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20 ноября 2016, 14:30
гражданская авиация Швейцария
Глеб Корепанов

Опасное сближение

Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии

Сопровождение швейцарскими истребителями самолета специального летного отряда «Россия» выполнялось в рамках операции по контролю в воздушном пространстве альпийской республики и является рутинной процедурой, заявил представитель Минобороны Швейцарии Даниэль Райст.

18 ноября три истребителя швейцарских ВВС приблизились к самолету спецотряда «Россия» и сопровождали его до границы с Францией. На борту Ил-96-300 находились члены президентской делегации и журналисты, летевшие на саммит АТЭС в Перу. Истребители летели настолько близко к российскому лайнеру, что можно было рассмотреть номер самолетов ВВС и лица пилотов.

На видео журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова запечатлен один из истребителей, пилот которого помахал российскому ИЛ-96 рукой.

«Часто случается, что F/A-18 сопровождают правительственные самолеты во время их пребывания в швейцарском воздушном пространстве в рамках нашей работы по контролю в небе», — заявил представитель Минобороны Швейцарии. По словам Райста, такой контроль осуществляется независимо от того, к какой стране принадлежит самолет. Ежегодно ВВС проводят от 300 до 400 таких проверок в отношении иностранных воздушных судов.  

«Это как проверка машины на улице полицейским патрулем, чтобы убедиться, что она не была украдена», — добавил Райст.

Посольство России в Берне направило Федеральному департаменту иностранных дел (ФДИД) Швейцарии ноту с выражением недоумения и просьбой дать разъяснения по поводу воздушного инцидента с российским спецрейсом. Дипломаты отмечают, что разрешение на пролет в воздушном пространстве Швейцарии было получено заблаговременно. Ответа из ФДИД пока не последовало.  

«Особое беспокойство у пассажиров российского самолета вызвало достаточно близкое расстояние, на которое приблизились эти истребители. Мы не оставили незамеченными сообщения СМИ на эту тему. Наше посольство в Швейцарии запросило разъяснений у швейцарской стороны. Ждем объяснений и соответствующим образом на них прореагируем, когда они будут получены», — прокомментировала инцидент представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александр Фомин, который находился на борту Ил-96, считает, что этот случай нельзя назвать регулярным: «Это норма для сопровождения патрульной авиации, но не норма вообще». Пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сказала РИА Новости, что швейцарские истребители не впервые сопровождают борта спецотряда «Россия».

Об этом напомнил и председатель Комитета по иностранным делам Совета Федерации Константин Косачев. На этот раз, по его словам, инцидент в небе над Швейцарией требует исчерпывающих объяснений.

«Сейчас нужно в твердой, жесткой форме добиваться от швейцарских властей исчерпывающих разъяснений этого инцидента, и уже по получении этих разъяснений определяться с дальнейшими действиями», — сказал он в интервью «Life.Звук».

Похожий случай произошел в октябре 2015 года, когда истребители швейцарских ВВС сопровождали самолет с российскими депутатами, летевшими на сессию Межпарламентского союза в Женеву.

«Даже по этим двум эпизодам можно сказать, что это не случайные инциденты, но некая система действий. Ради чего она организуется, мне трудно представить, потому что Швейцария, вроде бы как на нейтральной стороне, нет смысла демонстрировать свою военную мощь, тем более, когда самолет оснащен всеми требуемыми литерами и следует по заданному маршруту с заранее объявленной целью», — отметил Косачев. 

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