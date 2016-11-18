Одно особенное слово
Слово «россиян» или «россиянка» звучит отвратительно, считает кинорежиссер, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Станислав Говорухин. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Говорухин подчеркнул, что имеет в виду лингвистическую некрасивость, однако тут же добавил, что вместо этого слова веками использовалось понятие «русский народ». «Мы много веков были русским народом. И сейчас мы русский народ по факту. Мы были всю жизнь русским народом», — заявил Говорухин.
Его высказывание быстро были подхвачены СМИ и стали поводом для многочисленных обсуждений в социальных сетях и блогах. Приводим наиболее распространенные мнения.
«Нормальное слово. И совсем не коробит, и дает понимание принадлежности к гражданству России, а не к национальности. А национальность должна оставаться как есть, и не надо никаких посягательств на это», – считает пользователь Ирина Алиева, в настоящее время проживающая в Московской области. «Название нашей страны – Россия, и вполне естественно, если жителей, ее граждан величают россиянами. Очень даже достойно», – убежден пользователь Владимир Мано из Москвы.
«Вообще, всегда считалось что русский – это национальность, а россиянин – гражданская принадлежность. Например, ингуш – россиянин, но он не русский», – пишет пользователь Наталия Дегтярева. «А во времена Российской империи все её граждане назывались русскими. В репортажах французских газет с всемирной выставки в Париже говорилось о русских купцах Айрапетяне , Тагиеве и Мухтарове. А для определения тех, кого сегодня называют русскими, в Российской империи использовали понятие "великоросы". И в личных документах тех времен не было графы "национальность", была графа "вероисповедание"», – напоминает пользователь Александр Кислер из Москвы.
«Как говорит герой в спектакле "Поминальная молитва", я – русский человек еврейского происхождения иудейской веры», – откликается на слова режиссера профессор ЮРГТУ Юрий Бурцев. «Раньше мы были советским народом, теперь стали российским, потому что живем в России. А углубляться в лингвистику – только национализм подогревать», – убеждена пользователь Татьяна Шашкова из Москвы.
Некоторые пользователи уже усмотрели в словах режиссера призывы к национализму. «А что делать, татарам, башкирам, дагестанцам, которые являются гражданами России? Может, им обидеться на Говорухина за то, что он титульную нацию с гражданством перепутал...», – интересуется пользователь Ольга Мокшанцева из Борисоглебска. Позже она добавила: «Насчет титульной нации погорячилась. Считаю, что, будучи гражданами России, мы россияне, а любая национальность достойна уважения! Называть всех россиян русскими нельзя, хоть и переопылились мы тут все со времен Ивана Васильевича...»
Остальные мнения варьируются от «Говорухин прав», «молодец», «А мне оно неприятно, потому что появилось с развалом моей великой страны. Как вспомню Ельцина с его гундосым обращением: "дорогие руссияне..." – Тьфу!», минуя «Зачем нужна эта мелкая новость. Больше нет новостей или проблем для обсуждения что ли…» и «А если меня от слова "говорухин" мутит – что тогда?», вплоть до «Совсем крыша поехала» и «старческий маразм…:(((».
Многие пользователи для подтверждения оснований для антипатии к «россиянам» утверждают, что слово это ввел в обиход (и едва ли не сам изобрел) первый президент России Борис Ельцин. Другие ссылаются на то, что оно употреблялось еще Карамзиным, Суворовым и Пушкиным, реже упоминают Петра Первого и Ломоносова. Некоторые подчеркивают тот факт, что за границей граждан России по-прежнему, как и в дореволюционные времена, называют русскими.
Немногие пользователи пытались оспорить позицию Говорухина более аргументированно.
«Очевидно, что не все жители России называли себя русскими, но тем не менее межнациональных проблем в стране не было. Почему? Да, очень просто, потому, что при императоре в стране не было граждан государства, а были поданные императора. А Россия была собственностью русского царя. Сам русский царь, при этом, русским человеком в полном смысле этого слова не был. И потому для него все народы России были равны. А народам нечего было делить, так как страна принадлежала царю, а все национальности были в своём подданстве царю равны. Да и более важным тогда стоял вопрос принадлежности к религии. Это снимало накал межнациональных отношений.
Но с момента уничтожения империи и императора сразу же возник вопрос принадлежности страны. Кто после царя стал хозяином страны? Какой народ главный, а какие народы нет и почему? И как должны все народы сосуществовать вместе, на каких условиях и по каким принципам? Вот сразу сколько вопросов возникло.
Эти вопросы существуют и сейчас. И мы можем необдуманными поступками обострить отношения между народами и тогда возможен развал страны или , наоборот, грамотными, взвешенными решениями сплотить всех жителей страны независимо от их национальности. И в этом смысле выпячивание роли какого либо народа носит разрушительный характер для страны.
Только тогда, когда каждый гражданин России, независимо от национальности в любой части страны будет ощущать себя как дома, только тогда, он будет готов защищать её вместе с другими от общих врагов. Только тогда каждый народ будет видеть в другом народе своего союзника. Если люди будут чувствовать себя в разных частях страны по-разному, то своими, то чужаками, то очень легко можно этих людей убедить в том, что им незачем защищать другую далёкую часть своей страны. Очень легко можно будет их просто перекупить, или убедить, что с другими хозяевами страны им будет жить лучше.
Мне кажется, Говорухин этого не понимает. С какой стати он решает за чеченцев, татар, мордвы и прочих хотят ли они быть русскими? Это у них самих надо спросить», – размышляет частный предприниматель Леонид Корнеев из Самары.
«История слов "русский" и "россиянин" известна и понятна. До 1917 года слово "русский" уже было крайне многозначно, но ... только внутри России. Были три значения:
1.Такое же, как за границей – относящийся к России "организационно": русская армия, русский посол, русский художник (то, что это был Брюллов, Ге, Куинджи или Левитан, не было важно). В большинстве применений полный синоним "российский".
2.Относящийся к русскому языку (заметим, что корректный Даль назвал свой словарь словарём "великорусского языка").
3.Совокупность этносов – великороссов, малороссов и белорусов при отсутствии надобности в их обособлении.
После революции:
1.Первое значение внутри СССР ушло, сменившись в основном словом "советский". За границей – осталось.
2.Второе значение – осталось. И Фазиль Искандер – русский писатель, и Иосиф Бродский – русский поэт. Оба писали на русском языке.
3.Третье значение стало обозначением этнических великороссов. И всего, что относится к этому этносу – тоже.
После 1991 года в первом значении слово "советский" заменили словом "российский". И "советского человека" сменил "россиянин". В применении к текстам появилось "русскоязычный" и "кириллический" (кириллическая транслитерация). Всё, чего мудрить-то?», – напоминает инженер Дмитрий Лурье, абсолютный чемпион интеллектуальной передачи «Своя игра» 2011 года, неоднократный победитель ее в другие годы.
Впрочем, немало и изумленных темой обсуждений. «К чему эта искусственная дискуссия?», – недоумевает Александр Дементьев, главный исполнительный директор компании AltegroCloud в Санкт-Петербурге. «В Российской Госдуме, я так понимаю, уже заняться нечем. А кое-кто даже вплотную занялся новым названием кофейного напитка)))», – шутит пользователь Руслан Сулеев, отсылая к предложению переименовать кофе «американо» в «русиано».
«А других проблем у нас нет????» – поражается пользователь Лариса Шунина из Бийска. «Я не русский по национальности, и это понятно всем по моему имени и фамилии (J). Горжусь и Россией, и русскими, и россиянами. Слово приличное и логичное. У Говорухина нет других более важных забот?» – озадачен пользователь Джонатан Беккер (Jonathan Becker) из Огайо, США.