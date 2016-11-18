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18 ноября 2016, 18:01

Топ новостей 18 ноября

Премьер-министр Италии Ренци, директор МВФ Кристин Лагард и президент США Барак Обама
Премьер-министр Италии Ренци, директор МВФ Кристин Лагард и президент США Барак Обама
Европейский совет

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня страны ЕС подтвердили Обаме готовность продлить санкции против России, Черногория назвала имена причастных к попытке госпереворота россиян, а также стало известно о новой смерти российского военнослужащего в Сирии.

Обама договорился с лидерами ЕС о продлении санкций против России

Барак Обама на встрече в Берлине с лидерами ряда государств ЕС договорился с ними о необходимости продления основных санкций в отношении России, «пока минские соглашения не будут полностью реализованы». Во встрече участвовали Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Тереза Мэй и Маттео Ренци.

США и Украина выступили в ООН против российского документа о запрете героизации нацизма

Генассамблея ООН приняла предложенный Россией документ о запрете и необходимости борьбы с героизацией нацизма, расизма, расовой дискриминации и ксенофобии. Однако против были США, Украина и островное государство Палау. Документ поддержало 131 государство при 48 воздержавшихся членах Евросоюза. Американцы заявили, что они против, так как резолюция позволит России политические нападки на соседей и будет сдерживать свободу слова.

Названы имена готовивших переворот в Черногории россиян

Прокуратура Черногории заявила, что попытку госпереворота в стране хотели осуществить граждане России Эдуард Широков и Владимир Попов. Именно они организовали на территории Черногории, Сербии и России группу, которая должна была совершить «неопределенное количество терактов и покушения на представителей властей Черногории». Вербовкой участников группы занимался сербский националист Александр Синджелич.

СМИ сообщили о гибели в Сирии российского офицера спецназа

Выпускник рязанского училища ВДВ Сергей Печальнов погиб в Сирии виз-за раны, полученной при взрыве мины в июне 2016 года. Он находился на разведке на минном поле. Помимо Печальнова, ранило еще трех военных. Вдвшник скончался через несколько дней в больнице Москвы. Министерство обороны России пока не комментирует информацию о его гибели.

Госдума приняла бюджет на 2017-19 гг в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект бюджета на 2017-2019 годы. В 2017 году его дефицит в 2017 году составит 3,2% ВВП, доходы бюджета оценивают в 13,488 триллиона рублей, расходы — в 16,241 триллиона рублей. В бюджет заложена цена на нефть в 40 долларов и инфляция не выше 4% на все три года. После исчерпания Резервного фонда в 2017 году из Фонда национального благосостояния потратят 668,2 миллиарда рублей.

ГП не увидела провокации оперативников в деле Улюкаева

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман заявил, что для задержания и ареста Алексея Улюкаева были серьезные основания. Буксман отверг возможность провокации оперативных служб. Адвокаты Улюкаева обжаловали решение суда о его домашнем аресте. Защитник отметил, что в Мосгорсуд подана жалоба с просьбой изменить меру пресечения на более мягкую — взять с подозреваемого подписку о невыезде.

Госдума утвердила налоговые каникулы для самозанятых

Госдума приняла в окончательном чтении закон о двухлетних налоговых каникулах для самозанятых россиян. Им нужно будет встать на учет в налоговых органах, а потом они смогут не платить никакие налоги в 2017-2018 годах. Впоследствии самозанятой сможет решить - продолжать свою деятельность в качестве ИП с налогом в 13% или прекратить ее. Пока каникулы затронут нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц, но регионы смогут расшить перечень профессий.

Ракетный комплекс «Искандер-М» пройдет модернизацию

Ракетный комплекс «Искандер-М» ждет модернизация, после чего срок эксплуатации оружия будет продлена до 2030 года. В ходе модернизации планируется повысить боевые и эксплуатационные характеристики комплекса.

Полузащитник ЦСКА Еременко дисквалифицирован за кокаин

Полузащитник московского клуба ЦСКА и сборной Финляндии по футболу Роман Еременко дисквалифицирован на два года за употребление кокаина и его метаболитов. Данный стимулятор запрещен Всемирным антидопинговым агентством. Игрок отстранен от матчей с 6 октября 2016 года. Еременко может подать апелляцию на это решено в течение трех дней.

Собчак родила мальчика

Телеведущая Ксения Собчак родила первенца. «Теперь самый счастливый день. Я — мама прекрасного мальчика», — написала она в Instagram. Роды прошли в подмосковном роддоме «Лапино», и Собчак легко перенесла их. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

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