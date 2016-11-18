СМИ продолжают обсуждать становление новой президентской администрации в США и собственно Дональда Трампа в качестве избранного президента.

Республиканец Митт Ромни, который участвовал в президентских выборах в 2012 г., собирается встретиться с Трампом в эти выходные, пишет CNBC. Речь идет о том, что, согласно некоторым сведениям, его рассматривают в числе кандидатов на пост госсекретаря США. В марте, отмечается в материале, Ромни назвал Трампа «шарлатаном» и «мошенником». Трамп, который поддерживал кандидатуру Ромни в 2012 г., в ответ тоже отозвался о нем нелестно. Во время праймериз в этом году Ромни поддерживал кандидата Джона Кейсика. Тем не менее, он позвонил Трампу поздравить его с неожиданной победой.

CNN по этому поводу пишет, что Ромни уже давно говорил о том, что ему хотелось бы снова поработать в правительстве, в частности в должности госсекретаря. Со стороны команды Трампа, по словам источника, сообщившего о вероятности такого назначения, этот шаг может позиционироваться как желание собрать вокруг президента круг профессионалов.

Скамейка для отдыха перед Белым домом. / NASA HQ PHOTO

Ромни, оговаривает CNN, прежде давал понять, что ему не нравится мысль быть участником кабинета при президенте, с которым у него принципиальные расхождения. В 2008 г. он заявлял, что в случае победы республиканца Джона Маккейна не согласится занимать должности в его администрации. С учетом отмеченных СМИ отношений между Ромни и Трампом назначение Ромни госсекретарем выглядит не очень вероятной перспективой. С другой стороны, Ромни уже давно пользуется репутацией «флюгера» из-за склонности очень живо и гибко менять свое мнение в зависимости от обстоятельств.

NY Times пишет, что Трамп, по слухам, собирается назначить генерала-лейтенанта в отставке Майкла Флинна своим советником по национальной безопасности. Раньше о Флинне говорили как о кандидате на пост министра обороны (при условии, что его к этой должности допустит конгресс). Флинн, отмечает NY Times, будучи демократом, был главным советником Трампа по нацбезопасности во время его предвыборной кампании. Если он действительно будет назначен на должность советника, то он станет одним из определяющих игроков во внешнеполитической стратегии США, потому что у самого Трампа нет опыта ни в военном деле, ни во внешних отношениях.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп / twitter.com

Guardian пишет о встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Это была первая встреча Трампа уже в качестве избранного президента с лидером другой страны. После этой встречи Япония, одна из ближайших союзниц США, «осторожно вздохнула с облегчением». Авторы в подтверждение своего тезиса приводят дипломатические реверансы вокруг этой встречи – в первую очередь, со стороны Абэ, который отозвался об этой встрече как о внушающей большие надежды.

В другом материале Guardian, опубликованном незадолго до этой встречи, автор рассуждает о том, какие выводы по итогам этой встречи могут сделать другие мировые лидеры. Главная задача наблюдателей, по его мнению, в том, чтобы извлечь из этого зрелища приемы для взаимодействия с «непредсказуемым избранным президентом США». Также автору было интересно посмотреть, как будет вести себя сам Трамп.