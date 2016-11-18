За первые девять месяцев текущего года дефицит консолидированного бюджета РФ вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2015 года. За январь-сентябрь дефицит составил 1,1 триллиона рублей, год назад этот показатель был 751,8 миллиарда рублей, следует из ежемесячного отчета, опубликованного на сайте Федерального казначейства. К 1 октября доходы бюджетов всех уровней составляли 19,4 триллиона рублей, а расходы — 20,5 триллиона рублей. По итогам полного прошлого года дефицит консолидированного бюджета РФ составил 2,8 триллиона рублей.

Руководитель лаборатории исследований бюджетной политики РАНХИГС Александр Дерюгин считает, что есть повод для тревоги: «Показатели действительно критичны, потому что этот дефицит нечем покрывать. Что касается того, что в этом году он вырос, то в какой-то степени это обусловлено дополнительными расходами, связанными с погашением кредитов предприятиями по линии гособоронзаказа, это те поправки, которые были приняты в осеннюю сессию. Кстати, из-за этого увеличилась и секретная часть бюджета, и это привело к существенному увеличению расходной части относительно того уровня, который планировался.

Кроме того, цены на нефть низкие, а насколько я помню, бюджет на 2016 год верстался с расчетом цен на нефть в районе 50 долларов за баррель. Тем временем мы видели, что нефть не часто этот уровень превосходила. Надо понимать, что Россия не продает нефть марки Brent, а продает нефть марки Urals, которая стоит дешевле, чем Brent. Поэтому, исходя из цены на нефть, наш бюджет действительно получает меньше.

Кроме того, все-таки проблема еще состоит в том, что в следующем году Резервный фонд и неинвестированная часть Фонда национального благосостояния в значительной степени будут исчерпаны, и какой бы дефицит к тому моменту ни был, его придется покрывать за счет внешних заимствований. Поэтому следующий год в бюджетном плане будет более напряженным, чем этот. Во-первых, доходы в процентах к ВВП не растут, и их рост не ожидается, а расходные обязательства у нас есть, и они не уменьшаются. Более того, и так уже было принято достаточно много решений, направленных на уменьшение расходов: это и заморозка накопительной части пенсии, и рост ряда расходов ниже темпа инфляции и так далее. В следующие годы будет сложнее хотя бы потому, что сейчас еще есть резервы, но скоро их не будет.

Нет никаких оснований полагать, что цены на нефть вернутся к уровню 80-100 долларов за баррель, так как мы видим, что технология разработки сланцевой нефти и сланцевого газа достаточно распространены в США, и эта технология позволяет в любое время прекратить добычу и заморозить разработку месторождений. Благодаря этому, они очень неплохо переносят длительные периоды низких цен на нефть. Соответственно, как только цена вырастет до 50-60 долларов за баррель, это станет сигналом для США к восстановлению добычи, соответственно, цена снова пойдет вниз. Появился такой естественный уровень ограничения по перспективам роста цен на нефть. Поэтому, как я уже сказал, нет причин надеяться, что цены на нефть вернутся к некогда высоким уровням.

Высоких нефтегазовых доходов в следующем и в 2018 годах не будет, соответственно, единственное, что останется делать — это сокращать расходы, и поэтому ситуация будет очень напряженная с формированием бюджетов всех уровней по всей бюджетной системе», — проанализировал ситуацию Александр Дерюгин.

Руководитель Центра экономических исследований ИГСО, сотрудник Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова, экономист Василий Колташов уверен, что изменение цены на нефть, которое ударило по российским сырьевым экспортерам и по их налоговым отчислениям, не является главным фактором роста бюджетного дефицита: «Дело в том, что экономическая политика либерального экономического блока в правительстве либерала Медведева фактически провоцирует развитие экономического кризиса в российской экономике на протяжении уже нескольких лет. Это ведет к сокращению налоговой базы, государство пытается решить проблему репрессивными методами: ввести налог на имущество физических лиц, разные сборы, которые, кстати, даже не всегда идут в казну напрямую. Оно действует таким образом, что еще больше сокращает потребительскую базу, перераспределяя ее в интересах бюджета и привилегированных корпораций. Но тем самым оно сокращает спрос и усиливает экономический кризис.

Если добавить сюда политику жесткой бюджетной экономии, когда сокращаются расходы на систему здравоохранения, образования, на науку, то это еще более пагубно влияет на российский рынок. Таким образом действия экономического блока приводят к тому, что неизбежно будут сокращаться поступления в бюджет. Какие бы новые налоги не придумывались, пока экономика депрессивна, поступления в бюджет не будут расти. А экономика останется в кризисе, как обещал нам господин Улюкаев, поэт и ценитель зеленых ассигнаций, еще много времени. То есть, говоря грубо, ничего не делается, и это гарантирует, что бюджетный кризис будет нарастать.

Кажется, что решением может быть девальвация рубля: просто взять и опустить курс. Тогда в этот момент действительно проблема решится, и нефтяные экспортеры смогут внести больше налогов, а государство — получить больше денег от экспорта. Но при этом весь внутренний рынок сожмется как шагреневая кожа, по нему будет нанесен тяжелый удар. Это не метод, единственное решение, которое здесь может быть, — это коренное изменение всей экономической политики и стимулирование внутреннего спроса, переход к протекционизму в том духе, в котором Дональд Трамп предлагает его Соединенным Штатам. То есть нам нужны заградительные пошлины на китайские и другие импортные товары, нам нужен выход из ВТО, нужны льготы для капиталов, которые инвестируют и создают большое количество рабочих мест. Нам нужны такие меры, которые приведут к росту потребительского спроса. Ни в коем случае нельзя и дальше проводить политику бюджетных сокращений», — поделился мнением эксперт ИГСО.

По его мнению, без кардинальных перестановок в правительстве ситуацию не изменить: «Нам нужен абсолютно другой кабинет министров, может быть, это не касается силовых министров, но весь экономический и социальный блок должен быть иным. Нынешний полностью провалился», — заключил Василий Колташов.