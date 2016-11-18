Уже в ближайшее время «Общероссийский народный фронт» сильно изменится. Во всяком случае, работу в этом направлении ведет новое руководство внутриполитического блока Администрации президента. Вместо антикоррупционной деятельности «фронтовики» станут специализироваться на социальной и волонтерской работе.

Об изменениях в в работе ОНФ, которые, скорее всего, начнут проявляться уже на «Форуме действий» 22 ноября, в пятницу пишет Znak.com. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева рассказала изданию, что после форума будет проведена ревизия проектов. «ОНФ — и так движение реальных дел, но мы будем усиливать это, чтобы в наши проекты вовлекалось как можно больше людей», — пояснила Тимофеева.

Другой собеседник в руководстве ОНФ так описал будущие изменения: «Мы находимся в постоянном поиске новых форм и проектов, и в новом политическом цикле до выборов президента надо усиливать именно проектную работу. Работа наших тематических экспертных площадок не вызывает ни у кого сомнений, но мы говорим о том, чтобы "на земле" была больше выражена проектная деятельность. Она должна быть считываемая, осязаемая людьми, это должен быть социально ориентированный продукт, который помогает людям жить».

Напомним, на недавнем форуме в Ялте Сергей Кириенко как раз посетил дискуссию о создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями. И то, первый замглавы АП, как утверждают источники Znak.com, остался «не вполне доволен мероприятием», так как там не поднимались острые вопросы и слишком хвалили власть.

Сергей Кириенко на форуме ОНФ в Крыму 25 октября 2016 onf.ru

Не исключено, что еще одним из символов перемен в ОНФ станут кадровые перемены в руководстве. Например, к действующим сопредседателям Центрального штаба могут добавиться выходцы из бизнес-среды. На другую должность может быть также переведен Алексей Анисимов, который был в 2012 году замначальника предвыборного штаба Путина.

«Общероссийский народный фронт» уже пережил несколько «перерождений». Он был создан в мае 2011 года, когда было очевидно, что «Единая Россия» не сможет заручиться поддержкой подавляющего большинства граждан на выборах — с его помощью в список ЕР включались представители общественных организаций, которые не являлись при этом членами партии.

После выборов в Госдуму ОНФ начал бороться с «роскошными» госзакупками. Тема оказалась действительно больная — и это было заранее понятно, ранее на ней же заработал дополнительную популярность Алексей Навальный. Но ОНФ решил сконцентрироваться на госзакупках регионов, что позволило структуре влиться в клановую борьбу на местах и несколько раз именно под предлогом выявленных ОНФ растрат губернаторы отправлялись в отставку.

Первая конференция ОНФ. Ростов-на-Дону, 29 марта 2013 kremlin.ru

Учитывая, что ОНФ, по сути, является самым затратным с точки зрения человеческих ресурсов проектов Администрации президента, не удивительно, что Сергей Кириенко сразу после своего назначения решил переформатировать его под свои потребности. Структура, благо, хоть и огромная, но вряд ли будет сопротивляться реформе — тем более, что все свои ресурсы получает благодаря Кремлю.