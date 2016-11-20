Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу на пытки в сегежской колонии №7 активиста Ильдара Дадина к правительству России. Об этом сообщил представитель заключенного в судебной инстанции Николай Зборошенко. Жалоба принята к рассмотрению в соответствии со статьей 3 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гласит, что никто не должен подвергаться пыткам или иному жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

«Я получил сканированные копии документов ЕСПЧ о том, что жалоба Дадина на пытки судом коммуницирована и что правительству России направлен ряд вопросов, в том числе о проведении эффективного расследования, а также об исполнении ранее назначенных обеспечительных мер по жалобе», — сказал Зброшенко ТАСС.

По его словам, ЕСПЧ интересуют усилия правительства по обеспечению Дадина обследованием независимой медицинской комиссией. Зброшенко предлагает привлечь специалистов из госпиталя имени Бурденко или НИИ имени Склифосовского. Ожидается, что российская сторона предоставит ответы в ЕСПЧ до 16 декабря.

В это время европейский суд рассмотрит сразу несколько положений жалобы: на пытки, неэффективное расследование факта пыток, а также нарушение права Дадина на индивидуальное обращение в суд. Кроме того ЕСПЧ настаивает на допуске своего представителя к осужденному. Сотрудники колонии ранее не позволили Зброшину навестить Дадина, сославшись на отсутствие удостоверения адвоката, хотя для представительства в ЕСПЧ адвокатский статус не требуется.

Ильдар Дадин стал первым, кого осудили по статье 212 УК (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов и других массовых мероприятий). В 2015 году суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

1 ноября издание Meduza опубликовало письмо Дадина к своей жене, в котором он рассказывает о применении к нему систематических пыток в колонии. В управлении ФСИН по Карелии подтвердили факт применения спецсредств к заключенному, когда тот якобы отказался выходить из камеры и попытался схватить сотрудников колонии за одежду. Применение пыток к заключенному ведомство опровергает, врачи не нашли у него следов побоев и травм, полученных ранее.

Глава СПЧ Михаил Федотов в декабре представит Владимиру Путину доклад по итогам своего визита в колонию, где содержится Дадин. «Мы ознакомили руководство ФСИН и сейчас хотим ознакомить руководство страны, после этого мы его опубликуем», — сказал Федотов.

По словам председателя общественной организации «Комитет против пыток» и члена СПЧ Игоря Каляпина, в докладе сделан вывод о том, что пытки в отношении Дадина, по-видимому, имели место.

«К сожалению, мы не можем представить того, что называется доказательствами. Потому что нас просто лишили такой возможности. Нам запретили использовать диктофоны. Не дали возможности не то что скопировать, а даже ознакомиться с документами из личного дела. Нас даже лишили возможности записывать наши беседы с осужденными на диктофон. Это возможность, которая предоставляется любым членам ОНК, я уж не говорю про президентский совет. Судя по тому, что нам не дали посмотреть, мы, в том числе, благодаря этому пришли к убеждению, что, действительно, события имели место, и УФСИН Карелии эту информацию скрывает», — объяснил Каляпин.

Анастасия Зотова, супруга Дадина, заявила Business FM, что даже после визита в карельскую колонию правозащитников, там продолжаются пытки. По ее словам, пытают не только Дадина, но и других заключенных, решивших пожаловаться правозащитникам.

«Людей, которые пытали, никак не наказали, даже не отстранили на время расследования. А людей, которые подвергались пыткам, сейчас за эти жалобы наказывают. К Ильдару посадили какого-то непонятного человека, который его провоцирует на конфликты. Администрация ждет, когда Ильдар начнет отбиваться — видимо, для того, чтобы как-то его дискредитировать и возможно, по моей информации, завести новое уголовное дело. С другими людьми обходятся еще жестче», — рассказала Зотова.