Государственная Дума приняла в первом чтении проект бюджета на 2017-2019 гг. Против бюджета проголосовали 100 депутатов, поддержали документ 334 человека. Это означает, что против бюджета проголосовали все три оппозиционные фракции: на троих у КПРФ, ЛДПР и СР на троих всего 104 депутата, во фракции ЕР состоит 343 человека.

Согласно документу, в 2017 году доходы бюджета составят 13,4876 трлн руб., расходы — 16,2408 трлн руб. Таким образом, дефицит составит около 2,7532 трлн руб., или более 3% ВВП. В последующие годы доходы бюджета, как ожидается, вырастут, а расходы и, соответственно, дефицит — сократятся.

Дефицит бюджета в 2017 году предполагается за счет использования средств Резервного фонда (в размере 1,15 трлн руб.) и Фонда национального благосостояния (668,2 млрд руб.). В результате Резервный фонд к концу 2017 года будет полностью исчерпан, а в ФНБ останется 4,19 трлн руб.

Торги на бирже ММВБ / ntv.ru

В проекте бюджета заложено, что баррель североморской нефти Brent будет стоить 40 долларов, а средневзвешенный курс доллара будет постепенно расти с 67,5 рублей в 2017 до 68,7 в 2018 и 71,1 в 2019 году. Инфляция в 2017–2019 годах, как ожидается, составит 4%.

Проект бюджета в Думу был внесен 28 октября, то есть формально в парламенте над ним работали всего три недели. Предполагается, что во втором чтении законопроект о федеральном бюджете будет рассмотрен Госдумой на заседании 7 декабря, в третьем чтении — 9 декабря.

Учитывая, что в первом чтении принимаются, фактически, только основные рамки документа, время на разработку поправок еще есть. Пока принят изначальный вариант бюджета — изменения готовятся ко второму чтению, а документ оценили фракции, комитеты и приглашенные бюджетным комитетом эксперты-экономисты из ведущих российских институтов.

Стоит понимать, что даже многие единороссы негативно высказываются о бюджете. Предлагаемая Минфином консолидация «принесет прямо противоположный эффект», подчеркнул председатель думского бюджетного комитета Андрей Макаров: чьи расходы Минфин в состоянии сократить — он сокращает, а чьи нет, соответственно, не трогает. Влияние консолидации бюджета на экономический рост не посчитано, резюмировал он.

Интересно, что и сам Минфин признает плохую структуру расходов — перекос в пользу социальных и оборонных. В своем выступлении перед депутатами министр финансов Антон Силуанов выразил готовность к проведению структурного маневра в расходах в пользу перераспределения средств на те направления, которые позволят расти.

Как правило, на этапе рассмотрения в Думе к обсуждению бюджета присоединяются и сенаторы — согласно Конституции, Совет Федерации может только отклонить или поддержать принятый Думой закон, а многим представителям регионов хотелось бы защищать свои интересы более аккуратно.

Депутат Госдумы на пленарном заседании. / duma.gov.ru

Бюджет на 2016 год, напомним, был однолетним, так что обсуждаемый сейчас документ должен вернуть государственные органы к трехлетнему бюджетному планированию. Само правительство характеризует разработанный бюджет как консервативный, постадаптационный и мобилизационный. Так, в пояснительной записке к проекту бюджета, как отмечает РБК, правительство оценивает документ как «мобилизационный» (в части доходов) и бюджет экономии (в части расходов). Пакет мер бюджетной консолидации примерно на 70% состоит из «оптимизации расходов и повышения их эффективности», тогда как на меры по мобилизации доходов приходится около 30%. Это должно позволить сократить бюджетный дефицит с 3,2% ВВП в 2017 году до 1,2% ВВП в 2019-м.