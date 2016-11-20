Патриарший юбилей

20 ноября патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Юбилей, как водится, начался с поздравлений, прежде всего от главы государства Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Поздравить патриарха собрались главы и представители 14 Поместных православных церквей, прибывшие на литургию в храм Христа Спасителя в Москве.

Не обойдется и без праздничного торта – его предстоятелю испекла православная молодежь под руководством опытных поваров. Тему подарков патриарх Кирилл оговорил заранее, попросив вместо поднесения ему цветов пожертвовать деньги столичной церковной больнице Святителя Алексия.

В этом истинная миссия церкви – налаживать диалог на уровне сердце, отметил патриарх Кирилл накануне, общаясь с журналистами: «Я всегда говорил, что диалог политиков – это диалог на уровне как бы интеллекта, диалог между бизнесом – это на уровне желудка и кармана. А вот диалог между церквями – это диалог на уровне сердца. Так же, как и диалог в сфере искусства. Это же особый язык».

«Церковь не участвует в политическом диалоге», – отметил патриарх, однако политическую тему – российско-украинские отношения – прокомментировал. По его мнению, «примирение не просто возможно, но непременно будет, потому что в конфликт между Россией и Украиной вовлечено меньшинство людей – то самое, которое мы видим на экранах телевизоров, те, кто там марширует, кто произносит какие-то агрессивные речи в отношении России». Не последнюю роль в этом примирении предстоятель отводит РПЦ: «Если миротворческий потенциал Церкви не будет разрушен, то думаю, что примирение, несомненно, состоится».

В куда более резких выражениях патриарх прокомментировал тему абортов. Напомним, ранее он подписал обращение о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования – и вот снова подтвердил свою позицию, причем сравнив аборты с алкоголизмом и наркоманией: «Если государство говорит - это ваше личное дело, оно подчеркивает свое негативное отношение к абортам. Но ведь никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать наркотики за счет какой-нибудь страховки. Нет, потому что это зло». Церковь против абортов, считает их грехом, и эта позиция не изменится, однако «мы по земле ходим, и у церкви совершенно реалистическая повестка дня, идет диалог с государством. Мы понимаем, что в настоящий момент запретить аборты невозможно», признал патриарх Кирилл. При этом он убежден, что в системе ОМС аборты могут проводиться лишь по медицинским показаниям.

Эта позиция вызывает резкую критику, в частности, со стороны главы Минздрава Вероники Скворцовой: выведение абортов из системы ОМС крайне негативно отразится на здоровье женщин, поскольку вырастет число подпольных абортов, считает Скворцова. Кстати, «не всегда и не во всем» с патриархом согласен, по его собственным словам, и президент РФ Владимир Путин, хотя президент считает главу РПЦ умным и глубоким человеком.

В продолжение темы здоровья патриарх Кирилл рассказал о своем образе жизни: диет не придерживается, спортом как таковым не занимается. Лучшим физическим занятием глава РПЦ назвал ходьбу: «И уверяю вас, что такое естественное дело для организма, как ходьба, на мой взгляд, является лучшим физическим занятием. Не знаю, может быть, кто-то из профессиональных спортсменов скажет, что это не так. Но по опыту знаю, что это так, и призываю ходить. Теперь можно ходить даже с палками. Знаете, есть такой nordic walking – такое увлечение. Ну вот я хожу с палками».

Свободного времени у главы РПЦ, по его словам, практически нет, с учетом выполнения патриарших обязанностей, встреч с людьми и административной работы. Несмотря на это, щенок корги Вилли, которого подарили патриарху Кириллу во время визита в Лондон в октябре живет у предстоятеля. Как рассказал пресс-секретарь патриарха, «собачка жива-здорова» и «находится в заботливых патриарших руках» – несмотря на отсутствие свободного времени, патриарх Кирилл ухаживает за щенком сам.