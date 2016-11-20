В субботу, 19 ноября, в Центре международной торговли в Москве прошел Четвертый Общероссийский гражданский форум (ОГФ). В работе форума приняли участие представители российских некоммерческих организаций из Москвы и регионов, а также эксперты и чиновники. Главной темой ОГФ в этом году стало будущее: участники форума обсудили изменения в обществе, — социальные и институциональные — которые уже происходят или должны произойти, и попытались сформулировать, как может выглядеть новая модель социального государства.

С приветственным словом к участникам форума обратились глава Московской Хельсинской группы (МХГ) Людмила Алексеева, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

В ходе своего выступления Федотов отметил, что в России дела с правами человека обстоят «нехорошо», но существующие проблемы невозможно решить без развитого гражданского общества. Правозащитники, как «рядовые гражданского общества», по его словам, «должны знать свой маневр».

Приветствие Алексеевой было гораздо жестче, отмечает РБК. Выступая по видеосвязи, она указала на новый виток репрессий в отношении гражданского общества. Алексеева посоветовала активистам готовиться к допросам, искать адвокатов и изучать опыт советских диссидентов. По ее мнению, Россию вряд ли ждет эпоха «большого террора», но пострадавшим активистам от этого легче не станет.

«У всех ощущение тревоги. Речь Алексеевой показывает, что все воспринимают нынешнюю ситуацию в стране как крайне негативную для гражданского общества», — прокомментировал выступление главы МХК политик Владимир Рыжков.

Работа форума началась с сессии экспертных импульс-докладов, посвященных текущей ситуации в стране и возможным сценариям развития событий. Так, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Эмиль Паин обратил внимание на проблему гражданского самосознания россиян. Социологические опросы последнего десятилетия показывают, что подавляющее большинство населения России (до 80% респондентов) не считают, что могут как-то влиять на политическую и социально-экономическую жизнь в стране.

«Мы наблюдаем все признаки деполитизации и дегражданизации россиян, которые окончательно теряют черты нации и возвращаются к состоянию населения, трудового и демографического ресурса», — сказал Паин.

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич затронула тему регионального влияния на развитие страны. По ее мнению, нынешние отношения центра и регионов требует реформирования, поскольку дисбаланс, который определяет эти отношения сейчас, является препятствием на пути к развитию: «Россия в 2000-х годах стала государством со сверхцентрализованной системой управления, тотальной зависимостью регионов от федерального центра, местного самоуправления — от региональных властей».

Декан Экономического факультета МГУ Александр Аузан считает, что в рамках долгосрочного планирования мер по выходу из социально-экономического тупика необходимо делать ставку на развитии образования и инфраструктуры. Ключевая проблема страны, по мнению эксперта, заключается в том, что длительное планирование перегружено нуждами оборонной сферы, перетягивающей на себя ресурсы, которые должны вкладываться в развитие человеческого капитала. Статус военной супердержавы не трансформируется в повышение уровня жизни, заметил Аузан.

Важным проектом, представленным в стенах форума, является «Концепция модернизация уголовно-исполнительной системы России». Над ней работали, в частности, директор Института права человека Валентин Гефтер, научный сотрудник Института географии РАН Ксения Аверкиева, экономист Антон Табах, исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова и правозащитник Алексей Козлов. Авторы концепции предлагают принципиально новую структуру управления уголовно-исполнительной системы, поскольку традиционные формы наказания неэффективны и несостоятельны.

Согласно данным, приведенным в докладе, сейчас в местах лишения свободы находятся 650 тысяч человек — 7,5% от численности заключенных по всему миру. Количество заключенных на 100 тысяч человек в России втрое выше среднемирового значения. Более 60% заключенных отбывают наказания повторно. Из мест лишения свободы зачастую выходят с нарушенной психикой, без средств к существованию, чаще всего потеряв контакт с близкими и коллегами. Люди более одного раза попадающие в тюрьму в большинстве случаев не находят места в быстро меняющемся обществе. Во многом этому способствует отсутствие социальной реабилитации «рецидивистов» в местах лишения свободы и, тем более, после освобождения.

Реформа предполагает преобразование системы исполнения наказаний в гражданское ведомство. Демилитаризация ФСИН должна включать выделение пенитенциарной полиции из охраны, конвоя, оперативно-розыскных служб и дежурных частей. Остальные функции необходимо передать гражданским специалистам. Эксперты предлагают создать госкорпорацию, не входящую в состав ФСИН, которая могла бы заниматься оптимизацией тюремной экономики и организацией трудовой деятельности заключенных, а также изменением ее правового сопровождения.

Глава Комитета гражданских инициатив и член Оргкомитета ОГФ Алексей Кудрин высказал свои предположения о проблемах и возможностях развития страны в ходе финальной сессии ОГФ. По его мнению, в ближайшие 20 лет преуспевающим и эффективным будет такое общество, которое мобилизует индивидуальность и способности человека.

«В нашей стране существенно меньше рисков геополитических и военных, чем рисков технологического отставания и отставания в социальном развитии. Вот это является нашим фокусом для того, чтобы быть успешными, а не эта риторика, где мы у многих не хотим учиться», — сказал глава КГИ.

Кудрин считает, что от индустриальной эпохи важно перейти к обществу экономики знаний, раскрыть человеческий капитал, который станет драйвером всего будущего. Конкурентоспособное общество с высоким уровнем жизни должно иметь больше свободы — социальной, культурной, творческой.

«Это общество, которое будет создавать новые идеи, смыслы, технологии и только в совокупности всего этого будут появляться новые организации и новые продукты. Мы, наверное, еще на ранней стадии ухода от общества такого подчиненного государством. Я думаю, мы должны идти к новому обществу с новой ролью государства — как предпринимателя, как инициатора, как созидателя, как творческого звена», — считает Кудрин.

По итогам Форума было принято следующее заявление:

Мы, участники IV Общероссийского гражданского форума, собравшиеся в Москве 19 ноября 2016 года, обращаемся к гражданскому обществу России.

Мы констатируем, что наша страна находится в глубоком системном кризисе, который проявляется, прежде всего, в экономическом спаде, низкой эффективности государственных институтов и снижении качества жизни. Как граждане и представители институтов гражданского общества мы в полной мере осознаем и свою ответственность за происходящее.

Мы сами отвечаем за то, как устроена наша жизнь, какова атмосфера в обществе, как решаются проблемы самых незащищенных, как проходят выборы, как работают суды, полиция, муниципалитеты, поликлиники и школы, в каком состоянии достанется нашим потомкам окружающая нас природа. С каждым днем это понимание разделяет все больше россиян, становящихся таким образом гражданами в полном смысле этого слова. А граждане действуют солидарно.

Мы объединились под эгидой Общероссийского гражданского форума, чтобы не просто обсудить проблемы страны. Мы в течение года работали сообща и подготовили пакет предложений, которые сейчас выносим на обсуждение. Мы продолжим работу над этими предложениями и над их реализацией и после Форума.

Мы объединились, чтобы помогать больным, сиротам и обездоленным. И мы будем делать это активнее и эффективнее при любых обстоятельствах.

Мы объединились, чтобы сделать выборы честными, потому что от этого зависит качество работы органов власти. Проработанные нами предложения по реформированию избирательной системы могут решить эту задачу.

Мы объединились, чтобы реформировать полицию, суды и тюрьмы. Мы много лет работаем над этой задачей и знаем, что надо сделать, чтобы наши дети жили в безопасной стране, где работает Закон.

Мы объединились, чтобы организовать самоуправление и вместе решать самые насущные проблемы там, где мы живем. Мы накопили много знаний о том, как это удалось сделать в разных точках мира, и готовы предложить программу развития местного самоуправления.

Мы объединились, чтобы знать правду и противостоять тем, кто пытается скрыть ее, ограничивая свободу распространения информации при помощи цензуры и контроля над интернетом. Наши предложения по изменению законодательства в этой сфере подготовлены лучшими экспертами и представителями IT-бизнеса.

Мы объединились, чтобы делиться новыми технологиями улучшения нашей жизни, которые дает нам новая экономика участия. Мы знаем, как более эффективно использовать ресурсы, которые пока недооцениваются.

Мы объединились, чтобы защитить природу – леса, реки, озера, горы, недра, воздух – все, что делает возможной жизнь на Земле. Мы намерены и готовы участвовать в проектировании важных международных инвестиционных проектов, влияющих на состояние окружающей среды в России.

Мы объединились, чтобы заменить исчерпавшую себя старую модель социального государства, в центре которой само государство, распределяющее природную ренту, на новую модель, в центре которой – Человек. Это значит, что источником развития для нашей страны вместо природных ресурсов должен стать человеческий и социальный капитал - способности, таланты, инновационные идеи и технологии, а также необходимые для его развития институты - школы, университеты, общественные объединения, выборы, местное самоуправление, средства массовой информации, суд, полиция, гражданские права и свободы.

Мы объединяемся, создаем организации, проводим семинары, школы и форумы, говорим и слышим друг друга, координируем усилия, спорим и проявляем солидарность, обучаем и учимся, предлагаем решения и добиваемся результатов. Мы действуем, потому что мы в ответе за будущее нашей страны.

Мы уверены, что изменить ситуацию в стране к лучшему может только совместная работа граждан – независимо от того, работают они в НКО, бизнесе или государственных институтах. Мы убеждены: если чиновники, бизнесмены, профессионалы некоммерческого сектора и эксперты будут рассматривать друг друга в качестве партнеров, это резко снизит вероятность политических, экономических и социальных ошибок, создаст прочный институциональный базис для развития.

Все мы – гражданское общество. Мы предлагаем диалог.