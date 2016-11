«Коммерсантъ» в статье «Зона беспошлинной неопределенности» пишет о том, как новый президент США меняет планы Азии на свободную торговлю.

«Вода остынет, но не подешевеет»: эксперты оценили идею Роспотребнадзора о снижении ее температуры на 10°.

«Без господдержки не пашет»: в 2017 году выпуск сельхозтехники может упасть втрое.

«Ведомости»: «Банк Японии хочет скупать гособлигации по фиксированным ценам». В попытке сдержать рост доходностей он еще больше вмешивается в принципы функционирования рынка.

«Обеспеченные вкладчики нашли замену депозитам»: банкиры предлагают тем, кто недоволен низкими ставками, полисы инвестиционного страхования жизни.

«ФАС проверит HP и Lenovo на картельный сговор»: из-за жестокой конкуренции друг с другом он маловероятен, считают IT-эксперты.

РБК в статье «Россия атакует ЕБРР» объясняет, почему Россия предъявляет претензии Европейскому банку реконструкции и развития.

Что нужно знать при самостоятельном приобретении полиса ДМС, описано в статье «Куда идти прикрепиться».

«Россельхозбанк нацелился на башню»: банк выбрал под офис здание «Москва-Сити» за 12 млрд рублей.

«Известия»: «Чиновникам пока не нашли места в коррупционном реестре». Профильный комитет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта о создании «черного списка» госслужащих.

«В России появятся новые медицинские специальности»: врачей-биотехнологов и кибернетиков уже начали готовить в столичных вузах.

«Процент до суда доведет»: Профильный комитет Госдумы рекомендовал ко второму чтению поправки в Гражданский кодекс, ограничивающий обременительные проценты.

«Газета.ru» в статье «Лукашенко сыграл хорошего парня» пишет, о чем говорили на прошедшей в Минске пресс-конференции президента Белоруссии.

Барак Обама перед ужином с Меркель назвал Россию сверхдержавой, об этом в статье «Россия — военная супердержава».

The Economist: «Мир Трампа. Новый национализм» (Trump's world: The new nationalism). Избранный президент США Дональд Трамп, считает автор, со своим лозунгом «Америка прежде всего» стал очередным новобранцем в опасном националистическом тренде.

«Сирия: следующий рывок» (Syria: The next push). В Сирии после затишья возобновляются боевые действия.

Bloomberg: «Меркель, раздумывающая о переизбрании, удостоилась прощального кивка Обамы» (Merkel Wins Departing Nod from Obama as She Weighs Re-Election). Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова сотрудничать со следующим президентом США Дональдом Трампом. Президент США Барак Обама похвалил ее за лидерские качества и посоветовал немцам выбрать ее еще раз.

«Йеллен предвидит "относительно скорое" повышение и планирует оставаться в должности полный срок» (Yellen Sees Hike ‘Relatively Soon’ and Plans to Serve Full Term). Председательница Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен сказала, что ФРС уже близка к повышению ставки, потому что экономика продолжает укрепляться, а также дала понять, что собирается оставаться в должности до конца своего срока, то есть до января 2018 г.

The Wall Street Journal: «Йеллен из ФРС: повышение ставки может состояться "относительно скоро"» (Fed’s Yellen: Rate Rise Could Come ‘Relatively Soon’). Избранный президент США Дональд Трамп готовится занять пост в тот момент, когда американская экономика начала подавать признаки укрепления. В частности, об этом свидетельствуют намеки ФРС о скором повышении ставки.

«Французский суд занял сторону Жана-Мари Ле Пена против "Национального фронта"» (French Court Sides With Jean-Marie Le Pen Against National Front). Французский суд решил, что ультраправая партия «Национальный фронт» не может лишить Жана-Мари Ле Пена его звания почетного председателя партии или не допускать его на встречи. Этим суд помешал партии дистанцироваться от своего противоречивого бывшего лидера перед приближающимися президентскими выборами.