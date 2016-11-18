Топ новостей 18 ноября
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня страны ЕС подтвердили Обаме готовность продлить санкции против России, Черногория назвала имена причастных к попытке госпереворота россиян, а также стало известно о новой смерти российского военнослужащего в Сирии.
Обама договорился с лидерами ЕС о продлении санкций против России
Барак Обама на встрече в Берлине с лидерами ряда государств ЕС договорился с ними о необходимости продления основных санкций в отношении России, «пока минские соглашения не будут полностью реализованы». Во встрече участвовали Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Тереза Мэй и Маттео Ренци.
Обама назвал Россию сверхдержавой и призвал сверхдержаться там, хорошего настроения пожелал.— Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 17 ноября 2016 г.
Обама предложил Трампу не менять подход к России. Но подход Обамы, основанный на мстительных инстинктах, ведет в тупик, чреватый конфликтом.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 ноября 2016 г.
США и Украина выступили в ООН против российского документа о запрете героизации нацизма
Генассамблея ООН приняла предложенный Россией документ о запрете и необходимости борьбы с героизацией нацизма, расизма, расовой дискриминации и ксенофобии. Однако против были США, Украина и островное государство Палау. Документ поддержало 131 государство при 48 воздержавшихся членах Евросоюза. Американцы заявили, что они против, так как резолюция позволит России политические нападки на соседей и будет сдерживать свободу слова.
Помимо США и Украины резолюцию ООН о героизации нацизма не поддержало государство Палау. Посмотрел на его флаг, многое прояснилось. pic.twitter.com/5cwTQ8BDhU— Голос Мордора (@spacelordrock) 18 ноября 2016 г.
Названы имена готовивших переворот в Черногории россиян
Прокуратура Черногории заявила, что попытку госпереворота в стране хотели осуществить граждане России Эдуард Широков и Владимир Попов. Именно они организовали на территории Черногории, Сербии и России группу, которая должна была совершить «неопределенное количество терактов и покушения на представителей властей Черногории». Вербовкой участников группы занимался сербский националист Александр Синджелич.
Черногорская оппозиция, которую подкармливает Россия, разместила в стране вот такие билборды pic.twitter.com/diUbps7EnL— Рустем Адагамов (@adagamov) 18 ноября 2016 г.
СМИ сообщили о гибели в Сирии российского офицера спецназа
Выпускник рязанского училища ВДВ Сергей Печальнов погиб в Сирии виз-за раны, полученной при взрыве мины в июне 2016 года. Он находился на разведке на минном поле. Помимо Печальнова, ранило еще трех военных. Вдвшник скончался через несколько дней в больнице Москвы. Министерство обороны России пока не комментирует информацию о его гибели.
Госдума поддержала законопроект, позволяющий отправлять срочников в Сириюhttps://t.co/xSC6h5q3W4 pic.twitter.com/aLHT7JkdW0— Лентач (@oldLentach) 17 ноября 2016 г.
Ознакомьтесь с письмом родителей погибшего 17/03 в Сирии старшего лейтенанта #Прохоренко Президенту Франции https://t.co/tDRRkst1LT pic.twitter.com/reY1bLjdBc— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 17 ноября 2016 г.
Госдума приняла бюджет на 2017-19 гг в первом чтении
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект бюджета на 2017-2019 годы. В 2017 году его дефицит в 2017 году составит 3,2% ВВП, доходы бюджета оценивают в 13,488 триллиона рублей, расходы — в 16,241 триллиона рублей. В бюджет заложена цена на нефть в 40 долларов и инфляция не выше 4% на все три года. После исчерпания Резервного фонда в 2017 году из Фонда национального благосостояния потратят 668,2 миллиарда рублей.
— Путин уже 17 лет рабом на галерах.— Тётя Роза (@ANAKOYHER) 18 ноября 2016 г.
— А почему же галера ни с места?
— Потому, что все эти годы он грёб под себя.
ГП не увидела провокации оперативников в деле Улюкаева
Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил, что для задержания и ареста Алексея Улюкаева были серьезные основания. Буксман отверг возможность провокации оперативных служб. Адвокаты Улюкаева обжаловали решение суда о его домашнем аресте. Защитник отметил, что в Мосгорсуд подана жалоба с просьбой изменить меру пресечения на более мягкую — взять с подозреваемого подписку о невыезде.
Арестуйте меня! Под домашний арест меня!— Анна Тараканова (@n_barmaleykina) 15 ноября 2016 г.
Хочу жить в апартаментах Улюкаева пожизненно.
И на работу не ходить.
И чтобы слуги и виноград.
Госдума утвердила налоговые каникулы для самозанятых
Госдума приняла в окончательном чтении закон о двухлетних налоговых каникулах для самозанятых россиян. Им нужно будет встать на учет в налоговых органах, а потом они смогут не платить никакие налоги в 2017-2018 годах. Впоследствии самозанятой сможет решить - продолжать свою деятельность в качестве ИП с налогом в 13% или прекратить ее. Пока каникулы затронут нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц, но регионы смогут расшить перечень профессий.
Слава богу, что мы не платим налогов с наших долгов— Новости Биробиджана (@comptonassamber) 9 ноября 2016 г.
Ракетный комплекс «Искандер-М» пройдет модернизацию
Ракетный комплекс «Искандер-М» ждет модернизация, после чего срок эксплуатации оружия будет продлена до 2030 года. В ходе модернизации планируется повысить боевые и эксплуатационные характеристики комплекса.
Полузащитник ЦСКА Еременко дисквалифицирован за кокаин
Полузащитник московского клуба ЦСКА и сборной Финляндии по футболу Роман Еременко дисквалифицирован на два года за употребление кокаина и его метаболитов. Данный стимулятор запрещен Всемирным антидопинговым агентством. Игрок отстранен от матчей с 6 октября 2016 года. Еременко может подать апелляцию на это решено в течение трех дней.
Роман Еременко дисквалифицирован на 2 года за употребление кокаина pic.twitter.com/fbtgjeChkB— Загнивающий Запад (@gniloywest) 18 ноября 2016 г.
видео-доказательство УЕФА факта употребления Романом Еременко кокаина pic.twitter.com/9XhEzIeyc3— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 18 ноября 2016 г.
Собчак родила мальчика
Телеведущая Ксения Собчак родила первенца. «Теперь самый счастливый день. Я — мама прекрасного мальчика», — написала она в Instagram. Роды прошли в подмосковном роддоме «Лапино», и Собчак легко перенесла их. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.
ксения собчак родила в подмосковье светского львёнка— _ (@sobaka__) 18 ноября 2016 г.
Отдаст ли Ксения Собчак своего мальчика в ОМОН?— Простаков (@prosto_takov) 18 ноября 2016 г.