставку. Следующая встреча руководителей центробанка состоится в декабре, и всё больше наблюдателей полагают, что тогда же ставка будет повышена.

Йеллен подчеркнула, что независимость ФРС в том, что касается принятия решений о достижении поставленных целей, критически важна. Эта реплика перекликается с высказываниями Трампа, сделанными во время предвыборной кампании, когда он говорил, что ФРС нарочно держала ставку на низком уровне, подыгрывая администрации президента США Барака Обамы.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен и Барак Обама.

Встреча ФРС 13-14 декабря пройдет за пять недель до инаугурации Трампа, отмечает FT. Некоторые эксперты указывают на то, что Трампу исключительно повезло с моментом начала президентства: ему в наследство досталась набирающая силу экономика и перспектива сокращения безработицы. Напомним, что в 2008 г., когда был избран Обама, экономика США переживала глубокий кризис, и тогда многие комментаторы писали о том, что как бы ни хороша была экономическая стратегия Обамы, времена предстоят трудные, и люди будут недовольны.

The Economist освещает эту тему более эмоционально. «Центробанки на линии огня, - пишет автор. – В Америке избранный президент Дональд Трамп сказал, что главе Федеральной резервной системы Джанет Йеллен должно быть “стыдно” за то, что она так долго удерживала ставку на слишком низком уровне; в Британии Марка Карни из Банка Англии критикуют за его мнение по поводу экономических рисков, связанных с отделением Британии от ЕС; а в Европе Марио Драни подвергся нападкам со стороны критиков из Германии (за то, что он слишком мягкий) и Греции (за то, что он слишком жесткий)».

В большой степени, считает автор, эта критика центробанков основывается на допущении, что у них есть какая-то скрытая политическая программа (например, привести к власти проигравшего в итоге кандидата в президента США от демократов Хиллари Клинтон или предотвратить отсоединение Британии от ЕС). И этой повесткой якобы обусловлены их стратегические решения.

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На самом деле, по мнению автора, всё не совсем так. Центробанки действительно могут совершать ошибки под действием сложившегося в среде экономистов консенсуса и из-за этого принимать пусть даже ошибочные стратегические решения, однако это честные заблуждения, а не преследование каких-либо тайных политических интересов. Однако всё располагает к тому, чтобы сделать центробанки козлами отпущения, на которых удобно перекладывать ответственность за чужие просчеты.