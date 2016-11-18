На открытии торгов на Московской бирже курс доллара подскочил на 50 копеек. Через какое-то время рубль чуть отыграл позиции, но за доллар все равно уже дают больше 65 рублей. Ничего странного в этом нет — нефть в последние дни дешевеет, учитывая структуру российского экспорта рублю ничего не остается, как также терять в цене. Но у аналитиков есть и другие плохие новости для рубля.

Райффайзенбанк в обзоре банковского сектора обратил внимание на то, что российские банки продолжают фиксировать отток валюты с клиентских счетов, при этом возможности покрывать его с помощью накопленных за рубежом резервов исчерпаны. Об этом пишет сегодня Finanz.ru.

Российские банки уже давно прекратили привлекать валютные вклады, практически обнуленные проценты не стимулирую помещать доллары и евро на депозиты. Однако, как выяснилось, обязательства в валюте банки все-таки имеют. В октябре с клиентских счетов утекло 2,2 млрд долларов, еще 1,4 млрд ушло на погашение долгов перед ЦБ и западными кредиторами.

При этом запасы валюты на корсчетах и депозитах в иностранных банках составили на конец месяца 47 млрд долларов, а с учетом вычета долгов — 28,5 млрд долларов. Эти деньги — своего рода «непубличные резервы» России, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Денис Порывай sia.ru

С начала года банки активно тратили эти теневые резервы: валюта поступала в Россию и конвертировалась в рубли, что поддерживало курс в условиях дефицита нефтедолларов. По оценке Райффазенбанка с начала года такой приток составил 25 млрд долларов, и на него было израсходовано 34% валютных запасов. Теперь же процесс остановился, в октябре приток был нулевым. Теперь имея 28,5 млрд долларов на собственных счетах российские банки должны клиентам 42 млрд долларов, так что приходится даже продавать еврооблигации. Между тем в декабре, согласно графику ЦБ, российским компаниям предстоит вернуть 13,4 млрд долларов, тогда как приток по текущему счету составит лишь 1,9 млрд долларов.

По оценке Райффазенбанка, рубль будет падать даже при стабильных ценах на нефть. При 45 долларов за баррель Brent нужный для сведения валютного баланса курс составит 73,2 рубля. Падение до 40 долларов за баррель потребует курса в 82,5 рубля за доллар, а чтобы удержать текущие отметки, нефть должна подорожать до 50 долларов за баррель.

Тем временем в правительстве продолжают обсуждать меры, которые, возможно, сделают россиян куда беднее не по причине ослабления рубля, а из-за роста налогов. Министр финансов Антон Силуанов, который ранее отвергал саму идею введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, теперь заявил, что он должен обсуждаться после 2018 года. Он, правда, отметил, что в Минфине и правительстве почти нет сторонников прогрессивной шкалы.

Антон Силуанов government.ru

Силуанов отметил, что в условиях снижения реальных доходов населения и ухудшения финансового положения предприятий, изменении ставки НДФЛ стимулировало бы к уходу в тень заработной платы. «Вот этого мы больше всего боимся», — признался он. По словам министра, к вопросу можно будет вернуться после 2018 года, когда экономическая ситуация стабилизируется. «Когда мы приведем бюджет — и федеральный, и бюджеты регионов — уже в новое, устойчивое состояние, когда вот эти возможные уходы в тень будут минимизированы», — подчеркнул он.