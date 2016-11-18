Эксперт: Российские атомные технологии могут стать эталонными на рынке

Атомная энергия является одной из важнейших опор будущей мировой энергосистемы, задача которой – удовлетворять растущие потребности в электроэнергии и предотвращать пагубное воздействие изменения климата. Как отмечают во Всемирной ядерной ассоциации (WNA, World Nuclear Association), это следует из ежегодного доклада Мирового энергетического агентства, посвященного развитию мировой энергетики до 2040 года. Один из сценариев доклада МЭА – так называемый «Сценарий 450» - предусматривает сокращение роста температуры воздуха, вызванного глобальным потеплением, до менее чем 2°C. По нему производство электроэнергии на атомных станциях к 2040 году вырастет более чем в 2,5 раза, с сегодняшних 2535 тераватт-часов до 6101 тераватт-часов через 25 лет.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Несмотря на падение цен на углеводороды, атомная энергетика по-прежнему является конкурентоспособной за счёт своих уникальных качеств - низкой цены производимой электроэнергии и минимального негативного воздействия на окружающую среду, в соответствии с последними постфукусимскими требованиями по надёжности АЭС. Также конкурентоспособности добавляет низкая цена на уран, как сырьё, на мировом рынке, вызванная отказом от атомной генерации в ряде стран после трагедии в Японии.

Опыт Росатома показывает, что наиболее востребована атомная энергетика в развивающихся странах, которые борются за конкурентоспособность на мировом рынке своих товаров путём снижения стоимости энергоресурсов, ликвидируют дефицит предложения энергии, сдерживающий развитие национальных экономик или пытаются улучшить неблагоприятную экологическую обстановку, вызванную тепловой генерацией. Более развитым странам доступны энергосберегающие технологии, у них есть доступ к достаточным объёмам сырья для производства энергии, а также есть возможность выносить энергоёмкое или вредное производство за свои границы в рамках мировой кооперации. Развитые страны более озабочены рисками, чем стоимостью энергоресурсов, так как являются экспортёрами продукции с высокой добавочной стоимостью и высокой составляющей интеллектуального труда.

Сейчас Россия активно борется за лидерство в части атомной энергетики, самостоятельно формирует спрос на отечественные атомные технологии, чем расширяет популярность атомной энергетики в мире и делает мирный атом доступным даже развивающимся странам. Активность Росатома в развивающихся странах по предложению комплексных решений по доступу к дешёвой энергии, а в развитых странах - в открытой конкурентной борьбе за строительство АЭС, даёт возможность без политического давления продвигать современные российские атомные технологии на мировом рынке. Плюс, за счёт технологического лидерства российских атомщиков удаётся выходить даже на традиционные рынки западных конкурентов, как это произошло на рынке атомного топлива, где Росатом заключил контракт с американской компанией на поставку топлива ТВС-Квадрат в США.

Постепенно это может привести к тому, что российские атомные технологии могут стать эталонными на рынке, что закрепит лидерство России в атомной сфере.