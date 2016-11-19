Специальная прокуратура Черногории назвала имена двух россиян, подозреваемых в причастности к подготовке государственного переворота и ликвидации премьер-министра Мило Джукановича. Как пишет газета Pobjeda, обвинения предъявлены 45-летнему Эдуарду Широкову и 36-летнему Владимиру Попову. Прокуратура считает россиян организаторами заговора. Кроме того, список подозреваемых расширился на трех граждан Сербии, экстрадиции которых теперь будут добиваться черногорские правоохранительные органы.

По версии следствия, Широков и Попов с помощью сербского националиста, лидера организации «Сербские волки» Александра Синджелича организовали на территории Черногории, Сербии и России несколько вооруженных групп для совершения «терактов и покушения на представителей властей Черногории».

По плану, в ночь выборов заговорщики, переодетые в форму черногорского спецназа, должны были открыть огонь по толпе, чтобы спровоцировать массовые беспорядки и последующий захват парламента. Руководить столкновениями с полицией, по мнению следствия, согласился бывший командующий сербской жандармерии Братислав Дикич. Вместе с двумя десятками сербов он был задержан в Подгорице в день выборов, 16 октября.

За захват парламента отвечали неустановленные члены пророссийского оппозиционного блока «Демократический фронт», пишет Vijesti. До этого прокуратура не называла политические силы, которые могли быть причастны к заговору. Блок планировал протестные акции после выборов и открыто призывал к захвату власти.

Вербовкой участников переворота занимался Синджелич, который ранее принимал участие в боевых действия в Донбассе на стороне сепаратистов. Широков и Попов, как утверждается, встречались с ним в Москве 26 сентября. Там они представили ему план переворота и дали необходимые инструкции. Следствие завляет, что на организацию переворота Синджелич получил от россиян 200 тысяч евро. Часть денег была потрачена на приобретение 50 автоматических винтовок и патронов к ним.

Об организации государственного переворота при участии группы «русских националистов» 6 ноября заявил специальный прокурор Черногории Миливое Катнич. По его словам, ликвидацию премьер-министра заговорщики мотивировали тем, что в результате выборов Джуканович не оставит свой пост, поэтому его следует устранить насильственным путем, после чего оппозиция сможет взять парламент под свой контроль. В день выборов премьера должен был застрелить снайпер.

Катнич также отметил, что целью российских националистов было предотвращение вступления Черногории в НАТО. Демократическая партия социалистов во главе с Джукановичем избиралась в парламент под лозунгами об интеграции в Евросоюз и Североатлантический альянс. «Демократический фронт» выступает против прозападной риторики правящей партии и обещает ориентироваться на Россию. В последнее время «фронтовики» были частыми гостями в Москве. Никаких доказательств причастности российских властей к организации переворота у прокуратура Черногории пока не представила.

Источники «Коммерсанта», знакомые с ходом расследования, говорят, что черногорские правоохранительные органы готовят запрос в Сербию на задержание и выдачу обвиняемых сербских граждан. Синджелич, ранее переданный Черногории сербскими спецслужбами, активно сотрудничает со следствием и предоставляет информацию об участниках попытки переворота. Для задержания подозреваемых россиян Подгорица координируется с Москвой.

The Guardian ранее сообщала, что несколько граждан России уже были арестованы сербской полицией, при подозреваемых нашли 120 тысяч евро, форму спецназа и средства радиоперехвата. Издание ссылалось на дипломатические источники, которые рассказали, что Белград якобы тайно депортировал задержанных россиян после визита в Сербию экс-руководителя ФСБ России Николая Патрушева. Источник газеты, близкий к правительству страны, заявил, что Патрушев принес извинения «за действия независимой группировки, не санкционированные Кремлем».

Официальная Москва опровергла возможность причастности к любым попыткам насильственного свержения власти в Черногории. Представитель МИД России Мария Захарова назвала The Guardian «врунами дня», а публикацию - «классической провокацией, заключающейся в распространении заведомо ложной информации».