18-19 ноября 2016 года в Москве проходил первый Слёт просветителей, организованный Фондом «Эволюция». На него съехались представители просветительского движения из разных городов России. В течение двух дней участники форума обсуждали проблемы и опыт научно-популярной деятельности, делились секретами мастерства и заковыристыми вопросами. 19 ноября состоялся Отчет Фонда «Эволюция» перед общественностью.

«Мне сейчас самой актуальной кажется проблема оценка эффективности. Насколько то, что мы транслируем доходит до разных целевых аудиторий и что остается в головах», – отметил биолог из Красноярска Егор Задереев.

В свою очередь, биоинформатика Михаила Гельфанда беспокоит «коэффициент конверсии». «Насколько те усилия, которые сообщество популяризаторов и ученых тратит на научно-популярную деятельность, конвертируются то ли в изменения в массовом сознании, то ли в государственные решения. Не оказывается ли так, что всё это замечательно и интересно, и требует колоссальных усилий, а мы общаемся с одними и теми же людьми, которые ходят на наши лекции, потому что они нам нравятся и уже почти превращаются в наших личных друзей, и всё! И дальше никуда не идет…. Это серьезный вопрос, который надо себе задавать».

Евгений Насыров, работающий над новым проектом «Всероссийская лабораторная», считает, что российскому обществу необходим ликбез на уровне 20-годов. «Большая ошибка считать, что мы достигли каких-то невероятных успехов в деле научного просветительства и популяризации науки. На самом деле, огромное число людей пребывает в непонимании, как устроен мир вокруг нас. Поэтому обилие разных проектов не должно сбивать нас с толку. В целом людей надо просто просвещать».

По мнению организатора ежегодного фестиваля наук, искусств и технологий ФеНИсТ Юрия Баевского из Нижнего Новгорода, необходимо создать критическую массу сообщества популяризаторов. «Пока такой критической массы нет».

«Мне кажется очень важным, чтобы тот бум популяризации, который мы сейчас переживаем, структурировался в устойчивое разнообразие форматов, а не пришел бы к какому-то закату», – заметил организатор фестиваля «Eureka!Fest» в Новосибирске Александр Дубынин. – «Я сейчас наблюдаю некоторые негативные моменты [популяризации науки в России]: и профессиональное выгорание, и усталость, и корпоративизацию, когда какие-то компании начинают использовать науку для улучшения своего имиджа. ...И всегда возникает вопрос: что это пиар, который работает на компанию или настоящее, чистосердечное просвещение?», – подчеркнул он.

Научный журналист Ирина Якутенко выступила против профессионального снобизма. «По умолчанию многие популяризаторы считают, что …они на табуретке, что они выше, чем вся остальная аудитория, даже если они в явном виде этого не говорят и приглашают правильных людей». «На самом деле, мы не знаем, а насколько эффективны наши «танцы с бубном», science slam’ы, лекции, просвещение… Насколько всё это достигает своей цели. И самое главное, какие цели у этого просвещения, зачем мы этим занимаемся. Самый честный ответ – потому что нам это нравится делать».

Предлагаем вашему вниманию фото- и видеорепортаж Наталии Деминой со Слёта Просветителей.

Во время слета в гостинице "Измайлово" происходило сразу несколько мероприятий и соседство Академии целителей весь день вызывало постоянные шутки.

А целителей собралось немало...

Но и участников Слёта было не меньше. Два зала были полны.

Михаил Гельфанд комментирует список проблем сообщества популяризаторов

Создатели сайта "Элементы.ру" Елена Мартынова и Михаил Волович. Слет был украшен симпатичными карикатурами художника Максима Смагина из Екатеринбурга.

Один из спикеров Слёта - научный редактор "Полит.ру" Борис Долгин

Две неустанных труженика на ниве научной популяризации - Виталий Егоров и Александр Соколов

Ирина Якутенко и Денис Курек выступили модераторами дискуссии "Проповедь для обращенных?"