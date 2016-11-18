Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест обоих заместителей губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, — Александра Данильченко и Алексея Иванова — а также начальника областного департамента административных органов Елену Троицкую. Они подозреваются в вымогательстве контрольного пакета акций компании «Разрез "Инской"». Все трое были задержаны в понедельник, однако суд не нашел достаточных оснований для их ареста. Прокуратуре было дано три дня, чтобы найти дополнительную аргументацию, которая позволила бы заключить чиновников под стражу. Эксперты считают, что самому Тулееву репрессии не грозят, но уголовное дело в отношении его подчиненных можно рассматривать как сигнал о том, что губернатору-старожилу пора уходить на пенсию.

Данильченко, Иванову и Троицкой запрещено покидать места проживания в Кемерово, по крайней мере, в течение двух месяцев. Следствие просило для обоих вице-губернаторов меру пресечения в виде содержания под стражей, но сегодня изменило решение и выступило с ходатайством о домашнем аресте. Смягчение позиции следователи объяснили тем, что ключевые свидетели по делу уже допрошены и «актуальность содержания под стражей утрачивается», сообщает ТАСС.

Вице-губернатор Кемеровской области Алексей Иванов / Валерий Титиевский/Коммерсантъ

Ранее были арестованы остальные фигуранты этого дела. В пятницу суд отправил под домашний арест известного в области бизнесмена, учредителя ООО ПТК «Уголь» Александра Щукина, заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергея Крюкова и старшего следователя этого отдела Артемия Шевелева. Руководителя кемеровского главка Сергея Калинкина и доверенное лицо Щукина Геннадия Вернигора суд арестовал 16 ноября, следующие два месяца они проведут в СИЗО.

Уголовное дело по части 3 статьи 163 УК было возбуждено в понедельник, 14 ноября. По версии следствия, подозреваемые вымогали 51% акций угледобывающего предприятия «Разрез "Инской"» у его владельца Антона Цыганкова. Рыночная стоимость акций составляет не менее одного миллиарда рублей. Всем фигурантам дела уже предъявлено обвинение в вымогательстве. Действия Калинкина, Крюкова, Шевелева, Иванова, Данильченко и Троицкой проверяются на предмет превышения ими своих должностных полномочий (статья 286 УК).

Согласно материалам дела, Калинкин, используя свое должностное положение, оказывал давление на собственника контрольного пакета акций угольного предприятия, чтобы тот передал ценные бумаги Щукину. Дела на шахте, принадлежащей «Разрезу "Инской"» шли из рук вон плохо. Кроме того, что предприятие пострадало от падения мировых цен на уголь, из-за геологических нарушений долгое время не удалось возобновить добычу угля экспортного качества. Кредиторы добивались банкротства предприятия, а рабочие бастовали из-за того, что им не платили зарплату.

Летом в отношении Цыганкова было возбуждено уголовное дело «о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». Областное управление СК обвинило руководство и акционеров «Разреза "Инской"» в мошеннической схеме из-за которой были заморожены выплаты в бюджетные и внебюджетные фонды, образовалась кредиторская задолженность свыше 500 млн рублей, а также задолженность перед рабочими предприятия.

По версии следствия, Цыганков стал подозреваемым по делу о злоупотреблениях на шахте после того, как Калинкин вступил в сговор с остальными фигурантами дела. В июле была организована встреча владельца «Разреза "Инской"» с обвиняемыми вице-губернаторами Ивановым и Данильченко, которые, угрожая ему арестом, потребовали пакет акций. Цыганкова отпустили из изолятора после того, как он написал доверенность. Тогда же появилась информация о возможном приобретении контрольного пакета акций угледобывающего предприятия Щукиным.

Местные СМИ называют Щукина одним из наиболее влиятельных бизнесменов Южного Кузбасса. Он считается владельцем «Западно-Сибирской угольной компании», шахт «Полусухинская» и «Грамотеинская», контрольного пакета акций угольной компании «Заречная» и «Юргинского машзавода». В Новокузнецке бизнесмен создал свою строительную компанию «Союз». Кроме угольного строительного и машиностроительного бизнеса Щукин владеет «Кузбасской птицефабрикой» и сетью дилерских предприятий. В рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России» он занимает 195 место.

Калинкин настаивает на своей невиновности и отрицает наличие корыстного интереса к шахте с «9 млрд долгов». По его словам, с декабря 2015 года руководство предприятия не платило зарплату шахтерам, и ситуация начала выходить из под контроля, рабочие грозили перекрыть Транссиб. «Мне позвонил губернатор (Тулеев) и сказал, Сергей Николаевич, разберись», — заявил Калинкин в суде. В настоящее время он отстранен от должности. Возбуждение уголовного дела экс-глава кемеровского главка связывает с переделом угольного бизнеса в регионе. Политический мотив в этом деле, по его мнению, отсутствует.

Тем не менее, Тулеев считает задержание своих заместителей попыткой оказать давление на него самого. Губернатор предполагает, что его хотят сместить с должности угольные лоббисты, которые планируют нарастить запасы угля, когда сам он выступает против повышения добычи выше 210 млн тонн в год. Сейчас Кемеровская область добывает 217 млн тонн угля.

Угольный разрез. Добыча угля. / pixabay.com

«Я считаю, и Данильченко, и Иванов, и Троицкая сто лет никому не нужны. Скорее всего, на мой взгляд, нужен губернатор. Я это ощущаю, честно говоря, давно, года два. Почему? Потому что идет неимоверная драка, сильная драка (за уровень добычи угля, — прим. «Полит.ру»)», — говорил Тулеев на пресс-конференции после задержания своих подчиненных. Оба вице-губернатора пока сохраняют свои должности.

Подозрения Тулеева могут быть вполне обоснованы. По мнению, научного сотрудника Института социологии РАН Леонтия Бызова, губернатору-старожилу тактично указывают на дверь. «Человек у власти четверть века. А когда люди сидят у власти очень долго, возникают очень устойчивые неформальные связи между властью и бизнесом, естественно, что разрубание этих связей чрезвычайно травматично. Я не думаю, что сам Тулеев будет арестован или репрессирован каким-то образом. Но, по крайней мере, вокруг него начинаются бросаться пробные шары, которые свидетельствуют о том, что Кремль очень серьезно занят проблемой поиска преемника, формированием для него политического поля», — сказал Бызов в эфире «Коммерсантъ FM».