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18 ноября 2016, 15:18
ЖКХ Министерство строительства и ЖКХ

«Фонд содействия реформированию ЖКХ свою функцию выполнил»

Фонд содействия реформированию ЖКХ заключает соглашение о сотрудничестве с правительством Ярославской области
Фонд содействия реформированию ЖКХ заключает соглашение о сотрудничестве с правительством Ярославской области
fondgkh.ru

В правительстве России обсуждают возможность ликвидации государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. Эксперты комментируют ситуацию.

 
Игорь Шпектор
ОПРФ

О том, что рассматривается идея ликвидации такой госкорпорации, журналистам газеты «Известия» сообщил член наблюдательного совета фонда, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор. Он добавил, что считает нужным сохранить фонд, и потому обратился с соответствующей просьбой президенту Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Издание привело высказывания и других лиц, поддерживающих идею существования фонда. В их числе оказались, в частности, еще один член наблюдательного совета фонда, профессор кафедры управления недвижимостью и проблем землепользования РАНХиГС Евгений Богомольный и первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Вопрос о ликвидации фонда сейчас вполне возможно рассматривать, так как эта госкорпорация уже выполнила функцию, для выполнения которой создавалась. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Дмитрий Гордеев, ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города».

«Во-первых, Фонд содействия реформированию ЖКХ исторически создавался для стимулирования реформирования ЖКХ. Эта функция давно выполнена и сегодня не актуальна. Фонду давались целевые деньги для продвижения с 2008 г. рыночных преобразований в ЖКХ. И, несмотря на название и некоторую атрибутику стимулирования реформирования ЖКХ, по большей части, конечно, функционал Фонда заключался в распределении по регионам и муниципалитетам средств федерального бюджета, которые поступали в эту госкорпорацию.

 
Строительство жилья для переселенцев из аварийного фонда
fondgkh.ru

Сейчас основная функция Фонда – именно распределение средств. Название госкорпорации сути ее деятельности не отражает. И депутаты, чиновники, общественность (в частности, поговорившего с «Известиями» Игоря Леонидовича Шпектора, члена наблюдательного совета фонда, президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России), тревожатся, не прекратится ли, по тем или иным причинам, с ликвидацией Фонда содействия реформированию ЖКХ и федеральное софинансирование.

Это, конечно, было бы очень плохо.

Теоретически, если бы деньги Федерация продолжала давать – на цели переселения граждан из аварийного жилья, на развитие коммунальной инфраструктуры – с этими задачами могли бы справиться и другие структуры. Ну, например, даже АИЖК (Агентство по ипотечному жилищному кредитованию – прим.ред.), хотя, конечно, АИЖК не только для этого предназначено. Но тут главный вопрос в намерениях, скорее всего, Минфина, федерального бюджета.

А деньги, конечно, нужно давать: у большинства регионов и муниципалитетов собственных средств на переселение из аварийных квартир и домов, на стимулирование капитального ремонта, на развитие коммунальной инфраструктуры абсолютно недостаточно. Поэтому федеральные деньги нужны.

Если говорить о том, что Фонд содействия реформированию ЖКХ делает очень многое в отношении организации переселения (там «сработавшаяся команда», как говорит Александр Сидякин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ), то хочу отметить, что все это запараллелено с функциями Минстроя. И, конечно, Фонд как государственная корпорация контролировать это не должен. Госкорпорация, конечно, не является частной организацией, но и не является органом госвласти. Такой контроль – дело Минстроя.

Если же говорить о том, как Фонд содействия реформированию ЖКХ выполняет свои функции, то надо признать, что он много делает. Но при этом и в прошлом, и в этом году достаточно громко звучали, например, результаты проверки Общероссийским народным фронтом, когда на местах обнаруживались дома, которые якобы построены для переселения, а на самом деле даже не сданы в эксплуатацию. Или формально сданы, а на деле в них нельзя жить, потому что они имеют очень серьезные дефекты – эти дома чуть ли не сразу надо капитально ремонтировать.

 
ОНФ проводит оценку жилья, построенного для переселенцев из аварийного фонда
onf.ru

Да, страна у нас большая, много регионов, муниципалитетов, большие объемы жилья – и понятно, что везде нужен глаз да глаз, но я бы не сказал, что здесь все держится именно благодаря Фонду содействия реформированию ЖКХ. Думаю, возможно, чтобы Фонд содействия реформированию ЖКХ не занимался контролем за переселением – но надо иметь другие инструменты контроля. Контролировать через госжилинспекции, например, и Минстрой России.

Хотя жилинспекция, наверно, будет проверять недостаточно эффективно: вы же понимаете, что руководители жилинспекции региона никогда не будет предъявлять никаких требований к министру строительства и ЖКХ (или министру ЖКХ только) региона. Так что для контроля должны использоваться какие-то федеральные структуры. Но госкорпорация здесь не должна быть контролером, я считаю.

Итак, параллельно с раздачей денег в сфере деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ есть задачи, связанные с переселением. Существуют разные федеральные подходы к тому, как осуществлять это переселение.

Исходя из того, что потребности в жилье очень большие (мы еле-еле справляемся к 2017 году с домами, необходимость переселения из которых была выявлена к 2012 году, то есть уже сейчас есть большая сдвижка), возникает вопрос, как переселять.

В течение долгих лет существования Фонда содействия реформированию ЖКХ переселяли, что называется, «метр в метр». Что это означает? Представьте себе аварийный дом. В нем есть определенное количество квартир. И людям, которые переселяются из них, а конкретно – нанимателям жилья, по Жилищному кодексу предоставлялись квартиры точно такой же площади, без какого-либо улучшения (и это правильно, я считаю, потому что очередь на улучшение идет отдельно, а жилье в рамках такой очереди должно предоставляться первому, а не 101-му). Переселять из аварийного жилья, одновременно улучшая условия проживания, не предполагалось – речь шла просто о создании безопасных для людей условий проживания.

А вот в отношении собственников, на мой взгляд, политика была неправильной. Их тоже переселяли «метр в метр», то есть предоставляли новые квартиры такой же площади. Правильный подход, я считаю, был изначально заложен в Жилищный кодекс. Заключался он в том, что осуществляется рыночная оценка аварийного жилья. Как определяют, сколько стоит квартира в аварийном доме, который вскоре надо будет сносить? Стоимость этой квартиры определяется только одним активом – земельным участком, выгодностью его расположения, его потребительскими свойствами.

 
Расселенный ветхий дом
Фото: Алина Пущина

Если это центр города – это одно, земля там востребована, на участке застройщик может построить хороший дом, и поэтому земля там дорогая. Если это окраина – цена будет ниже. Если это Москва – это одно. Если какой-то поселок, где очень трудно устроиться на работу, низкие доходы, половина населения занимается рыбной ловлей, сбором грибов и живет за счет пенсий старшего поколения, то стоимость жилья уже другая, очень низкая. Но, тем не менее, думаю, что из аварийных домов и собственников жилья переселять «метр в метр» нельзя. Потому что в переводе на русский язык это означает для них: «не надо нормально содержать свое жилье, свой многоквартирный дом, не надо никаких решений о поддержании его в требуемом состоянии принимать на собраниях – вам государство потом такой же дом построит и даст жилье». Это расхолаживает собственников, а потому представляет собой нерациональное использование средств. В итоге расселяется меньше аварийных домов.

Представьте себе: переселить стоквартирный аварийный дом в сто квартир равной им площади – и переселить собственников в жилье меньшей площади, но той же цены, потому что их жилье было старым, а их переселяют в новое. Есть разница? Об этом и речь. Словом, принцип переселения влиял на его темпы.

Подводя итог: в общем, думаю, вопрос о ликвидации Фонда поднят правильно, его можно обсуждать. Я бы не сказал, что Фонд содействия реформированию ЖКХ непременно надо сохранять в том виде, в котором он сейчас существует: там большой штат, у его сотрудников большие зарплаты, и так далее. Но, думаю, если сейчас спросить сотрудников и руководство Фонда, они найдут много обоснований для того, чтобы оставить все как есть. Это все-таки квазичиновники: они только потребляют и ничего не производят. А чиновники и квазичиновники всегда имеют склонность придумывать оправдания своей полезности, тогда как, если разобраться объективно, в ряде случаев их работу можно достаточно серьезно модернизировать», – объяснил Дмитрий Гордеев.

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