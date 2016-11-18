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18 ноября 2016, 11:19
Дональд Трамп США Хиллари Клинтон
Анна Сакоян

Коллегия выборщиков в США: за и против

Коллегия выборщиков в Сенате.
Коллегия выборщиков в Сенате.
US News

По итогам всеобщего голосования на президентских выборах в США, большинство голосов получила кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Между тем, президент США определяется голосованием коллегии выборщиков, и на этом основании победил республиканец Дональд Трамп. Теперь американские СМИ оживленно обсуждают, насколько такая система справедлива и правомерна.

Сенатор конгресса США Барбара Боксер, пишет CNN, собирается вынести на рассмотрение сената предложение устранить коллегию выборщиков в избирательной системе. Боксер, которая скоро уходит в отставку, во время президентской гонки энергично поддерживала Клинтон. Согласно предложенному Боксер законопроекту, исход президентских выборов должен определяться результатами всеобщего голосования без посредничества коллегии.

Инициатива Боксер мотивируется тем, что победа на выборах Дональда Трампа была обусловлена преимуществом, которое он получает в коллегии выборщиков, в то время как по итогам всеобщего голосования больше голосов получила Клинтон. Причем это уже пятый случай в истории, когда кандидат, получивший больше голосов граждан, проигрывает по итогам голосования выборщиков. В современной истории аналогичная ситуация имела место в 2000 г., когда по тому же сценарию демократ Альберт Гор проиграл республиканцу Джорджу Бушу-младшему.

На основании имеющихся прецедентов Боксер утверждает, что коллегия выборщиков – устаревший институт, который искажает реальную картину избирательских симпатий. Однако, комментирует CNN, вероятность того, что этот законопроект будет принят, мала. Это конституционная поправка. Для того чтобы ее ввести, потребуется собрать две трети голосов в ее поддержку в палате представителей и в сенате. Кроме того, для этого потребуется поддержка трех четвертей штатов. Нынешний конгресс, в котором преобладают республиканцы, едва ли станет ее поддерживать.

 
Участник акции против Д.Трампа / Marcus Yam / Los Angeles Times

Прореспубликанский Wall Street Journal пишет, что негодование сторонников Клинтон в адрес коллегии выборщиков закономерно. Результат последних президентских выборов в США они называют нарушением демократического процесса, идущим вразрез с принципом один человек – один голос. Также со стороны демократов имела место критика американских «отцов-основателей», что они создали эту коллегию в поддержку рабовладельцам.

WSJ предлагает разобраться в ситуации с двух точек зрения: что делает коллегия выборщиков и зачем она это делает. 19 декабря будет собрание всех выборщиков. У каждого штата столько же выборщиков, сколько сенаторов и представителей в конгрессе. Кто будет выборщиком, решает самостоятельно для себя каждый штат. В большинстве штатов действует правило, по которому все выборщики отдают голоса за того кандидата, который набрал больше голосов в соответствующем штате.

Эта схема, подчеркивает WSJ, обусловливает примерно равное распределение избирательских возможностей по всей территории страны. Этим географическим охватом обусловлено политическое равенство граждан США. Также эта система учитывает, сколько человек голосует и где эти люди живут. Редкие противоречия, возникающие между результатом всеобщего голосования и результатом голосования выборщиков, - это свидетельство сильного раскола в обществе. Особенно это выявляет растущий разрыв между городским и сельским населением, между националистами и космополитами, между образованными и необразованными. 

 
Участник акции против Д.Трампа / latimes.com

Печально, заключает WSJ, что избранный президент проиграл на всеобщем голосовании. Однако еще печальнее было бы, если бы выиграла Клинтон на основании исключительно массовости, но без учета географического признака, который определяет равномерность распределения политических прав.

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