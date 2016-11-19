Реальное падение

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в октябре снизились по сравнению с прошлым годом на 5,9 процента. В сентябре падение ускорилось почти в четыре раза. При этом уровень безработицы в стране в октябре вырос впервые с марта текущего года. Кризис затронул уже три четверти населения, включая наиболее устойчивый средний класс. Все это, по мнению экспертов, затягивает восстановление экономики.

По данным статистического ведомства, в среднем за январь-октябрь реальные доходы жителей России сократились на 5,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний располагаемый доход по итогам октября составил 30,9 тысячи рублей. Среднемесячная начисленная зарплата (до выплаты НДФЛ) оказалась равна 36,2 тысячи рублей. В реальном выражении она выросла на два процента к октябрю 2015 года, а в номинальном значении — на 8,2%.

Тревожные симптомы

Мониторинг, проведенный специалистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ показал, что реальные располагаемые доходы населения уменьшились в третьем квартале 2016 года сравнительно с тем же периодом 2015 года на 6,1%. Такого ощутимого падения доходов населения не было с 1999 года, напомнили авторы мониторинга.

В октябре глава Минтруда Максим Топилин заявил, что уровень реальных располагаемых доходов населения вернется к докризисному уровню к концу 2018 года. А вице-премьер Ольга Голодец 2 сентября отмечала, что реальные доходы населения в России падают гораздо быстрее, чем снижается ВВП. Она назвала это тревожным для экономики симптомом.

По данным официальной статистики, безработица в РФ в октябре переломила тенденцию на снижение — по итогам прошлого месяца она выросла до 5,4% с 5,2% в сентябре. В то же время оборот ритейла по сравнению с октябрем прошлого года сократился на 4,4%, до 2,44 триллиона рублей. Объем продаж продовольственных товаров снизился на 13,6%, продажи непродовольственных товаров — на 14,2%. При этом снижение потребления имеет все шансы на продолжение.

Средняя тяжесть

Как отмечают эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, их данные в субботнем материале приводит «Газета.ру», одна из самых пострадавших от кризиса категорий населения — средний класс (Sberbank CIB относит к среднему классу россиян, чей доход превышает 37 тысяч рублей). Потребление привычных для этой категории населения товаров и услуг постоянно снижается. Офисным работникам приходится реже отдыхать за границей и на родине, дольше копить на обновление автомобиля, чаще отказываться в своем рационе от рыбы и мяса.

Специалисты РАНХиГС оценивают сокращение расходов россиян на проведение отпуска за границей как наиболее значительное. В феврале этого года (в самый низкий сезон) выезд за границу могли себе позволить 64% опрошенных, а в октябре (окончание бархатного сезона) — 55%. «Газета.ру» уточняет, что в общей сложности отдых на зарубежных курортах могут себе позволить, по разным подсчетам, примерно 10% россиян. Издание приходит к выводу, что это и есть тот самый средний класс и люди с достатком выше среднего и состоятельные, при этом в мониторинге их практически нет.

В свою очередь, доля россиян, способных приобрести новый автомобиль, на сегодняшнее время составляет 12%. Об этом издание сообщает со ссылкой на данные Центра стратегических исследований Росгосстраха. В 2012 году таковых было 23%, что являлось лучшим показателем после кризиса 2008–2009 годов.

В 2013-м позволить себе обновить автомобиль могли только 17% опрошенных. После обвала курса рубля купить новый автомобиль позволили себе 14%. В прошлом году, как и в этом, еще меньше — 12%. «Похоже, офисный планктон, обожавший покупки автомобилей в кредит, выдохся и теперь рулит на том, что успел купить до геополитических потрясений», — отмечает «Газета.ру».

В целом численность тех, кого в разной степени затронул кризис, составляет три четверти населения, причем 27,5% считают себя сильно пострадавшими. Таковых в октябре оказалось больше сразу на 3%, чем в сентябре. Основная причина недовольства россиян — медленный рост зарплат и непрекращающийся рост потребительских цен.

А никто и не ждал

Как отмечает РИА Новости, негативные показатели Росстата заставили экспертов, которые традиционно придерживаются более консервативных оценок, заговорить о приближении очередного витка кризиса в стране. При этом кризисные тенденции пока не дают оснований для радикального пересмотра прогнозов — издание справедливо замечает — никто и не ждал, что наметившееся восстановление будет устойчивым.

В наиболее негативном ключе ситуацию оценивает замдиректора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ Валерий Миронов, считающий, что восстановления российской экономики ждать попросту неоткуда.

«Внутренний рынок в подавленном состоянии. Население придерживается сберегательной модели поведения, напуганное перспективой ухудшения экономической ситуации. После девальвации обычно наблюдается рост экспорта, но и этого не происходит в силу и стагнации внутренних инвестиций, и отсутствия еще и притока прямых иностранных инвестиций — в прошлом году они упали в десять раз, и в этом году не восстановились», — констатировал экономист в интервью РИА Новости,.

По его мнению, все свидетельствует о том, что кризис в России «пробил второе дно». «Модель "голландской болезни", применимая к российской экономике, говорит о том, что при росте цен на нефть на 1% ВВП растет на 0,175%. Соответственно, если просчитывать в обратную сторону, то при падении цен на нефть на 50% ВВП должен упасть на 7-8%, а он пока за два года упал, грубо говоря, на 5%. То есть эти тренды могут говорить о том, что мы снова оказались на дне, а кризис развивается по форме буквы W — падение, отскок, падение, и только потом — восстановление», — считает Миронов.

Впрочем, он не исключил, что уже в следующем году экономика начнет хоть и незначительный, но рост. Обычно восстановление начинается через год-полтора после восстановления инвестиционной активности. «По нашим прогнозам, в этом году ВВП упадет на 0,9% год к году, а в следующем экономика будет близка к стагнации, рост ВВП составит 0,4%», — рассказал Миронов.