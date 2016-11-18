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18 ноября 2016, 18:25
Станислав Говорухин
Ольга Зайцева

Одно особенное слово

Мы русские - цитата Александра Суворова
Мы русские - цитата Александра Суворова
Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Слово «россиян» или «россиянка» звучит отвратительно, считает кинорежиссер, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Говорухин подчеркнул, что имеет в виду лингвистическую некрасивость, однако тут же добавил, что вместо этого слова веками использовалось понятие «русский народ». «Мы много веков были русским народом. И сейчас мы русский народ по факту. Мы были всю жизнь русским народом», — заявил Говорухин.

Его высказывание быстро были подхвачены СМИ и стали поводом для многочисленных обсуждений в социальных сетях и блогах. Приводим наиболее распространенные мнения.

«Нормальное слово. И совсем не коробит, и дает понимание принадлежности к гражданству России, а не к национальности. А национальность должна оставаться как есть, и не надо никаких посягательств на это», – считает пользователь Ирина Алиева, в настоящее время проживающая в Московской области. «Название нашей страны – Россия, и вполне естественно, если жителей, ее граждан величают россиянами. Очень даже достойно», – убежден пользователь Владимир Мано из Москвы.

«Вообще, всегда считалось что русский – это национальность, а россиянин – гражданская принадлежность. Например, ингуш – россиянин, но он не русский», – пишет пользователь Наталия Дегтярева. «А во времена Российской империи все её граждане назывались русскими. В репортажах французских газет с всемирной выставки в Париже говорилось о русских купцах Айрапетяне , Тагиеве и Мухтарове. А для определения тех, кого сегодня называют русскими, в Российской империи использовали понятие "великоросы". И в личных документах тех времен не было графы "национальность", была графа "вероисповедание"», – напоминает пользователь Александр Кислер из Москвы.

 
Паспорт Российской империи / hisdoc.ru

«Как говорит герой в спектакле "Поминальная молитва", я – русский человек еврейского происхождения иудейской веры», – откликается на слова режиссера профессор ЮРГТУ Юрий Бурцев. «Раньше мы были советским народом, теперь стали российским, потому что живем в России. А углубляться в лингвистику – только национализм подогревать», – убеждена пользователь Татьяна Шашкова из Москвы.

Некоторые пользователи уже усмотрели в словах режиссера призывы к национализму. «А что делать, татарам, башкирам, дагестанцам, которые являются гражданами России? Может, им обидеться на Говорухина за то, что он титульную нацию с гражданством перепутал...», – интересуется пользователь Ольга Мокшанцева из Борисоглебска. Позже она добавила: «Насчет титульной нации погорячилась. Считаю, что, будучи гражданами России, мы россияне, а любая национальность достойна уважения! Называть всех россиян русскими нельзя, хоть и переопылились мы тут все со времен Ивана Васильевича...»

Остальные мнения варьируются от «Говорухин прав», «молодец», «А мне оно неприятно, потому что появилось с развалом моей великой страны. Как вспомню Ельцина с его гундосым обращением: "дорогие руссияне..." – Тьфу!», минуя «Зачем нужна эта мелкая новость. Больше нет новостей или проблем для обсуждения что ли…» и «А если меня от слова "говорухин" мутит – что тогда?», вплоть до «Совсем крыша поехала» и «старческий маразм…:(((».

Многие пользователи для подтверждения оснований для антипатии к «россиянам» утверждают, что слово это ввел в обиход (и едва ли не сам изобрел) первый президент России Борис Ельцин. Другие ссылаются на то, что оно употреблялось еще Карамзиным, Суворовым и Пушкиным, реже упоминают Петра Первого и Ломоносова. Некоторые подчеркивают тот факт, что за границей граждан России по-прежнему, как и в дореволюционные времена, называют русскими.

Немногие пользователи пытались оспорить позицию Говорухина более аргументированно.

 
Портрет царя Николая II  работы Б. М. Кустодиева  

«Очевидно, что не все жители России называли себя русскими, но тем не менее межнациональных проблем в стране не было. Почему? Да, очень просто, потому, что при императоре в стране не было граждан государства, а были поданные императора. А Россия была собственностью русского царя. Сам русский царь, при этом, русским человеком в полном смысле этого слова не был. И потому для него все народы России были равны. А народам нечего было делить, так как страна принадлежала царю, а все национальности были в своём подданстве царю равны. Да и более важным тогда стоял вопрос принадлежности к религии. Это снимало накал межнациональных отношений.

Но с момента уничтожения империи и императора сразу же возник вопрос принадлежности страны. Кто после царя стал хозяином страны? Какой народ главный, а какие народы нет и почему? И как должны все народы сосуществовать вместе, на каких условиях и по каким принципам? Вот сразу сколько вопросов возникло.

Эти вопросы существуют и сейчас. И мы можем необдуманными поступками обострить отношения между народами и тогда возможен развал страны или , наоборот, грамотными, взвешенными решениями сплотить всех жителей страны независимо от их национальности. И в этом смысле выпячивание роли какого либо народа носит разрушительный характер для страны.

Только тогда, когда каждый гражданин России, независимо от национальности в любой части страны будет ощущать себя как дома, только тогда, он будет готов защищать её вместе с другими от общих врагов. Только тогда каждый народ будет видеть в другом народе своего союзника. Если люди будут чувствовать себя в разных частях страны по-разному, то своими, то чужаками, то очень легко можно этих людей убедить в том, что им незачем защищать другую далёкую часть своей страны. Очень легко можно будет их просто перекупить, или убедить, что с другими хозяевами страны им будет жить лучше.

Мне кажется, Говорухин этого не понимает. С какой стати он решает за чеченцев, татар, мордвы и прочих хотят ли они быть русскими? Это у них самих надо спросить», – размышляет частный предприниматель Леонид Корнеев из Самары.

«История слов "русский" и "россиянин" известна и понятна. До 1917 года слово "русский" уже было крайне многозначно, но ... только внутри России. Были три значения:

1.Такое же, как за границей – относящийся к России "организационно": русская армия, русский посол, русский художник (то, что это был Брюллов, Ге, Куинджи или Левитан, не было важно). В большинстве применений полный синоним "российский".
2.Относящийся к русскому языку (заметим, что корректный Даль назвал свой словарь словарём "великорусского языка").
3.Совокупность этносов – великороссов, малороссов и белорусов при отсутствии надобности в их обособлении.

После революции:
1.Первое значение внутри СССР ушло, сменившись в основном словом "советский". За границей – осталось.
2.Второе значение – осталось. И Фазиль Искандер – русский писатель, и Иосиф Бродский – русский поэт. Оба писали на русском языке.
3.Третье значение стало обозначением этнических великороссов. И всего, что относится к этому этносу – тоже.

После 1991 года в первом значении слово "советский" заменили словом "российский". И "советского человека" сменил "россиянин". В применении к текстам появилось "русскоязычный" и "кириллический" (кириллическая транслитерация). Всё, чего мудрить-то?», – напоминает инженер Дмитрий Лурье, абсолютный чемпион интеллектуальной передачи «Своя игра» 2011 года, неоднократный победитель ее в другие годы.

Впрочем, немало и изумленных темой обсуждений. «К чему эта искусственная дискуссия?», – недоумевает Александр Дементьев, главный исполнительный директор компании AltegroCloud в Санкт-Петербурге. «В Российской Госдуме, я так понимаю, уже заняться нечем. А кое-кто даже вплотную занялся новым названием кофейного напитка)))», – шутит пользователь Руслан Сулеев, отсылая к предложению переименовать кофе «американо» в «русиано».

 
Д.Медведев за завтраком / wikipedia

«А других проблем у нас нет????» – поражается пользователь Лариса Шунина из Бийска. «Я не русский по национальности, и это понятно всем по моему имени и фамилии (J). Горжусь и Россией, и русскими, и россиянами. Слово приличное и логичное. У Говорухина нет других более важных забот?» – озадачен пользователь Джонатан Беккер (Jonathan Becker) из Огайо, США.

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