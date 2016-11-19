Президент США Барак Обама и лидеры пяти стран Евросоюза на встрече в Берлине заявили о необходимости продления санкций в отношении России до тех пор, пока минские соглашения не будут реализованы. Визит в столицу Германии стал последним для уходящего американского президента в серии многосторонних встреч европейских политиков после избрания Дональда Трампа новым президентом Соединенных Штатов, отмечает «Коммерсантъ».

На встрече с Обамой присутствовали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, а также главы правительств Италии и Испании Маттео Ренци и Мариано Рахой. Они обсуждали будущее американо-европейских отношений, угрозу со стороны запрещенного в России «Исламского государства» и дальнейшую координацию ограничительных мер в отношении России.

Предполагается, что озвученные итоги встречи должны стать сигналом для Дональда Трампа. В Брюсселе опасаются, что новый хозяин Белого дома откажется от политики санкций, хотя глава европейской дипломатии Федерика Могерини подчеркнула, что ЕС будет принимать решения независимо от Вашингтона. «По Крыму и Украине мы занимаем принципиальную позицию, она не будет меняться в зависимости от изменений политики других государств, в частности Соединенных Штатов», — сказала Могерини.

Британский премьер Тереза Мэй заявила о необходимости осуждения стран, причастных к насилию в Сирии. «Мы согласны с тем, чтобы продолжить оказывать давление на Россию, включая возможность введения санкций в отношении тех, кто нарушает международное законодательство по правам человека», — сказала она.

Высокопоставленный дипломатический источник подтвердил «Коммерсанту», что санкции с России могут быть сняты только после полной реализации минских соглашений. «При этом мы прекрасно понимает, что это улица с двусторонним движением, что не все зависит от России, что свою часть пути должен пройти и Киев», — сказал он.

Собеседник издания утверждает, что на представителей украинских властей оказывается жесткое давление, чтобы убедить их в необходимости принятия поправок к конституции в части децентрализации, а также законов о местных выборах на востоке страны и об амнистии.

Днем ранее на встрече с Меркель Обама выразил надежду, что избранный президент США сможет противостоять России при необходимости. «Я надеюсь, что избранный президент будет придерживаться аналогичного конструктивного подхода и находить области, в которых мы можем сотрудничать с Россией, где наши интересы и ценности совпадают, но также он должен быть готов противостоять России, когда ее действия будут расходиться с нашими ценностями и международными нормами», — сказал Обама. В то же время он признает, что в интересах США сотрудничать с Россией для решения международных проблем.

Ранее Reuters сообщал, что ЕС намерен продлить экономические санкции против России в декабре, то есть успеть до инаугурации Дональда Трампа. Срок действия нынешних санкций истекает в январе 2017 года. Для продления ограничительных мер требуется согласие всех 28 стран ЕС. В эффективности санкций сомневаются власти Италии, Венгрии, Греции, Словакии и Кипра. Трудности достижения компромисса с Вашингтоном по этому вопросу могут усугубить разногласия внутри ЕС.

Дипломатический источник «Коммерсанта» признал, что победа Трампа на президентских выборах в США укрепила позиции «условного пророссийского лобби» в Евросоюзе: «Эти страны, выступающие за постепенное смягчение санкций, а в перспективе и за их снятие, теперь получат возможность более решительно отстаивать свою позицию, не опасаясь испортить отношения с Вашингтоном».