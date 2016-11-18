Глава Всемирной ядерной ассоциации: Странам следует следовать примеру России и рассматривать атомную энергетику наравне с другими решениями по декарбонизации

Электроэнергия является важным элементом современного мира, и полный доступ к надежным и доступным источникам энергии во всем мире является насущной необходимостью. Об этом заявила генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг в ходе совместной пресс-конференции с первым заместителем генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кириллом Комаровым на полях Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата (COP-22) в Марракеше (Марокко).

По словам Ризинг, чтобы достичь целей, зафиксированных в Парижском соглашении по климату, необходимо использовать все низкоуглеродные виды энергетики. «Атомная энергия – это хорошо зарекомендовавший себя низкоуглеродный источник. Она помогает снизить выбросы парниковых газов, при этом способствуя поступательному развитию», - заявила глава Всемирной ядерной ассоциации.

«Поскольку Парижское соглашение призывает страны к более активному участию, мы считаем необходимым развитие атомной энергетики наряду с другими низкоуглеродными источниками генерации для достижения целей по декарбонизации энергетики к 2050 г. Сегодня странам следует следовать примеру России и рассматривать атомную энергетику наравне с другими решениями по декарбонизации», - отметила Агнета Ризинг.

В свою очередь, Кирилл Комаров подчеркнул, что атомная генерация и возобновляемые источники энергии не могут быть противопоставлены друг другу. «Мы уверены, что будущее в энергетике - за диверсифицированным балансом низкоуглеродных технологий, обеспечивающих ценовую доступность, безопасность поставок и минимальное воздействие на окружающую среду». В подтверждение этих слов Комаров рассказал о существующих проектах Росатома в ветроэнергетике, общий объем инвестиций в которые составляет более 1 млрд евро.

За последние 45 лет производство энергии на атомных станциях позволило избежать выбросов около 80 млрд тонн CO2 – это двухлетний объем выбросов углекислого газа во всем мире.

«Франция, Швеция, Швейцария и канадская провинция Онтарио благодаря использованию атомной энергии вкупе с ВИЭ смогли выйти на более чем 80%-й уровень низкоуглеродной генерации», - сообщила Агнета Ризинг. «Используя атомную энергию, эти страны уже вышли на тот уровень использования низкоуглеродной энергетики, в которому весь мир должен прийти к 2050 году в рамках достижения целей, поставленных Парижским соглашением», - пояснила глава WNA.

В рамках панельной дискуссии Российской Федерации «Низкоуглеродное развитие России: вызовы и возможности» Кирилл Комаров рассказал участникам о роли атомной энергетики в достижении целей Парижского соглашения и ее преимуществах, позволяющих предотвратить выбросы CO2 в атмосферу. «В России и за рубежом мы продвигаем АЭС на основе технологии ВВЭР, которая является безопасной, отработанной и имеет наибольшее количество референций во всем мире. Недавно реализованный проект – это энергоблок №6 Нововоронежской АЭС, который был введен в эксплуатацию в августе этого года в России. Мы гордимся, что это первый и на сегодняшний день единственный во всем мире успешно реализованный проект АЭС так называемого поколения 3+. Благодаря АЭС с реактором ВВЭР удалось не допустить около 15 гигатонн выбросов CO2 по всему миру. Такое количество СО2 могли бы произвести 40 угольных ТЭС мощностью 1 ГВ (каждая) за 60 лет. В настоящее время доля атомной энергетики в низкоуглеродной генерации России составляет 48%. Это наш вклад в низкоуглеродное будущее планеты», - рассказал первый заместителя главы Росатома.

Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата (COP-22) проходит с 7 по 18 ноября 2016 года. В мероприятии принимают участие около 20 тысяч делегатов. 12 декабря 2015 г. на конференции COP-21 во Франции было подписано Парижское соглашение, цель которого – не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой и удержать рост температуры в пределах 1,5 градуса.