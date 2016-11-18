Видео дня. Ван Дамм в пародии на боевик

Голливудская звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм снялся в пародии на фильм своего любимого жанра. Его партнером по ролику стал российский боксер Сергей Ковалев.

По сюжету, актер отравился некачественными суши, что послужило поводом для его мести всем, кто виновен в отравлении. Наравне с Ван Даммом участвует в перестрелках и вступает в рукопашные схватки Ковалев.

Ролик снят нарочито небрежно, часто попадаются сцены на статичном фоне (привет, хромакей!).

Теперь YouTube-блогеры могут расслабиться и на все претензии к качеству их видео ответить: «Зато как у Ван Дамма!».