Президент России Владимир Путин будет баллотироваться на четвертый срок в 2018 году, а его избирательную кампанию возглавит первый заместитель главы кремлевской администрации Сергей Кириенко. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять осведомленных источников, имена которых не называются. По данным агентства, перед электоральной командой, формирование которой уже началось, будет поставлена цель — обеспечить Путину победу на президентских выборах с большим отрывом от остальных кандидатов.

О своем участии в выборах Путин, скорее всего, объявит в конце следующего года, предполагают собеседники агентства. 1 сентября в интервью Bloomberg президент заявил, что пока не решил, будет ли он участвовать в выборах-2018: «Говорить об этом абсолютно преждевременно. Знаете в современном, быстро меняющемся мире говорить об этом просто вредно».

При этом Путин добавил, что вместо него кандидатом в президенты может стать его преемник — «достаточно молодой, но зрелый человек». Эксперты и СМИ начали строить догадки, кого же имел в виду президент. Одним из возможных кандидатов назывался, в частности, бывший первый заместитель главы администрации президента, курировавший внутреннюю политику, Вячеслав Володин. В этом ключе некоторыми рассматривалось его назначение на должность спикера Госдумы седьмого созыва — якобы публичная политика избавит его от роли «серого кардинала» и позволит избирателю познакомиться с будущим кандидатом в президенты.

Информация от источников Bloomberg опровергает эти предположения. Как пишут авторы статьи, «пока победа Дональда Трампа на президентских выборах в США эхом отдается во всем мире, Владимир Путин действует, чтобы остаться силой, с которой придется считаться следующему хозяину Белого дома». С этого ракурса трансфер Володина в Госдуму выглядит как необходимость освободить место для человека, который должен освежить внутреннюю политику, сохранив при этом статус-кво.

Поэтому мандат Кириенко не ограничен выборами 2018 года. Источники агентства объясняют, что задача экс-главы Росатома — избавиться от лишних консервативных элементов в политической системе без угрозы для стабильности. Кириенко в этом случае, лишь один из высших чиновников нового поколения, необходимых Путину для обновления курса. С изменением динамики власти авторы статьи связывают отставку бывшего руководителя администрации Путина Сергея Иванова и арест министра экономики Алексея Улюкаева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что роль Кириенко более многогранна, чем руководство предвыборным штабом Путина и предполагает модернизацию внутренней политики.

«На Кириенко рассчитывают не только в плане президентских выборов 2018 года», — согласен председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко. По его словам новый куратор внутренней политики «должен предложить новую программу для сложных экономических условий». Эта программа и определит приоритеты следующего (последнего, согласно Конституции) президентского срока Путина.

Кто войдет в электоральную команду и насколько она будет обширна, пока не ясно. До выборов остается полтора года и к новым обязанностям Кириенко приступил лишь с одним коллегой, бывшим директором департамента коммуникаций «Росатома» Сергеем Новиковым, говорят источники Bloomberg. Им также известно, что Кириенко хотел бы поработать в команде с экс-министром финансов Алексеем Кудриным, возглавляющим сейчас Центр стратегических разработок.

В начале ноября РБК сообщал, что Кириенко встречался с политтехнологами; предметом обсуждения были, в том числе, президентские выборы. По информации агентства, участники встречи (среди них были начальник управления внутренний политики Андрей Ярин и его заместители) говорили о необходимости обеспечить уверенную победу Путина на выборах в 2018 году, а также рассматривали возможные кандидатуры, которых следует выдвинуть в качестве конкурентов Путина на выборах.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников в разговоре с Bloomberg отметил, что целью Кириенко является проведение не конкурентных выборов, а «выборов Путина, больше похожих на референдум о доверии Путину». Бывший советник Кремля Глеб Павловский полагает, что Кириенко будет модернизировать систему, «используя трудности в стране в качестве оправдания». «Технократическая модернизация» под его руководством должна оттеснить в сторону пропагандистскую истерию, добавил Павловский.