18 ноября 2016, 11:15
Видео дня. Ван Дамм в пародии на боевик
Голливудская звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм снялся в пародии на фильм своего любимого жанра. Его партнером по ролику стал российский боксер Сергей Ковалев.
По сюжету, актер отравился некачественными суши, что послужило поводом для его мести всем, кто виновен в отравлении. Наравне с Ван Даммом участвует в перестрелках и вступает в рукопашные схватки Ковалев.
Ролик снят нарочито небрежно, часто попадаются сцены на статичном фоне (привет, хромакей!).
Теперь YouTube-блогеры могут расслабиться и на все претензии к качеству их видео ответить: «Зато как у Ван Дамма!».
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